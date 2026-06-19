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Прецедент Гааги: как международное право учится признавать реальность
Прецедент Гааги: как международное право учится признавать реальность
Sputnik Абхазия
Брехаловка MediaДесять лет Киев пытался доказать в Гааге, что Черное и Азовское моря вокруг Крыма — его безусловная экономическая зона. На днях Постоянная... 19.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-19T13:05+0300
2026-06-22T13:05+0300
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Брехаловка MediaДесять лет Киев пытался доказать в Гааге, что Черное и Азовское моря вокруг Крыма — его безусловная экономическая зона. На днях Постоянная палата третейского суда вынесла вердикт, прозвучавший как тектонический сдвиг: международный арбитраж встал на сторону России. Пять независимых арбитров (включая представителей Великобритании и Южной Кореи) единогласно отвергли претензии Украины на ресурсы, компенсации и демонтаж Крымского моста.В холодных залах Гааги произошло нечто большее, чем геополитическая победа Москвы. Был выкован важнейший юридический прецедент:Для Абхазии этот вердикт — не просто сводка зарубежных новостей, а окно колоссальных возможностей. Десятилетиями Тбилиси пытается держать нашу республику в тисках экономической блокады, заявляя права на абхазскую акваторию Черного моря. Грузия претендует на наши биоресурсы и незаконно пытается контролировать судоходство, выстраивая свои претензии на той же иллюзии "оккупированных территорий", которую только что разрушила Гаага.Для Абхазии это шанс перевести диалог о своих границах в Черном море из плоскости политических эмоций в плоскость сухого права. Это прецедент для защиты наших суверенных интересов — от свободного рыболовства до безопасной международной торговли.Абхазским дипломатам предстоит взять этот кейс на вооружение, ведь Гаага ясно дала понять: мировое право со скрипом, но начинает признавать фактическое положение дел.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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социальные сети, абхазия, в мире, мнение

Прецедент Гааги: как международное право учится признавать реальность

13:05 19.06.2026 (обновлено: 13:05 22.06.2026)
© Sputnik / Рамиль СитдиковВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри.
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Брехаловка Media

Десять лет Киев пытался доказать в Гааге, что Черное и Азовское моря вокруг Крыма — его безусловная экономическая зона. На днях Постоянная палата третейского суда вынесла вердикт, прозвучавший как тектонический сдвиг: международный арбитраж встал на сторону России. Пять независимых арбитров (включая представителей Великобритании и Южной Кореи) единогласно отвергли претензии Украины на ресурсы, компенсации и демонтаж Крымского моста.

В холодных залах Гааги произошло нечто большее, чем геополитическая победа Москвы. Был выкован важнейший юридический прецедент:
высокая международная инстанция отказалась судить исключительно по политическим лекалам.
Для Абхазии этот вердикт — не просто сводка зарубежных новостей, а окно колоссальных возможностей. Десятилетиями Тбилиси пытается держать нашу республику в тисках экономической блокады, заявляя права на абхазскую акваторию Черного моря. Грузия претендует на наши биоресурсы и незаконно пытается контролировать судоходство, выстраивая свои претензии на той же иллюзии "оккупированных территорий", которую только что разрушила Гаага.
Теперь в арсенале Сухума появляется железобетонный международно-правовой аргумент. Прецедент наглядно демонстрирует: страна-фантом, давно потерявшая территорию, не может вечно манипулировать Конвенцией ООН по морскому праву. Юрисдикция заканчивается там, где обрывается реальный контроль над землей
Для Абхазии это шанс перевести диалог о своих границах в Черном море из плоскости политических эмоций в плоскость сухого права. Это прецедент для защиты наших суверенных интересов — от свободного рыболовства до безопасной международной торговли.
Абхазским дипломатам предстоит взять этот кейс на вооружение, ведь Гаага ясно дала понять: мировое право со скрипом, но начинает признавать фактическое положение дел.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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