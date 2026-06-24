https://sputnik-abkhazia.ru/20260624/k-85-letiyu-sovinformbyuro-1063883555.html

К 85-летию Совинформбюро

К 85-летию Совинформбюро

Sputnik Абхазия

Статья Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина. 24.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-24T10:54+0300

2026-06-24T10:54+0300

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Статья Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина.24 июня 2026 года исполняется ровно 85 лет со дня создания Советского информационного бюро — структуры, ставшей с первых дней Великой Отечественной войны в один строй с действующей армией.Эту дату можно отнести к событиям, которые оказали определяющее воздействие и на ход истории, и на само существование нашего государства. В условиях, когда враг стремительно рвался вглубь страны, слово Совинформбюро превратилось в стратегическое оружие, сплотившее и мобилизовавшее советское общество.Главным голосом страны стал Юрий Левитан. Его знаменитое "От Советского информбюро…", произнесенное неподражаемым, врезающимся в память баритоном, заставляло замирать миллионы людей у черных репродукторов. В сводках не было фальшивого оптимизма; они дышали суровой правдой первых месяцев отступления, но в них всегда звучала непреклонная вера в конечную победу. Журналисты и репортеры Совинформбюро — среди которых были Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Илья Эренбург — ковали победу на идеологическом фронте, их перья жгли сердца, вызывали праведный гнев, вели в бой. Тыл и фронт действовали в унисон, поддерживаемые четким, выверенным ритмом ежедневных сводок и репортажей.Май сорок пятого года ознаменовал победу на поле боя, но не завершение информационной битвы, поскольку мир стремительно скатывался в холодную войну. Совинформбюро оперативно перестроилось под новые геополитические реалии, когда главным вектором работы стало отстаивание позитивного имиджа СССР за рубежом и передача советской повестки на международную аудиторию. В 1961 году на базе Совинформбюро возникло Агентство печати "Новости" (АПН), унаследовавшее лучшие традиции международной журналистики. АПН стало главным связующим звеном между Советским Союзом и мировым сообществом, открывая зарубежному читателю многогранную жизнь огромной страны. Сегодня преемники Совинформбюро работают в принципиально иных технологических и политических условиях, когда против России западным меньшинством развернута полномасштабная информационная война, в которой классическое вранье сочетается с изощренными технологиями манипуляции сознанием, когда на смену громоздким радиоприемникам пришли экраны смартфонов, а телеграфные провода уступили место спутниковым каналам.Современный этап развития отечественных международных медиа — это эпоха цифровой глобализации, стремительного развития социальных сетей и, к сожалению, беспрецедентного давления со стороны Запада. В этих условиях российские информационные агентства, продолжающие дело Совинформбюро, выполняют важнейшую миссию по защите исторической правды и суверенитета страны. Как и 85 лет назад, их главным оружием остаются выверенные факты, оперативная подача информации и глубокая аналитика.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260624/1063887954.html

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