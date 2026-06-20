https://sputnik-abkhazia.ru/20260620/kulturnaya-diplomatiya-abkhaziya-prinyala-uchastie-v-kinofestivale-v-sochi-1063824551.html

Культурная дипломатия: Абхазия приняла участие в кинофестивале в Сочи

Культурная дипломатия: Абхазия приняла участие в кинофестивале в Сочи

Sputnik Абхазия

Своими впечатлениями о поездке на Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" в Сочи в интервью радио Sputnik поделились участники от Абхазии продюсер... 20.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-20T10:52+0300

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Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" — самое масштабное мероприятие такого рода в России, сказала член экспертного совета премии "Евразия" Белла Агрба."Под эгидой этого фестиваля собираются все ведущие актеры не только России, но и других стран. В этом году было заявлено 53 страны-участницы, и с каждым годом эта цифра растет", — подчеркнула она.По словам солистки Абхазской госфилармонии Альдоны Цкуа, участие в Международном кинофестивале "Евразия-Кинофест" позволяет взаимодействовать с талантливыми людьми.Мероприятие собрало представителей кино, музыки, бизнеса и политики из 53 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

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