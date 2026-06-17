Следком начал расследование удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҳаԥ ҿыцқәа рыҭҵаара аус шԥеиҿкаау Аԥсны: уи атәы здыруа ҳрыҿцәажәоит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Жәлар реизара адепутат дзеиԥшразар ахәҭои: асоциалҭҵаара ахҳәаа
13:33
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аурыс-алатын-аԥсуа медицинатә терминқәа ржәар" ӡыргоуп: ахҳәаа
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Дорожный фонд Абхазии: приоритеты-2026
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Праздник приближается: Сухум в преддверии Дня города
14:33
16 мин
Актуальный комментарий
Безопасный сезон: правила безопасности на воде
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Жәлар Реизара адепутатцәа ралхразы" азакәанпроект алацәажәара: адепутат ихҳәаа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Парламент Абхазии: обзор ключевых решений с депутатом Халваш
18:34
12 мин
Посредник
Дорожный фонд Абхазии: приоритеты-2026
18:47
13 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260617/sledkom-nachal-rassledovanie-udara-vsu-po-avtobusu-s-detmi-v-bryanskoy-oblasti-1063780454.html
Следком начал расследование удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Следком начал расследование удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Sputnik Абхазия
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. 17.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-17T21:16+0300
2026-06-17T21:16+0300
россия
новости
брянская область
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057541212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cd74c9406a0d1a3961bd7da9d0e76bc.jpg
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Следственный комитет России начал следственные действия по делу об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. "Наш Следственный комитет сейчас ведет, начал уже следственные действия. В ходе этих следственных действий будет определена, собственно, сторона происхождения этого дрона. Но никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит", - сказал он.Дрон-камикадзе нанес удар по автобусу на трассе А-240 в Брянской области. В нем находились 28 воспитанников ДЮСШ №2 города Речица Гомельской области Беларуси. Они ехали на отдых в Геленжик. Семь пострадавших госпитализированы, в том числе четверо детей, один из них в тяжелом состоянии. Женщина-сопровождающая погибла. Детей, получивших неопасные для жизни травмы отправят домой, их транспортировку организуют российские власти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260524/1063237606.html
россия
брянская область
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057541212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0944556740a873636b0323a802c59c89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, новости, брянская область
россия, новости, брянская область

Следком начал расследование удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

21:16 17.06.2026
© Sputnik / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Максим Блинов
Подписаться
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Следственный комитет России начал следственные действия по делу об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
"Наш Следственный комитет сейчас ведет, начал уже следственные действия. В ходе этих следственных действий будет определена, собственно, сторона происхождения этого дрона. Но никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит", - сказал он.
Дрон-камикадзе нанес удар по автобусу на трассе А-240 в Брянской области. В нем находились 28 воспитанников ДЮСШ №2 города Речица Гомельской области Беларуси. Они ехали на отдых в Геленжик.
Семь пострадавших госпитализированы, в том числе четверо детей, один из них в тяжелом состоянии. Женщина-сопровождающая погибла.
Детей, получивших неопасные для жизни травмы отправят домой, их транспортировку организуют российские власти.
Иностранным журналистам показали последствия удара по колледжу и общежитию в Старобельске - Sputnik Абхазия, 1920, 24.05.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Иностранным журналистам показали последствия удара по колледжу и общежитию в Старобельске
24 мая, 15:33
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0