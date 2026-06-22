https://sputnik-abkhazia.ru/20260622/zemelnyy-moratoriy-pochemu-v-abkhazii-prodlili-zapret-na-izmenenie-naznacheniya-zemel-1063861290.html

Земельный мораторий: почему в Абхазии продлили запрет на изменение назначения земель

Земельный мораторий: почему в Абхазии продлили запрет на изменение назначения земель

Sputnik Абхазия

Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял закон о продлении моратория на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории до... 22.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-22T17:30+0300

2026-06-22T17:30+0300

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Согласно ранее принятым нормам, мораторий действовал до 1 июля.Изменения были внесены в статью 1 закона "О временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель".Непараллельные процессыДокумент к рассмотрению представил депутат Тимур Бейя. Он объяснил, что необходимость продления связана с подготовкой и принятием нового Земельного кодекса республики, который поступил на рассмотрение Парламента на прошлой неделе.Ожидается, что за время действия продленного моратория будет завершена работа над новым земельным законодательством, которое определит порядок использования и регулирования земельных ресурсов республики.Если мораторий не будет продлен, это может затянуть принятие самого Земельного кодекса, отметил представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба.Депутат Дмитрий Маршания согласился с представителем президента в Парламенте. По его словам, было бы неправильным рассматривать Земельный кодекс без продления срока действия моратория."Если мы не примем мораторий, мы будем рассматривать Земельный кодекс, а в это время наши граждане будут приходить в администрации и подавать документы. Если мы поменяем правила “игры”, им придется заново все переоформлять. На мой взгляд, мы создадим большие проблемы", — объяснил он.Отрицательная динамикаПо мнению Тимура Бейя, за то время, пока мораторий не действовал, в республике наблюдалась отрицательная динамика: на землях, переведенных из категории сельскохозяйственного назначения под строительство коммерческих объектов, фактически ничего не строилось.Депутат Кан Кварчия напомнил, что у исполнительной власти есть рычаги воздействия на предприятия и лиц, которые не исполнили условия договора после выделения им земель и не построили обещанные объекты в течение трех лет.Против продления моратория выступил депутат Беслан Эмурхба. Он считает, что таким образом Парламент препятствует развитию малого и среднего бизнеса, а также предпринимателям, которые планировали построить на небольших территориях туристические объекты.Депутат отметил, что мораторий продлевается из-за недобросовестных предпринимателей, не выполнивших свои обязательства, при этом ущемляются права тех, кто готов и хочет "играть" по правилам.Каким будет новый кодексО некоторых нормах Земельного кодекса на заседании рассказал Дмитрий Маршания.По его словам, среди прочих положений в кодексе будут прописаны правила использования горных земель в Абхазии, которые получат статус особо ценных территорий наравне с прибрежными зонами. Право на пользование горными землями площадью свыше одного гектара будет предоставляться только с разрешения Парламента Абхазии.Также, согласно предлагаемым нормам кодекса, решения земельных комиссий при районных администрациях, которые ранее носили рекомендательный характер, станут обязательными.После принятия Земельного кодекса у каждого органа, рассматривающего и принимающего решения по вопросам выделения земель гражданам или предприятиям, будет установлен определенный срок для принятия решения. Это позволит избавить граждан от необходимости ждать месяцами и даже годами, пояснил депутат.Кроме того, в случае принятия новых правил депутаты и другие уполномоченные органы смогут переводить земли сельскохозяйственного назначения в другие категории только после всестороннего обоснования с разъяснением причин, по которым тот или иной участок непригоден для сельскохозяйственных нужд.По итогам заседания большинством голосов депутатов мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории был продлен до 1 ноября. За это время депутаты должны рассмотреть и вынести на повестку дня новый проект Земельного кодекса, предложенный Администрацией президента Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260622/1063855903.html

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