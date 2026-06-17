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Лучшие в истории: предприниматель оценил экономическое взаимодействие Абхазии с Россией
Лучшие в истории: предприниматель оценил экономическое взаимодействие Абхазии с Россией
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Экономические взаимоотношения Абхазии и России — одни из лучших в истории, сказал в интервью радио Sputnik председатель общественной организации "Деловые люди... 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T15:14+0300
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Экономические взаимоотношения Абхазии и России — одни из лучших в истории, сказал в интервью радио Sputnik председатель общественной организации "Деловые люди Абхазии" Роман Качарава."Серьезные перспективы открыты для абхазского бизнеса. То мероприятие в котором мы участвовали — Санкт-Петербургский экономический форум и подписанное там соглашение, открывает широкую дверь для абхазского бизнеса", — подчеркнул он.Соглашение подписанное "Деловыми людьми Абхазии" с "Деловой Россией" — это один из результатов экономического форума, который прошел в Абхазии, добавил бизнесмен.Подробнее об итогах ПМЭФ и деятельности организации - в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, новости, видео
абхазия, видео, мультимедиа, новости, видео
Лучшие в истории: предприниматель оценил экономическое взаимодействие Абхазии с Россией
Экономические взаимоотношения Абхазии и России — одни из лучших в истории, сказал в интервью радио Sputnik председатель общественной организации "Деловые люди Абхазии" Роман Качарава.
"Серьезные перспективы открыты для абхазского бизнеса. То мероприятие в котором мы участвовали — Санкт-Петербургский экономический форум и подписанное там соглашение, открывает широкую дверь для абхазского бизнеса", — подчеркнул он.
Соглашение подписанное "Деловыми людьми Абхазии" с "Деловой Россией" — это один из результатов экономического форума, который прошел в Абхазии, добавил бизнесмен.
Подробнее об итогах ПМЭФ и деятельности организации - в видео Sputnik.