Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҳаԥ ҿыцқәа рыҭҵаара аус шԥеиҿкаау Аԥсны: уи атәы здыруа ҳрыҿцәажәоит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Жәлар реизара адепутат дзеиԥшразар ахәҭои: асоциалҭҵаара ахҳәаа
13:33
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аурыс-алатын-аԥсуа медицинатә терминқәа ржәар" ӡыргоуп: ахҳәаа
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Дорожный фонд Абхазии: приоритеты-2026
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Праздник приближается: Сухум в преддверии Дня города
14:33
16 мин
Актуальный комментарий
Безопасный сезон: правила безопасности на воде
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Жәлар Реизара адепутатцәа ралхразы" азакәанпроект алацәажәара: адепутат ихҳәаа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Парламент Абхазии: обзор ключевых решений с депутатом Халваш
18:34
12 мин
Посредник
Дорожный фонд Абхазии: приоритеты-2026
18:47
13 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260617/match-portugalii-i-dr-kongo-na-mundiale-zavershilsya-nichey-1063782074.html
Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей
Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей
Sputnik Абхазия
В рамках Чемпионата мира по футболу в трех странах Северной Америки пройдет более ста матчей. 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T23:00+0300
2026-06-17T23:03+0300
новости
спорт
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/17/1040464239_0:152:2916:1792_1920x0_80_0_0_08bea08ca03214dbd79aeba7ae081239.jpg
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Португальцы сыграли вничью с командой Демократической Республики Конго в матче ЧМ-2026.Встреча прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.Первый гол забил португалец Жуан Невеш, автором ответного стал Йоан Висса.Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду — самый возрастной игрок мундиаля, ему 41 год и 132 дня. Он повторил рекорд, днем ранее установленный Месси, сыграв в шестом чемпионате мира.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/17/1040464239_162:0:2754:1944_1920x0_80_0_0_081a2379d684196ac3f64ade6b2f5874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, спорт, футбол, чемпионат мира по футболу 2026
новости, спорт, футбол, чемпионат мира по футболу 2026

Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей

23:00 17.06.2026 (обновлено: 23:03 17.06.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Футболист с мячом
Футболист с мячом - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться
В рамках Чемпионата мира по футболу в трех странах Северной Америки пройдет более ста матчей.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Португальцы сыграли вничью с командой Демократической Республики Конго в матче ЧМ-2026.

Встреча прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол забил португалец Жуан Невеш, автором ответного стал Йоан Висса.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду — самый возрастной игрок мундиаля, ему 41 год и 132 дня. Он повторил рекорд, днем ранее установленный Месси, сыграв в шестом чемпионате мира.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0