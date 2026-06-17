Преступление и наказание: Пачалия рассказал о работе УКОН в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҳаԥ ҿыцқәа рыҭҵаара аус шԥеиҿкаау Аԥсны: уи атәы здыруа ҳрыҿцәажәоит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Жәлар реизара адепутат дзеиԥшразар ахәҭои: асоциалҭҵаара ахҳәаа
13:33
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аурыс-алатын-аԥсуа медицинатә терминқәа ржәар" ӡыргоуп: ахҳәаа
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Дорожный фонд Абхазии: приоритеты-2026
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Праздник приближается: Сухум в преддверии Дня города
14:33
16 мин
Актуальный комментарий
Безопасный сезон: правила безопасности на воде
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Жәлар Реизара адепутатцәа ралхразы" азакәанпроект алацәажәара: адепутат ихҳәаа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Парламент Абхазии: обзор ключевых решений с депутатом Халваш
18:34
12 мин
Посредник
Дорожный фонд Абхазии: приоритеты-2026
18:47
13 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260617/prestuplenie-i-nakazanie-pachaliya-rasskazal-o-rabote-ukon-v-abkhazii-1063780115.html
Преступление и наказание: Пачалия рассказал о работе УКОН в Абхазии
Преступление и наказание: Пачалия рассказал о работе УКОН в Абхазии
Sputnik Абхазия
За последние пять лет на территории Абхазии за сбыт наркотиков было задержано более 170 человек, среди которых граждане Абхазии, России, Узбекистана и... 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T21:03+0300
2026-06-17T21:03+0300
в абхазии
абхазия
новости
наркотики
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/11/1063779939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_77189ca7e41ba0048c71db2e76b0d3a3.jpg
За последние пять лет на территории Абхазии за сбыт наркотиков было задержано более 170 человек, среди которых граждане Абхазии, России, Узбекистана и Таджикистана. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник УКОН МВД республики Астамур Пачалия.Он уточнил, что за этот период из незаконного оборота изъяли более 21 килограмма наркотических средств, а также десятки тысяч корней конопли и мака.Глава ведомства также подчеркнул необходимость создания в Абхазии специализированных клиник. По его мнению, в таких центрах наркозависимые должны получать не только медицинское лечение, но и психологическую помощь, а сами учреждения могли бы также заниматься профилактикой наркомании.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/11/1063779939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2e8d14303b54759a3990bcf02362d2f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, наркотики, мультимедиа, видео, видео
абхазия, новости, наркотики, мультимедиа, видео, видео

Преступление и наказание: Пачалия рассказал о работе УКОН в Абхазии

21:03 17.06.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
За последние пять лет на территории Абхазии за сбыт наркотиков было задержано более 170 человек, среди которых граждане Абхазии, России, Узбекистана и Таджикистана. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник УКОН МВД республики Астамур Пачалия.

Он уточнил, что за этот период из незаконного оборота изъяли более 21 килограмма наркотических средств, а также десятки тысяч корней конопли и мака.

Глава ведомства также подчеркнул необходимость создания в Абхазии специализированных клиник. По его мнению, в таких центрах наркозависимые должны получать не только медицинское лечение, но и психологическую помощь, а сами учреждения могли бы также заниматься профилактикой наркомании.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0