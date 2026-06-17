https://sputnik-abkhazia.ru/20260617/meteorolog-o-pogode-v-abkhazii-polnotsennyy-plyazhnyy-sezon--1063755565.html

Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон

Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон

Sputnik Абхазия

Какая погода будет в Абхазии до конца июня, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Диана Трапш. 17.06.2026, Sputnik Абхазия

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Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон Sputnik Абхазия Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон

Какая погода будет в Абхазии до конца июня, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Диана Трапш.Слушайте подкаст.

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