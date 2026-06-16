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Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?
Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?
Sputnik Абхазия
Каким должен быть идеальный депутат в Абхазии? Сегодня активно обсуждают реформу избирательного законодательства. Новые фильтры для кандидатов — от возрастного... 16.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-16T10:31+0300
2026-06-16T10:31+0300
2026-06-16T10:32+0300
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Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?
Sputnik Абхазия
Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?
Каким должен быть идеальный депутат в Абхазии? Сегодня активно обсуждают реформу избирательного законодательства. Новые фильтры для кандидатов — от возрастного ценза до обязательного знания государственного языка — вызывают немало споров. Что это: защита национальных интересов или попытка сузить круг претендентов на мандаты? Каковы риски и плюсы таких изменений? В деталях в эфире радио Sputnik разбирались вместе с директором Центра социально-экономических исследований Олегом Дамениа. Слушайте подкаст.
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, выборы, законы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, выборы, законы, аудио
Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?
10:31 16.06.2026 (обновлено: 10:32 16.06.2026)
Каким должен быть идеальный депутат в Абхазии? Сегодня активно обсуждают реформу избирательного законодательства. Новые фильтры для кандидатов — от возрастного ценза до обязательного знания государственного языка — вызывают немало споров. Что это: защита национальных интересов или попытка сузить круг претендентов на мандаты? Каковы риски и плюсы таких изменений? В деталях в эфире радио Sputnik разбирались вместе с директором Центра социально-экономических исследований Олегом Дамениа.