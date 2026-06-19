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Церемония закрытия кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
Церемония закрытия кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
Sputnik Абхазия
В Сочи завершается III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест", который проходил в городе с 13 июня. 19.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-19T17:32+0300
2026-06-19T17:32+0300
2026-06-19T21:28+0300
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В Сочи завершается III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест", который проходил в городе с 13 июня. На церемонии закрытия станут известны имена победителей. Форум собрал представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Кроме того, в мероприятии принимает участие делегация из Абхазии.
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видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Церемония закрытия кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена
17:32 19.06.2026 (обновлено: 21:28 19.06.2026)
В Сочи завершается III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест", который проходил в городе с 13 июня.
На церемонии закрытия станут известны имена победителей.
Форум собрал представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.
Кроме того, в мероприятии принимает участие делегация из Абхазии.