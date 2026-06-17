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Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей

Матч Португалии и ДР Конго на мундиале завершился ничьей

Sputnik Абхазия

В рамках Чемпионата мира по футболу в трех странах Северной Америки пройдет более ста матчей. 17.06.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Португальцы сыграли вничью с командой Демократической Республики Конго в матче ЧМ-2026.Встреча прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.Первый гол забил португалец Жуан Невеш, автором ответного стал Йоан Висса.Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду — самый возрастной игрок мундиаля, ему 41 год и 132 дня. Он повторил рекорд, днем ранее установленный Месси, сыграв в шестом чемпионате мира.

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