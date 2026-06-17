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Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей
Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей
Sputnik Абхазия
В рамках Чемпионата мира по футболу в трех странах Северной Америки пройдет более ста матчей. 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T23:00+0300
2026-06-17T23:00+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Португальцы сыграли вничью с командой Демократической Республики Конго в матче ЧМ-2026.Встреча прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.Первый гол забил португалец Жуан Невеш, автором ответного стал Йоан Висса.Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду — самый возрастной игрок мундиаля, ему 41 год и 132 дня. Он повторил рекорд, днем ранее установленный Месси, сыграв в шестом чемпионате мира.
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новости, спорт, футбол, чемпионат мира по футболу 2026
новости, спорт, футбол, чемпионат мира по футболу 2026
Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей
23:00 17.06.2026 (обновлено: 23:03 17.06.2026)
В рамках Чемпионата мира по футболу в трех странах Северной Америки пройдет более ста матчей.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Португальцы сыграли вничью с командой Демократической Республики Конго в матче ЧМ-2026.
Встреча прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.
Первый гол забил португалец Жуан Невеш, автором ответного стал Йоан Висса.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду — самый возрастной игрок мундиаля, ему 41 год и 132 дня. Он повторил рекорд, днем ранее установленный Месси, сыграв в шестом чемпионате мира.