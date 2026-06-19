https://sputnik-abkhazia.ru/20260619/pretsedent-gaagi-kak-mezhdunarodnoe-pravo-uchitsya-priznavat-realnost-1063848637.html

Прецедент Гааги: как международное право учится признавать реальность

Прецедент Гааги: как международное право учится признавать реальность

Sputnik Абхазия

Брехаловка MediaДесять лет Киев пытался доказать в Гааге, что Черное и Азовское моря вокруг Крыма — его безусловная экономическая зона. На днях Постоянная... 19.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-19T13:05+0300

2026-06-19T13:05+0300

2026-06-22T13:05+0300

социальные сети

абхазия

в мире

мнение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036882781_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_9357c28adf9e4048ee857f931a63f56a.jpg

Брехаловка MediaДесять лет Киев пытался доказать в Гааге, что Черное и Азовское моря вокруг Крыма — его безусловная экономическая зона. На днях Постоянная палата третейского суда вынесла вердикт, прозвучавший как тектонический сдвиг: международный арбитраж встал на сторону России. Пять независимых арбитров (включая представителей Великобритании и Южной Кореи) единогласно отвергли претензии Украины на ресурсы, компенсации и демонтаж Крымского моста.В холодных залах Гааги произошло нечто большее, чем геополитическая победа Москвы. Был выкован важнейший юридический прецедент:Для Абхазии этот вердикт — не просто сводка зарубежных новостей, а окно колоссальных возможностей. Десятилетиями Тбилиси пытается держать нашу республику в тисках экономической блокады, заявляя права на абхазскую акваторию Черного моря. Грузия претендует на наши биоресурсы и незаконно пытается контролировать судоходство, выстраивая свои претензии на той же иллюзии "оккупированных территорий", которую только что разрушила Гаага.Для Абхазии это шанс перевести диалог о своих границах в Черном море из плоскости политических эмоций в плоскость сухого права. Это прецедент для защиты наших суверенных интересов — от свободного рыболовства до безопасной международной торговли.Абхазским дипломатам предстоит взять этот кейс на вооружение, ведь Гаага ясно дала понять: мировое право со скрипом, но начинает признавать фактическое положение дел.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

социальные сети, абхазия, в мире, мнение