https://sputnik-abkhazia.ru/20260620/kto-otvechaet-za-povyshenie-tarifov-provoza-v-marshrutkakh--1063848435.html

Кто отвечает за повышение тарифов провоза в маршрутках

Кто отвечает за повышение тарифов провоза в маршрутках

Sputnik Абхазия

ШАКОВ 20.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-20T13:00+0300

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ШАКОВСамый главный вопрос: кто сегодня реально контролирует соблюдение тарифа в маршрутках и какие последствия ждут водителей, которые его нарушают?Если перевозчикам действительно не хватает средств из‑за роста цен на топливо и других расходов, что я тоже очень даже понимаю, но в таком случае об этом нужно прямо говорить и официально объяснять необходимость повышения тарифа.Если тариф должен меняться, это должно происходить открыто, по установленной процедуре и после официального решения, а не через объявления в салонах автобусов.И, конечно, людям тоже не помешало бы повысить зарплаты.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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