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Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?

Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?

Sputnik Абхазия

Каким должен быть идеальный депутат в Абхазии? Сегодня активно обсуждают реформу избирательного законодательства. Новые фильтры для кандидатов — от возрастного... 16.06.2026, Sputnik Абхазия

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Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах? Sputnik Абхазия Жесткий отбор: зачем Абхазия меняет правила игры на выборах?

Каким должен быть идеальный депутат в Абхазии? Сегодня активно обсуждают реформу избирательного законодательства. Новые фильтры для кандидатов — от возрастного ценза до обязательного знания государственного языка — вызывают немало споров. Что это: защита национальных интересов или попытка сузить круг претендентов на мандаты? Каковы риски и плюсы таких изменений? В деталях в эфире радио Sputnik разбирались вместе с директором Центра социально-экономических исследований Олегом Дамениа. Слушайте подкаст.

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