Рупор правды: 85 лет Совинформбюро

24 июня 1941 года было создано Совинформбюро. За годы Великой Отечественной войны оно передало более 2 тысяч фронтовых сводок.Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Борис Полевой, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие авторы работали в Совинформбюро. В 1961 году на базе Совинформбюро организовали агентство печати "Новости". Через 30 лет АПН превратилось в РИА "Новости", а в 2013 году — в международное информационное агентство "Россия сегодня".
Здание главного пресс-центра Олимпиады-80 на Зубовском бульваре. После игр здание перешло в распоряжение Агентства печати "Новости" (ныне - МИА "Россия сегодня"), Союза журналистов СССР и Отдела печати Министерства иностранных дел СССР.
Здание главного пресс-центра Олимпиады-80 на Зубовском бульваре. После игр здание перешло в распоряжение Агентства печати "Новости" (ныне - МИА "Россия сегодня"), Союза журналистов СССР и Отдела печати Министерства иностранных дел СССР.
Генеральный директор РАМИ "РИА Новости" Светлана Миронюк, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский, руководитель телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян (слева направо) во время презентации проекта "РИА Новости" - телеканала "Россия сегодня".
Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа налево) на открытии мультимедийной выставки "Нужен гол!" у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, приуроченной к старту ЧМ-2018.
Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа налево) на открытии мультимедийной выставки "Нужен гол!" у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, приуроченной к старту ЧМ-2018.