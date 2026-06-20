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Кто отвечает за повышение тарифов провоза в маршрутках
Кто отвечает за повышение тарифов провоза в маршрутках
Sputnik Абхазия
ШАКОВ 20.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-20T13:00+0300
2026-06-22T13:00+0300
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ШАКОВСамый главный вопрос: кто сегодня реально контролирует соблюдение тарифа в маршрутках и какие последствия ждут водителей, которые его нарушают?Если перевозчикам действительно не хватает средств из‑за роста цен на топливо и других расходов, что я тоже очень даже понимаю, но в таком случае об этом нужно прямо говорить и официально объяснять необходимость повышения тарифа.Если тариф должен меняться, это должно происходить открыто, по установленной процедуре и после официального решения, а не через объявления в салонах автобусов.И, конечно, людям тоже не помешало бы повысить зарплаты.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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социальные сети, абхазия, мнение

Кто отвечает за повышение тарифов провоза в маршрутках

13:00 20.06.2026 (обновлено: 13:00 22.06.2026)
© Foto / ЧП АбхазияПроезд в маршрутках стоит 50 рублей
Проезд в маршрутках стоит 50 рублей - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2026
© Foto / ЧП Абхазия
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ШАКОВ
Самый главный вопрос: кто сегодня реально контролирует соблюдение тарифа в маршрутках и какие последствия ждут водителей, которые его нарушают?
Если перевозчикам действительно не хватает средств из‑за роста цен на топливо и других расходов, что я тоже очень даже понимаю, но в таком случае об этом нужно прямо говорить и официально объяснять необходимость повышения тарифа.

Если тариф должен меняться, это должно происходить открыто, по установленной процедуре и после официального решения, а не через объявления в салонах автобусов.

И, конечно, людям тоже не помешало бы повысить зарплаты.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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