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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Магия цирка: представители Росгосцирка рассказали о выступлениях в Абхазии
Магия цирка: представители Росгосцирка рассказали о выступлениях в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гастроли цирка в Абхазии продлятся все лето, он расположен в районе станции Келасур в Сухуме. 18.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-18T09:30+0300
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В Абхазию цирковые артисты уже едут как домой, поделилась директор Сочинского цирка Наталья Шульга."Мы с большой любовью вспоминали наши прошлые гастроли и очень рады, что Министерство культуры России в лице министра Ольги Борисовны Любимовой приняло решение снова отправить Росгосцирк в Сухум".По ее словам, зрителей ждет насыщенная программа со множеством экзотических животных: попугаями, дикобразами, обезьянами и многими другими.
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Магия цирка: представители Росгосцирка рассказали о выступлениях в Абхазии

09:30 18.06.2026
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Гастроли цирка в Абхазии продлятся все лето, он расположен в районе станции Келасур в Сухуме.
В Абхазию цирковые артисты уже едут как домой, поделилась директор Сочинского цирка Наталья Шульга.

"Мы с большой любовью вспоминали наши прошлые гастроли и очень рады, что Министерство культуры России в лице министра Ольги Борисовны Любимовой приняло решение снова отправить Росгосцирк в Сухум".

По ее словам, зрителей ждет насыщенная программа со множеством экзотических животных: попугаями, дикобразами, обезьянами и многими другими.
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