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Рупор правды: 85 лет Совинформбюро

Рупор правды: 85 лет Совинформбюро

Sputnik Абхазия

24 июня 1941 года было создано Совинформбюро. За годы Великой Отечественной войны оно передало более 2 тысяч фронтовых сводок.Корней Чуковский, Михаил Шолохов... 24.06.2026, Sputnik Абхазия

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24 июня 1941 года было создано Совинформбюро. За годы Великой Отечественной войны оно передало более 2 тысяч фронтовых сводок.Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Борис Полевой, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие авторы работали в Совинформбюро. В 1961 году на базе Совинформбюро организовали агентство печати "Новости". Через 30 лет АПН превратилось в РИА "Новости", а в 2013 году — в международное информационное агентство "Россия сегодня".

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