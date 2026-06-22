https://sputnik-abkhazia.ru/20260622/tsvetochnyy-kalendar-abkhazii-letniy-gid-po-samym-yarkim-rasteniyam-1063844531.html

Цветочный календарь Абхазии: летний гид по самым ярким растениям

Цветочный календарь Абхазии: летний гид по самым ярким растениям

Sputnik Абхазия

Что общего у магнолии и киви, почему олеандр стал главным символом Хиросимы, а гортензия выбрала своим домом Акармару и за что бугенвиллию называют бумажным... 22.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-22T16:50+0300

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SputnikМагнолия как символ абхазского побережьяЭти вечнозеленые деревья — настоящее украшение региона. Родом из Северной Америки, они нашли в Абхазии условия, близкие к природным: высокую влажность, мягкие зимы и отсутствие резких перепадов температур.Чем примечательно цветение?В июне на дереве распускаются крупные белые цветы, достигающие 30 сантиметров в диаметре. Каждый цветок живет два-три дня, но поскольку бутонов много, цветение кажется непрерывным и длится до сентября.Важно знать:Магнолия крупноцветковая — ядовитое растение. Ее насыщенный аромат в замкнутом пространстве может вызвать головокружение или головную боль, поэтому любоваться цветами лучше на открытом воздухе.Олеандр: ядовитая красота, которая цветет до самой осениВслед за магнолией улицы приморских городов захватил олеандр. Он будет радовать глаз до самой осени, раскрашивая побережье в розовый, белый и малиновый.Чем опасен олеандр?Олеандр красив, но коварен. Все его части содержат токсичные вещества. При этом для обычных прохожих он не представляет угрозы. Ядовитые свойства дают о себе знать только при близком контакте: если сок попадет на кожу, а ветки в руки или же в рот. Поэтому главное правило: смотреть, но не трогать.А вы знали, что олеандр — символ возрождения?Это растение считается официальным символом Хиросимы. Согласно легенде, именно олеандр первым расцвел на выжженной земле после трагических событий 1945 года. Сегодня его воспринимают не просто как цветок, а как живой памятник стойкости и возрождения города из пепла.Гортензия крупнолистная: цветок-хамелеон, который выжил там, откуда ушли людиГлавная особенность этого растения — крупные шаровидные соцветия, способные менять цвет.Первые экземпляры гортензии попали в Абхазию в XIX веке. Их высаживали для украшения парков и городских улиц. Субтропический климат республики оказался для растения настолько идеальным, что даже после упадка инфраструктуры оно продолжило расти самостоятельно. Яркий пример тому Акармара в Ткуарчале, которую сегодня так и называют – "город гортензий".Почему гортензия меняет цвет?Окрас соцветий зависит от состава грунта. На кислых участках она становится голубой или синей, на щелочных розовой. Белые сорта обычно сохраняют свой оттенок независимо от типа почвы. Поэтому на одной клумбе нередко можно встретить гортензии разного цвета.Бугенвиллия: как бразильская лиана стала символом абхазской роскоши?В начале лета на улицах городов зацветает бугенвиллия. Эта ползучая лиана поднимается на высоту нескольких этажей, оплетая стены домов.Родина растения — Бразилия. В Абхазии оно появилось в начале XX века и быстро набрало популярность. Бугенвиллией украшали террасы, веранды и фасады крупных курортных вилл. Так лиана из Южной Америки превратилась в местный символ достатка и красоты.Почему бугенвиллию называют "бумажным цветком"?То, что кажется яркими лепестками, на самом деле прицветники — видоизмененные листья. Сами цветки у нее мелкие и невзрачные. На ощупь они напоминают тонкую пергаментную бумагу, поэтому в мире растение часто называют "бумажным цветком".Лагерстремия: как азиатское дерево получило имя чужого кустарникаПышные соцветия лагерстремии издалека напоминают сирень, из-за этого сходства растение и прозвали "индийской сиренью".Почему именно индийской? Это название закрепилось в Европе, куда растение попало через Индию, хотя на самом деле оно родом из Восточной Азии, и к сирени не имеет никакого отношения.Лепестки лагерстремии словно гофрированные, напоминают креповую бумагу. На ярком солнце их окраска выглядит насыщеннее, поэтому одно и то же дерево меняется в зависимости от освещения.Юкка нитчатая: что общего у абхазского цветка и американской пустыни?В июне на городских клумбах распускается юкка. Из розетки ее острых листьев, похожих на кинжалы, вырастает мощный цветонос, сплошь покрытый белыми колокольчиками.Растение родом из засушливых регионов Северной Америки, поэтому оно идеально приспособлено к жаре и солнцу. Именно эта выносливость сделала юкку популярной на абхазском побережье.А вы знали, кто опыляет юкку в природе?На родине это делают только юкковые моли. Насекомые откладывают яйца в завязь цветка и одновременно переносят пыльцу. Без них плоды не образуются. В Абхазии, как и в других регионах, эти моли не встречаются, поэтому плодов с семенами здесь не увидишь.Гибискус сирийский: почему его называют "бессмертным цветком"?Один день. Именно столько длится жизнь одного цветка гибискуса. Но природа щедро компенсирует эту скоротечность. Бутонов на кусте так много, что вслед за увядшим тут же распускаются новые. Куст цветет без пауз, поэтому в Южной Корее его называют "бессмертным цветком", и даже считают национальным символом.Почему сирийский, если он из Азии?За это название стоит благодарить (или ругать) Карла Линнея. Великий систематик описывал растение по образцам, которые привезли из Сирии, и так и закрепил в названии ошибку. На самом деле гибискус родом из Восточной Азии. Ботаники до сих пор посмеиваются над этой историей, но переименовывать вид уже поздно. Hibiscus syriacus значится во всех каталогах.Фейхоа: цветок, который обещает осенний урожайВ июне на ветках фейхоа распускаются необычные цветы. Белые лепестки с розоватым оттенком внутри, а в центре — крупный пучок малиновых тычинок с золотистыми кончиками.Растение родом из Южной Америки, но на абхазском побережье прижилось отлично. Сейчас оно в самом разгаре цветения, а к осени на месте цветов появятся зеленые плоды.А вы знали, что у фейхоа едят кожуру?В ней полезных веществ даже больше, чем в мякоти. Правда, на вкус она терпкая и нравится не всем, поэтому многие предпочитают есть только внутреннюю часть. Но те, кто знает, не выбрасывают кожуру. Ее добавляют в чай или перетирают с сахаром.Киви: китайский фрукт с новозеландским именемПрямо сейчас в Абхазии отцветает киви.Родина растения — Китай, там его называют "обезьяньим персиком". А имя киви придумали в Новой Зеландии из-за сходства с пушистой птицей, символом страны.Так китайская лиана получила название, под которым ее знают сегодня на всех континентах.Цветение можно застать в июне, а вот плодов придется ждать до октября.Кстати, а вы знали про киви и шашлык?В ягоде есть фермент, который размягчает мясо за считанные минуты. Поэтому сок киви – секретный ингредиент для маринада. И бонус: витамина С в одном плоде больше, чем в апельсине.

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