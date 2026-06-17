https://sputnik-abkhazia.ru/20260617/sledkom-nachal-rassledovanie-udara-vsu-po-avtobusu-s-detmi-v-bryanskoy-oblasti-1063780454.html

Следком начал расследование удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Следком начал расследование удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Sputnik Абхазия

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. 17.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-17T21:16+0300

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2026-06-17T21:16+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Следственный комитет России начал следственные действия по делу об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. "Наш Следственный комитет сейчас ведет, начал уже следственные действия. В ходе этих следственных действий будет определена, собственно, сторона происхождения этого дрона. Но никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит", - сказал он.Дрон-камикадзе нанес удар по автобусу на трассе А-240 в Брянской области. В нем находились 28 воспитанников ДЮСШ №2 города Речица Гомельской области Беларуси. Они ехали на отдых в Геленжик. Семь пострадавших госпитализированы, в том числе четверо детей, один из них в тяжелом состоянии. Женщина-сопровождающая погибла. Детей, получивших неопасные для жизни травмы отправят домой, их транспортировку организуют российские власти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260524/1063237606.html

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