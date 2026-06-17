Парламент Абхазии должен заниматься законотворчеством, а борьба с коррупцией вообще не его.



Так следует из результатов нового опроса соцлаборатории АГУ-МГУ.



23% респондентов, считают создание законов главной миссией депутатов. И правильно считают. Вот все из списка — ЖКХ, безопасность, социалка, экономика — должны обеспечивать власть и бизнес, а для пущей эффективности им нужна продуманная нормативная база. Выдать такую базу может только Парламент. Круче работы не придумаешь.



Поэтому, совершенно справедливо, что абсолютное меньшинство — чуть больше процента опрошенных — отрядило депутатов на борьбу с коррупцией.



Примечательно, что ожидания респондентов от депутатов в пределах конкретного округа больше связаны, как раз, с ЖКХ и благоустройством — 36,1%. То есть, своя рубашка ближе к телу, здесь парламентарий, должен отложить законотворчество и сделать для своих избирателей что-то более осязаемое.



Это может говорить, как о том, что в возможности власти на местах, мягко говоря, не очень верят, так и о некоей традиции "мы тебя избрали, так будь добр прояви участие и в наших локальных проблемах".



Разумеется, что 83,6% хотят видеть в Парламенте честных и порядочных людей, другие качества отступили на второй план. Тут все нормально, никто не хочет, чтобы их представляли вороватые и лживые. Вот такой запрос на высокоморальных избранников.



Немногим более половины — 52,6% — за омоложение парламентских рядов. А вот с повышением возрастного ценза немного сложнее, произошел раскол на два приблизительно равных лагеря. Одни — 37,3% — считают, что не повлияет на качество работы, другие же — 37,1% — уверены, что оно поднимется.



При этом 46% уверены, что возрастную планку можно заменить на уровень компетенций и опыт.



61,8% убеждены, что деятельность Парламента приводит к позитивным переменам. Неплохой результат на самом деле, но еще есть над чем поработать. Потому что, респонденты со средним доходами и ниже среднего настроены в оценках менее оптимистично — почти половина придерживается обратного мнения.