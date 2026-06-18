https://sputnik-abkhazia.ru/20260618/magiya-tsirka-predstaviteli-rosgostsirka-rasskazali-o-vystupleniyakh-v-abkhazii-1063782368.html

Магия цирка: представители Росгосцирка рассказали о выступлениях в Абхазии

Магия цирка: представители Росгосцирка рассказали о выступлениях в Абхазии

Sputnik Абхазия

Гастроли цирка в Абхазии продлятся все лето, он расположен в районе станции Келасур в Сухуме. 18.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-18T09:30+0300

2026-06-18T09:30+0300

2026-06-18T09:30+0300

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В Абхазию цирковые артисты уже едут как домой, поделилась директор Сочинского цирка Наталья Шульга."Мы с большой любовью вспоминали наши прошлые гастроли и очень рады, что Министерство культуры России в лице министра Ольги Борисовны Любимовой приняло решение снова отправить Росгосцирк в Сухум".По ее словам, зрителей ждет насыщенная программа со множеством экзотических животных: попугаями, дикобразами, обезьянами и многими другими.

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