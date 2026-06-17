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Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон
Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон
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Какая погода будет в Абхазии до конца июня, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Диана Трапш. 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T13:17+0300
2026-06-17T13:17+0300
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Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон
Sputnik Абхазия
Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон
Какая погода будет в Абхазии до конца июня, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Диана Трапш.Слушайте подкаст.
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Метеоролог о погоде в Абхазии: полноценный пляжный сезон
13:17 17.06.2026 (обновлено: 13:18 17.06.2026)
Какая погода будет в Абхазии до конца июня, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Диана Трапш.