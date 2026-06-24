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Инвестиции в будущее: Садзба и Ратия о работе ЦОД и цифровизации в Абхазии
Инвестиции в будущее: Садзба и Ратия о работе ЦОД и цифровизации в Абхазии
Sputnik Абхазия
Центр обработки данных открылся в Абхазии 18 июня, церемонию посетил глава республики Бадра Гунба. 24.06.2026, Sputnik Абхазия
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О том, как и для чего в Абхазии открыли Центр обработки данных, какую пользу он принесет государству и населению, будет ли от него экономический эффект и есть ли d центре вакансии, в беседе с ведущим радио Sputnik рассказали депутат Парламента Инар Садзба и зампред Госкомсвязи Роланд Ратия.ЦОД предназначен для цифровизации государственных услуг в Абхазии. Это позволит гражданам, госслужащим и предпринимателям получать информацию и удаленно пользоваться услугами.Как отметил Инар Садзба, ЦОД – это основа для дальнейших шагов цифровой трансформации государства.Наличие в стране такой системы позволит создать абхазскую внутреннюю сесть, которая позволит в случаях серьезных сбоев работы интернета защитить собственные сервисы и обеспечить их непрерывную работу.Роланд Ратия назвал эту систему серьезной платформой, где будут размещаться и работать все цифровые инструменты.
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абхазия, цифровые технологии, видео, мультимедиа, видео

Инвестиции в будущее: Садзба и Ратия о работе ЦОД и цифровизации в Абхазии

20:45 24.06.2026
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Центр обработки данных открылся в Абхазии 18 июня, церемонию посетил глава республики Бадра Гунба.
О том, как и для чего в Абхазии открыли Центр обработки данных, какую пользу он принесет государству и населению, будет ли от него экономический эффект и есть ли d центре вакансии, в беседе с ведущим радио Sputnik рассказали депутат Парламента Инар Садзба и зампред Госкомсвязи Роланд Ратия.
ЦОД предназначен для цифровизации государственных услуг в Абхазии. Это позволит гражданам, госслужащим и предпринимателям получать информацию и удаленно пользоваться услугами.
Как отметил Инар Садзба, ЦОД – это основа для дальнейших шагов цифровой трансформации государства.
Наличие в стране такой системы позволит создать абхазскую внутреннюю сесть, которая позволит в случаях серьезных сбоев работы интернета защитить собственные сервисы и обеспечить их непрерывную работу.
Роланд Ратия назвал эту систему серьезной платформой, где будут размещаться и работать все цифровые инструменты.
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