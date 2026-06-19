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Сухумский аэропорт — ключ к спасению туристического сезона на юге России

Сухумский аэропорт — ключ к спасению туристического сезона на юге России

Sputnik Абхазия

Разговор при галстукахПятый год страну сотрясают реалии СВО. Краснодарский край сегодня превратился в зону постоянных воздушных тревог. Итог предсказуем: рейсы... 19.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-19T13:23+0300

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Разговор при галстукахПятый год страну сотрясают реалии СВО. Краснодарский край сегодня превратился в зону постоянных воздушных тревог. Итог предсказуем: рейсы в Сочи, Геленджик и Краснодар либо отменяются, либо переносятся, либо возвращаются обратно. Люди ночуют в терминалах, ловят оповещения о переносах, спорят с кассирами, жонглируют бронями отелей. Отпуск превращается в лотерею: вылетишь вовремя — считай, повезло. Не все, возможно, знают, что совсем рядом с Сочи есть аэропорт — в Сухуме, но его потенциал пока остаётся неиспользованным. В мае 2025 года, спустя более 30 лет забвения, он вновь открыл свои двери и заслуживает полноценного включения в российскую авиационную систему. Россия вложила немаленькие деньги в его восстановление: взлётно-посадочная полоса способна принимать современные самолёты, такие как Sukhoi SSJ или Boeing 737. Погранконтроль отлажен и прост: россиянам загранпаспорт не нужен, а детям достаточно свидетельства о рождении. Формальностей минимум — куда меньше, чем при вылете в популярные зарубежные направления вроде Стамбула.Так почему туристы до сих пор сидят на чемоданах в переполненных терминалах южных аэропортов вместо того, чтобы спокойно лететь через Сухум? Ситуация требует не революций, а минимальных решений и здравого смысла. Запустите регулярные рейсы с тарифами, как на Сочи или Краснодар, настройте трансферы от границы до популярных курортов вроде Адлера, Анапы и даже до поездов в Крым. Всего несколько простых шагов, но уже это способно ощутимо снизить нагрузку с постоянно перегруженных воздушных гаваней Краснодарского края. И это не вынужденная экзотика, а очевидное решение. Сегодня аэропорт в Сухуме готов дать туристам главное — спокойствие и предсказуемость. Купил билет, сел в самолёт, долетел до пункта назначения без отмены, нервотрёпки и лишних пересадок. Именно такого выбора сейчас и жаждут российские пассажиры, уже привыкшие к хаосу на южных хабах.И речь вовсе не только о туристах. Восстановленный по инициативе России аэропорт в Сухуме — это не просто символ братской дружбы с Абхазией. Это вложение ресурсов, которые нужно использовать на пользу обеих сторон. Россияне получают дополнительную возможность летать комфортно и в срок, а экономика Абхазии — новый поток туристов. Критики могут возразить, что такие меры якобы создадут конкуренцию для отельеров и перевозчиков в Сочи. Но давайте честно: сезонное планирование в регионе и так идёт со скрипом, цены на отдых давно бьют по кошелькам, а стабильности нет. Всё это уже отпугивает туристов, и многие предпочитают искать альтернативы за пределами страны. Открытие сухумского направления способно реанимировать рынок, оживить инфраструктуру и повысить качество предоставляемых услуг за счёт конкуренции. Текущая ситуация, когда вся авиационная отрасль региона буквально "лихорадит", лишь усиливает необходимость этого шага.Не нужно ничего "изобретать": инфраструктура есть, политических препятствий нет, союзный формат отношений с Абхазией работает. Туристам нужно лишь одно — уверенность в том, что они долетят вовремя и без лишних проблем. Сухум способен дать им эту уверенность. Несколько простых действий — и аэропорт станет не просто региональной точкой, а настоящим спасением для всей южной авиации.

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