Прецедент Гааги: как международное право учится признавать реальность
13:05 19.06.2026 (обновлено: 13:05 22.06.2026)
© Sputnik / Рамиль СитдиковВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Брехаловка Media
Десять лет Киев пытался доказать в Гааге, что Черное и Азовское моря вокруг Крыма — его безусловная экономическая зона. На днях Постоянная палата третейского суда вынесла вердикт, прозвучавший как тектонический сдвиг: международный арбитраж встал на сторону России. Пять независимых арбитров (включая представителей Великобритании и Южной Кореи) единогласно отвергли претензии Украины на ресурсы, компенсации и демонтаж Крымского моста.
В холодных залах Гааги произошло нечто большее, чем геополитическая победа Москвы. Был выкован важнейший юридический прецедент:
Десять лет Киев пытался доказать в Гааге, что Черное и Азовское моря вокруг Крыма — его безусловная экономическая зона. На днях Постоянная палата третейского суда вынесла вердикт, прозвучавший как тектонический сдвиг: международный арбитраж встал на сторону России. Пять независимых арбитров (включая представителей Великобритании и Южной Кореи) единогласно отвергли претензии Украины на ресурсы, компенсации и демонтаж Крымского моста.
В холодных залах Гааги произошло нечто большее, чем геополитическая победа Москвы. Был выкован важнейший юридический прецедент:
высокая международная инстанция отказалась судить исключительно по политическим лекалам.
Для Абхазии этот вердикт — не просто сводка зарубежных новостей, а окно колоссальных возможностей. Десятилетиями Тбилиси пытается держать нашу республику в тисках экономической блокады, заявляя права на абхазскую акваторию Черного моря. Грузия претендует на наши биоресурсы и незаконно пытается контролировать судоходство, выстраивая свои претензии на той же иллюзии "оккупированных территорий", которую только что разрушила Гаага.
Теперь в арсенале Сухума появляется железобетонный международно-правовой аргумент. Прецедент наглядно демонстрирует: страна-фантом, давно потерявшая территорию, не может вечно манипулировать Конвенцией ООН по морскому праву. Юрисдикция заканчивается там, где обрывается реальный контроль над землей
Для Абхазии это шанс перевести диалог о своих границах в Черном море из плоскости политических эмоций в плоскость сухого права. Это прецедент для защиты наших суверенных интересов — от свободного рыболовства до безопасной международной торговли.
Абхазским дипломатам предстоит взять этот кейс на вооружение, ведь Гаага ясно дала понять: мировое право со скрипом, но начинает признавать фактическое положение дел.
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