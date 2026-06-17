https://sputnik-abkhazia.ru/20260617/luchshie-v-istorii-predprinimatel-otsenil-ekonomicheskoe-vzaimodeystvie-abkhazii-s-rossiey-1063771484.html

Лучшие в истории: предприниматель оценил экономическое взаимодействие Абхазии с Россией

Лучшие в истории: предприниматель оценил экономическое взаимодействие Абхазии с Россией

Sputnik Абхазия

Экономические взаимоотношения Абхазии и России — одни из лучших в истории, сказал в интервью радио Sputnik председатель общественной организации "Деловые люди... 17.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-17T15:14+0300

2026-06-17T15:14+0300

2026-06-17T15:14+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/11/1063771313_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4e700ebb1bbc3b3b05995413b49768bc.jpg

Экономические взаимоотношения Абхазии и России — одни из лучших в истории, сказал в интервью радио Sputnik председатель общественной организации "Деловые люди Абхазии" Роман Качарава."Серьезные перспективы открыты для абхазского бизнеса. То мероприятие в котором мы участвовали — Санкт-Петербургский экономический форум и подписанное там соглашение, открывает широкую дверь для абхазского бизнеса", — подчеркнул он.Соглашение подписанное "Деловыми людьми Абхазии" с "Деловой Россией" — это один из результатов экономического форума, который прошел в Абхазии, добавил бизнесмен.Подробнее об итогах ПМЭФ и деятельности организации - в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, новости, видео