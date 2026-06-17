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Преступление и наказание: Пачалия рассказал о работе УКОН в Абхазии
Преступление и наказание: Пачалия рассказал о работе УКОН в Абхазии
Sputnik Абхазия
За последние пять лет на территории Абхазии за сбыт наркотиков было задержано более 170 человек, среди которых граждане Абхазии, России, Узбекистана и... 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T21:03+0300
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За последние пять лет на территории Абхазии за сбыт наркотиков было задержано более 170 человек, среди которых граждане Абхазии, России, Узбекистана и Таджикистана. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник УКОН МВД республики Астамур Пачалия.Он уточнил, что за этот период из незаконного оборота изъяли более 21 килограмма наркотических средств, а также десятки тысяч корней конопли и мака.Глава ведомства также подчеркнул необходимость создания в Абхазии специализированных клиник. По его мнению, в таких центрах наркозависимые должны получать не только медицинское лечение, но и психологическую помощь, а сами учреждения могли бы также заниматься профилактикой наркомании.
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абхазия, новости, наркотики, мультимедиа, видео, видео
Преступление и наказание: Пачалия рассказал о работе УКОН в Абхазии
За последние пять лет на территории Абхазии за сбыт наркотиков было задержано более 170 человек, среди которых граждане Абхазии, России, Узбекистана и Таджикистана. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник УКОН МВД республики Астамур Пачалия.
Он уточнил, что за этот период из незаконного оборота изъяли более 21 килограмма наркотических средств, а также десятки тысяч корней конопли и мака.
Глава ведомства также подчеркнул необходимость создания в Абхазии специализированных клиник. По его мнению, в таких центрах наркозависимые должны получать не только медицинское лечение, но и психологическую помощь, а сами учреждения могли бы также заниматься профилактикой наркомании.