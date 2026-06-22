https://sputnik-abkhazia.ru/20260622/podderzhka-malogo-i-srednego-biznesa-v-kabmine-sostoyalos-zasedanie-komissii-1063860949.html

Поддержка малого и среднего бизнеса: в Кабмине состоялось заседание комиссии

Поддержка малого и среднего бизнеса: в Кабмине состоялось заседание комиссии

Sputnik Абхазия

Государственная программа утверждена указом президента Абхазии 17 ноября 2025 года. 22.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-22T18:39+0300

2026-06-22T18:39+0300

2026-06-22T18:39+0300

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СУХУМ, 22 июня — Sputnik, Бадрак Авидзба. В Кабинете министров Абхазии состоялось заседание комиссии по реализации государственной программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2026–2028 годы".Открывая встречу, председатель комиссии, вице-премьер правительства Джансух Нанба отметил, что на участие в программе подано 34 заявления.Министр экономики Теймураз Миквабия рассказал, что на текущий момент нет ни одной заявки, представленной в полном соответствии с порядком отбора.Продолжая выступление, он отметил, что встречаются случаи, когда земельный участок выделен заявителю в рамках программы, но имеет единственный разрешенный вид использования — земля сельскохозяйственного назначения."Как вы знаете, на текущий момент действует запрет на перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в любые другие категории. Я считаю, что следующим этапом изучения заявок должны стать выезды на каждый участок, чтобы Министерство экономики проинформировало членов комиссии о том, в какой ситуации находятся земельные участки", — заявил Миквабия.Он предложил обсудить дальнейшую судьбу проектов после проведения объезда объектов."Если комиссия не возражает, мы бы параллельно начали работу с заявителями, чтобы они представили недостающие документы", — отметил он.В продолжение встречи Джансух Нанба задал министру экономики вопрос о том, с чем связано большое количество ошибок в представленных документах и отсутствие части необходимых бумаг."По отдельным пунктам я уверен, что это связано с недостаточной аккуратностью при сборе документов, потому что есть примеры, когда представлена копия паспорта, но на документе отсутствуют подпись и печать", — подчеркнул Миквабия.Некоторые документы заявители не могли представить в принципе. В частности, речь идет о документе, позволяющем перевести землю сельскохозяйственного назначения в иную категорию, отметил министр.Депутат Беслан Эмурхба, в свою очередь, напомнил, что на заседании сессии парламента было принято решение о продлении моратория на перевод земель из одной категории в другую."Сегодня мною было озвучено предложение снять мораторий и дать людям возможность оформить перевод земель из одной категории в другую, однако парламент принял решение продлить мораторий до 1 ноября. Возникает вопрос: как мы будем выходить из этой ситуации?" — отметил он.Председатель комиссии Джансух Нанба согласился с тем, что поднятый вопрос является актуальным, и предложил дополнительно его проработать.Нанба также отметил, что комиссия не может действовать вразрез с действующим законодательством и установленными ограничениями, однако данную проблему необходимо обсуждать.Государственная программа была утверждена указом президента Абхазии 17 ноября 2025 года и обеспечивает реализацию положений государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2026–2030 годы".Реализация программы направлена на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Абхазии, активизацию их инвестиционной деятельности, увеличение количества рабочих мест, создаваемых в рамках малого и среднего бизнеса, а также реализацию туристического потенциала республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260622/1063855903.html

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