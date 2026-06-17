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Парламент Абхазии должен заниматься законотворчеством
Парламент Абхазии должен заниматься законотворчеством
Sputnik Абхазия
Абхазский Литерный 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T13:50+0300
2026-06-17T13:50+0300
мнение
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Абхазский Литерный Парламент Абхазии должен заниматься законотворчеством, а борьба с коррупцией вообще не его.Так следует из результатов нового опроса соцлаборатории АГУ-МГУ.23% респондентов, считают создание законов главной миссией депутатов. И правильно считают. Вот все из списка — ЖКХ, безопасность, социалка, экономика — должны обеспечивать власть и бизнес, а для пущей эффективности им нужна продуманная нормативная база. Выдать такую базу может только Парламент. Круче работы не придумаешь.Поэтому, совершенно справедливо, что абсолютное меньшинство — чуть больше процента опрошенных — отрядило депутатов на борьбу с коррупцией.Примечательно, что ожидания респондентов от депутатов в пределах конкретного округа больше связаны, как раз, с ЖКХ и благоустройством — 36,1%. То есть, своя рубашка ближе к телу, здесь парламентарий, должен отложить законотворчество и сделать для своих избирателей что-то более осязаемое. Это может говорить, как о том, что в возможности власти на местах, мягко говоря, не очень верят, так и о некоей традиции "мы тебя избрали, так будь добр прояви участие и в наших локальных проблемах".Разумеется, что 83,6% хотят видеть в Парламенте честных и порядочных людей, другие качества отступили на второй план. Тут все нормально, никто не хочет, чтобы их представляли вороватые и лживые. Вот такой запрос на высокоморальных избранников.Немногим более половины — 52,6% — за омоложение парламентских рядов. А вот с повышением возрастного ценза немного сложнее, произошел раскол на два приблизительно равных лагеря. Одни — 37,3% — считают, что не повлияет на качество работы, другие же — 37,1% — уверены, что оно поднимется.При этом 46% уверены, что возрастную планку можно заменить на уровень компетенций и опыт.61,8% убеждены, что деятельность Парламента приводит к позитивным переменам. Неплохой результат на самом деле, но еще есть над чем поработать. Потому что, респонденты со средним доходами и ниже среднего настроены в оценках менее оптимистично — почти половина придерживается обратного мнения.
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мнение, социальные сети, абхазия
мнение, социальные сети, абхазия

Парламент Абхазии должен заниматься законотворчеством

13:50 17.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента Абхазии
Здание Парламента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазский Литерный
Парламент Абхазии должен заниматься законотворчеством, а борьба с коррупцией вообще не его.

Так следует из результатов нового опроса соцлаборатории АГУ-МГУ.

23% респондентов, считают создание законов главной миссией депутатов. И правильно считают. Вот все из списка — ЖКХ, безопасность, социалка, экономика — должны обеспечивать власть и бизнес, а для пущей эффективности им нужна продуманная нормативная база. Выдать такую базу может только Парламент. Круче работы не придумаешь.

Поэтому, совершенно справедливо, что абсолютное меньшинство — чуть больше процента опрошенных — отрядило депутатов на борьбу с коррупцией.

Примечательно, что ожидания респондентов от депутатов в пределах конкретного округа больше связаны, как раз, с ЖКХ и благоустройством — 36,1%. То есть, своя рубашка ближе к телу, здесь парламентарий, должен отложить законотворчество и сделать для своих избирателей что-то более осязаемое.

Это может говорить, как о том, что в возможности власти на местах, мягко говоря, не очень верят, так и о некоей традиции "мы тебя избрали, так будь добр прояви участие и в наших локальных проблемах".

Разумеется, что 83,6% хотят видеть в Парламенте честных и порядочных людей, другие качества отступили на второй план. Тут все нормально, никто не хочет, чтобы их представляли вороватые и лживые. Вот такой запрос на высокоморальных избранников.

Немногим более половины — 52,6% — за омоложение парламентских рядов. А вот с повышением возрастного ценза немного сложнее, произошел раскол на два приблизительно равных лагеря. Одни — 37,3% — считают, что не повлияет на качество работы, другие же — 37,1% — уверены, что оно поднимется.

При этом 46% уверены, что возрастную планку можно заменить на уровень компетенций и опыт.

61,8% убеждены, что деятельность Парламента приводит к позитивным переменам. Неплохой результат на самом деле, но еще есть над чем поработать. Потому что, респонденты со средним доходами и ниже среднего настроены в оценках менее оптимистично — почти половина придерживается обратного мнения.
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