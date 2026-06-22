Земельный мораторий: почему в Абхазии продлили запрет на изменение назначения земель
17:30 22.06.2026 (обновлено: 18:58 22.06.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента РА
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял закон о продлении моратория на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории до 1 ноября 2026 года.
Согласно ранее принятым нормам, мораторий действовал до 1 июля.
Изменения были внесены в статью 1 закона "О временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель".
Непараллельные процессы
Документ к рассмотрению представил депутат Тимур Бейя. Он объяснил, что необходимость продления связана с подготовкой и принятием нового Земельного кодекса республики, который поступил на рассмотрение Парламента на прошлой неделе.
Ожидается, что за время действия продленного моратория будет завершена работа над новым земельным законодательством, которое определит порядок использования и регулирования земельных ресурсов республики.
Если мораторий не будет продлен, это может затянуть принятие самого Земельного кодекса, отметил представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба.
"Когда будут направляться материалы, предварительно рассмотренные и принятые на уровне администраций либо Кабинета министров по старому кодексу, на рассмотрении в Парламенте уже будут новые нормы", — сказал он.
Депутат Дмитрий Маршания согласился с представителем президента в Парламенте. По его словам, было бы неправильным рассматривать Земельный кодекс без продления срока действия моратория.
"Если мы не примем мораторий, мы будем рассматривать Земельный кодекс, а в это время наши граждане будут приходить в администрации и подавать документы. Если мы поменяем правила “игры”, им придется заново все переоформлять. На мой взгляд, мы создадим большие проблемы", — объяснил он.
Отрицательная динамика
По мнению Тимура Бейя, за то время, пока мораторий не действовал, в республике наблюдалась отрицательная динамика: на землях, переведенных из категории сельскохозяйственного назначения под строительство коммерческих объектов, фактически ничего не строилось.
"Явно видно, что сегодня в нашей стране земли переводятся, оформляются документы, а затем участки перепродаются. Никакого экономического роста или строительства у нас нет", — сказал он и добавил, что, по его личному мнению, срок действия моратория необходимо продлить еще как минимум на пять лет.
Депутат Кан Кварчия напомнил, что у исполнительной власти есть рычаги воздействия на предприятия и лиц, которые не исполнили условия договора после выделения им земель и не построили обещанные объекты в течение трех лет.
Против продления моратория выступил депутат Беслан Эмурхба. Он считает, что таким образом Парламент препятствует развитию малого и среднего бизнеса, а также предпринимателям, которые планировали построить на небольших территориях туристические объекты.
Депутат отметил, что мораторий продлевается из-за недобросовестных предпринимателей, не выполнивших свои обязательства, при этом ущемляются права тех, кто готов и хочет "играть" по правилам.
Каким будет новый кодекс
О некоторых нормах Земельного кодекса на заседании рассказал Дмитрий Маршания.
По его словам, среди прочих положений в кодексе будут прописаны правила использования горных земель в Абхазии, которые получат статус особо ценных территорий наравне с прибрежными зонами. Право на пользование горными землями площадью свыше одного гектара будет предоставляться только с разрешения Парламента Абхазии.
Также, согласно предлагаемым нормам кодекса, решения земельных комиссий при районных администрациях, которые ранее носили рекомендательный характер, станут обязательными.
После принятия Земельного кодекса у каждого органа, рассматривающего и принимающего решения по вопросам выделения земель гражданам или предприятиям, будет установлен определенный срок для принятия решения. Это позволит избавить граждан от необходимости ждать месяцами и даже годами, пояснил депутат.
Кроме того, в случае принятия новых правил депутаты и другие уполномоченные органы смогут переводить земли сельскохозяйственного назначения в другие категории только после всестороннего обоснования с разъяснением причин, по которым тот или иной участок непригоден для сельскохозяйственных нужд.
"Сегодня действительно существует опасность того, что мы можем потерять все наши сельскохозяйственные земли, которые будут переведены в другие категории, и в скором времени у нас может не остаться достаточного количества земель для сельскохозяйственного производства", — рассказал он.
По итогам заседания большинством голосов депутатов мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории был продлен до 1 ноября. За это время депутаты должны рассмотреть и вынести на повестку дня новый проект Земельного кодекса, предложенный Администрацией президента Абхазии.