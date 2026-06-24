К 85-летию Совинформбюро
10:54 24.06.2026 (обновлено: 11:02 24.06.2026)
© Sputnik / Георгий ПетрусовДиктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по радиовещанию Юрий Борисович Левитан читает сообщение Совинформбюро.
© Sputnik / Георгий Петрусов
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Статья Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина.
24 июня 2026 года исполняется ровно 85 лет со дня создания Советского информационного бюро — структуры, ставшей с первых дней Великой Отечественной войны в один строй с действующей армией.
Эту дату можно отнести к событиям, которые оказали определяющее воздействие и на ход истории, и на само существование нашего государства. В условиях, когда враг стремительно рвался вглубь страны, слово Совинформбюро превратилось в стратегическое оружие, сплотившее и мобилизовавшее советское общество.
Решение о создании Советского информационного бюро, принятое на третий день войны, диктовалось жесткой необходимостью, в тех кризисных условиях стране требовался единый достоверный источник информации. На Совинформбюро возложили задачу колоссальной государственной важности: составлять сводки о положении на фронтах, освещать работу тыла и разоблачать немецкую пропаганду.
Главным голосом страны стал Юрий Левитан. Его знаменитое "От Советского информбюро…", произнесенное неподражаемым, врезающимся в память баритоном, заставляло замирать миллионы людей у черных репродукторов. В сводках не было фальшивого оптимизма; они дышали суровой правдой первых месяцев отступления, но в них всегда звучала непреклонная вера в конечную победу. Журналисты и репортеры Совинформбюро — среди которых были Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Илья Эренбург — ковали победу на идеологическом фронте, их перья жгли сердца, вызывали праведный гнев, вели в бой. Тыл и фронт действовали в унисон, поддерживаемые четким, выверенным ритмом ежедневных сводок и репортажей.
Май сорок пятого года ознаменовал победу на поле боя, но не завершение информационной битвы, поскольку мир стремительно скатывался в холодную войну. Совинформбюро оперативно перестроилось под новые геополитические реалии, когда главным вектором работы стало отстаивание позитивного имиджа СССР за рубежом и передача советской повестки на международную аудиторию.
Через печатные издания, радиопрограммы и выставки Совинформбюро знакомило планету с восстановлением разрушенных городов, достижениями советской науки, великими стройками и, конечно же, триумфальным прорывом человечества в космос.
В 1961 году на базе Совинформбюро возникло Агентство печати "Новости" (АПН), унаследовавшее лучшие традиции международной журналистики. АПН стало главным связующим звеном между Советским Союзом и мировым сообществом, открывая зарубежному читателю многогранную жизнь огромной страны. Сегодня преемники Совинформбюро работают в принципиально иных технологических и политических условиях, когда против России западным меньшинством развернута полномасштабная информационная война, в которой классическое вранье сочетается с изощренными технологиями манипуляции сознанием, когда на смену громоздким радиоприемникам пришли экраны смартфонов, а телеграфные провода уступили место спутниковым каналам.
Современный этап развития отечественных международных медиа — это эпоха цифровой глобализации, стремительного развития социальных сетей и, к сожалению, беспрецедентного давления со стороны Запада. В этих условиях российские информационные агентства, продолжающие дело Совинформбюро, выполняют важнейшую миссию по защите исторической правды и суверенитета страны. Как и 85 лет назад, их главным оружием остаются выверенные факты, оперативная подача информации и глубокая аналитика.