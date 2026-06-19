https://sputnik-abkhazia.ru/20260619/tseremoniya-zakrytiya-kinofestivalya-evraziya-kinofest-pryamaya-translyatsiya-1063817628.html

Церемония закрытия кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена

Церемония закрытия кинофестиваля "Евразия-Кинофест": трансляция завершена

Sputnik Абхазия

В Сочи завершается III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест", который проходил в городе с 13 июня. 19.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-19T17:32+0300

2026-06-19T17:32+0300

2026-06-19T21:28+0300

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/13/1063818268_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5129b5dbf10eba12c6811a8f660d1a15.png

В Сочи завершается III Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест", который проходил в городе с 13 июня. На церемонии закрытия станут известны имена победителей. Форум собрал представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Кроме того, в мероприятии принимает участие делегация из Абхазии.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, видео