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Рупор правды: 85 лет Совинформбюро
Рупор правды: 85 лет Совинформбюро
Sputnik Абхазия
24 июня 1941 года было создано Совинформбюро. За годы Великой Отечественной войны оно передало более 2 тысяч фронтовых сводок.Корней Чуковский, Михаил Шолохов... 24.06.2026, Sputnik Абхазия
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24 июня 1941 года было создано Совинформбюро. За годы Великой Отечественной войны оно передало более 2 тысяч фронтовых сводок.Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Борис Полевой, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие авторы работали в Совинформбюро. В 1961 году на базе Совинформбюро организовали агентство печати "Новости". Через 30 лет АПН превратилось в РИА "Новости", а в 2013 году — в международное информационное агентство "Россия сегодня".
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Рупор правды: 85 лет Совинформбюро

20:02 24.06.2026
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24 июня 1941 года было создано Совинформбюро. За годы Великой Отечественной войны оно передало более 2 тысяч фронтовых сводок.

Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Борис Полевой, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие авторы работали в Совинформбюро.

В 1961 году на базе Совинформбюро организовали агентство печати "Новости". Через 30 лет АПН превратилось в РИА "Новости", а в 2013 году — в международное информационное агентство "Россия сегодня".
© Sputnik

Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны.

Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik

Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны.

© Sputnik / Sergey Baranov

Солдаты Красной армии во время чтения свежих сводок Советского информбюро.

Солдаты Красной армии во время чтения свежих сводок Советского информбюро. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Sergey Baranov

Солдаты Красной армии во время чтения свежих сводок Советского информбюро.

© Sputnik / Anatoliy GaraninДиктор Юрий Левитан во время съемок в студии. Москва 1941 год.
Диктор Юрий Левитан во время съемок в студии - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Anatoliy Garanin
Диктор Юрий Левитан во время съемок в студии. Москва 1941 год.
© Sputnik / Alexander Mokletsov

Фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки. Ленинградский фронт, зима 1941 года.

Фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки. Ленинградский фронт, зима 1941 года. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Alexander Mokletsov

Фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки. Ленинградский фронт, зима 1941 года.

© Sputnik / Prihodko

Фотовитрина Агентства печати Новости (АПН), посвященная полету в космос Андрияна Николаева.

Фотовитрина Агентства печати Новости (АПН), посвященная полету в космос Андрияна Николаева. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Prihodko

Фотовитрина Агентства печати Новости (АПН), посвященная полету в космос Андрияна Николаева.

© Sputnik / David SholomovichФотокорреспондент Агентства печати "Новости" Давид Шоломович на одной из улиц Брюсселя.
Фотокорреспондент Агентства печати Новости Давид Шоломович на одной из улиц Брюсселя - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / David Sholomovich
Фотокорреспондент Агентства печати "Новости" Давид Шоломович на одной из улиц Брюсселя.
© Sputnik / M. Barabanov

Здание главного пресс-центра Олимпиады-80 на Зубовском бульваре. После игр здание перешло в распоряжение Агентства печати "Новости" (ныне - МИА "Россия сегодня"), Союза журналистов СССР и Отдела печати Министерства иностранных дел СССР.

Здание главного пресс-центра Олимпиады-80 на Зубовском бульваре. После игр здание перешло в распоряжение Агентства печати &quot;Новости&quot; (ныне - МИА &quot;Россия сегодня&quot;), Союза журналистов СССР и Отдела печати Министерства иностранных дел СССР. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / M. Barabanov

Здание главного пресс-центра Олимпиады-80 на Зубовском бульваре. После игр здание перешло в распоряжение Агентства печати "Новости" (ныне - МИА "Россия сегодня"), Союза журналистов СССР и Отдела печати Министерства иностранных дел СССР.

© Sputnik / Valeriy Shustov

Фотокорреспонденты Агентства печати "Новости" Дмитрий Донской (слева) и Юрий Сомов освещают события Олимпиады-80.

Фотокорреспонденты Агентства печати &quot;Новости&quot; Дмитрий Донской (слева) и Юрий Сомов освещают события Олимпиады-80. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Valeriy Shustov

Фотокорреспонденты Агентства печати "Новости" Дмитрий Донской (слева) и Юрий Сомов освещают события Олимпиады-80.

© Sputnik / Ruslan KrivobokГенеральный директор РАМИ "РИА Новости" Светлана Миронюк, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский, руководитель телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян (слева направо) во время презентации проекта "РИА Новости" - телеканала "Россия сегодня".
Генеральный директор РИА Новости Светлана Миронюк, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский, руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян (слева направо) во время презентации телеканала Россия сегодня - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Ruslan Krivobok
Генеральный директор РАМИ "РИА Новости" Светлана Миронюк, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский, руководитель телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян (слева направо) во время презентации проекта "РИА Новости" - телеканала "Россия сегодня".
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа налево) на открытии мультимедийной выставки "Нужен гол!" у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, приуроченной к старту ЧМ-2018.

Руководитель службы визуальных проектов МИА &quot;Россия сегодня&quot; Оксана Олейник, генеральный директор МИА &quot;Россия сегодня&quot; Дмитрий Киселев (справа налево) на открытии мультимедийной выставки &quot;Нужен гол!&quot; у здания МИА &quot;Россия сегодня&quot; на Зубовском бульваре, приуроченной к старту ЧМ-2018. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа налево) на открытии мультимедийной выставки "Нужен гол!" у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, приуроченной к старту ЧМ-2018.

© Sputnik / Gavriil Grigorov / Перейти в фотобанк

12 марта 2024. Президент РФ Владимир Путин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве.

12 марта 2024. Президент РФ Владимир Путин дает интервью генеральному директору медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Дмитрию Киселеву в Москве. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Gavriil Grigorov
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12 марта 2024. Президент РФ Владимир Путин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik на ПМЭФ-2026 - Sputnik Абхазия
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