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https://sputnik-abkhazia.ru/20260624/k-85-letiyu-sovinformbyuro-1063883555.html
К 85-летию Совинформбюро
К 85-летию Совинформбюро
Sputnik Абхазия
Статья Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина. 24.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-24T10:54+0300
2026-06-24T11:02+0300
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Статья Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина.24 июня 2026 года исполняется ровно 85 лет со дня создания Советского информационного бюро — структуры, ставшей с первых дней Великой Отечественной войны в один строй с действующей армией.Эту дату можно отнести к событиям, которые оказали определяющее воздействие и на ход истории, и на само существование нашего государства. В условиях, когда враг стремительно рвался вглубь страны, слово Совинформбюро превратилось в стратегическое оружие, сплотившее и мобилизовавшее советское общество.Главным голосом страны стал Юрий Левитан. Его знаменитое "От Советского информбюро…", произнесенное неподражаемым, врезающимся в память баритоном, заставляло замирать миллионы людей у черных репродукторов. В сводках не было фальшивого оптимизма; они дышали суровой правдой первых месяцев отступления, но в них всегда звучала непреклонная вера в конечную победу. Журналисты и репортеры Совинформбюро — среди которых были Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Илья Эренбург — ковали победу на идеологическом фронте, их перья жгли сердца, вызывали праведный гнев, вели в бой. Тыл и фронт действовали в унисон, поддерживаемые четким, выверенным ритмом ежедневных сводок и репортажей.Май сорок пятого года ознаменовал победу на поле боя, но не завершение информационной битвы, поскольку мир стремительно скатывался в холодную войну. Совинформбюро оперативно перестроилось под новые геополитические реалии, когда главным вектором работы стало отстаивание позитивного имиджа СССР за рубежом и передача советской повестки на международную аудиторию. В 1961 году на базе Совинформбюро возникло Агентство печати "Новости" (АПН), унаследовавшее лучшие традиции международной журналистики. АПН стало главным связующим звеном между Советским Союзом и мировым сообществом, открывая зарубежному читателю многогранную жизнь огромной страны. Сегодня преемники Совинформбюро работают в принципиально иных технологических и политических условиях, когда против России западным меньшинством развернута полномасштабная информационная война, в которой классическое вранье сочетается с изощренными технологиями манипуляции сознанием, когда на смену громоздким радиоприемникам пришли экраны смартфонов, а телеграфные провода уступили место спутниковым каналам.Современный этап развития отечественных международных медиа — это эпоха цифровой глобализации, стремительного развития социальных сетей и, к сожалению, беспрецедентного давления со стороны Запада. В этих условиях российские информационные агентства, продолжающие дело Совинформбюро, выполняют важнейшую миссию по защите исторической правды и суверенитета страны. Как и 85 лет назад, их главным оружием остаются выверенные факты, оперативная подача информации и глубокая аналитика.
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мнение, колумнисты, россия, журналистика, риа новости
мнение, колумнисты, россия, журналистика, риа новости

К 85-летию Совинформбюро

10:54 24.06.2026 (обновлено: 11:02 24.06.2026)
© Sputnik / Георгий ПетрусовДиктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по радиовещанию Юрий Борисович Левитан читает сообщение Совинформбюро.
Диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по радиовещанию Юрий Борисович Левитан читает сообщение Совинформбюро. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Георгий Петрусов
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Статья Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина.
24 июня 2026 года исполняется ровно 85 лет со дня создания Советского информационного бюро — структуры, ставшей с первых дней Великой Отечественной войны в один строй с действующей армией.
Эту дату можно отнести к событиям, которые оказали определяющее воздействие и на ход истории, и на само существование нашего государства. В условиях, когда враг стремительно рвался вглубь страны, слово Совинформбюро превратилось в стратегическое оружие, сплотившее и мобилизовавшее советское общество.
Решение о создании Советского информационного бюро, принятое на третий день войны, диктовалось жесткой необходимостью, в тех кризисных условиях стране требовался единый достоверный источник информации. На Совинформбюро возложили задачу колоссальной государственной важности: составлять сводки о положении на фронтах, освещать работу тыла и разоблачать немецкую пропаганду.
Главным голосом страны стал Юрий Левитан. Его знаменитое "От Советского информбюро…", произнесенное неподражаемым, врезающимся в память баритоном, заставляло замирать миллионы людей у черных репродукторов. В сводках не было фальшивого оптимизма; они дышали суровой правдой первых месяцев отступления, но в них всегда звучала непреклонная вера в конечную победу. Журналисты и репортеры Совинформбюро — среди которых были Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Илья Эренбург — ковали победу на идеологическом фронте, их перья жгли сердца, вызывали праведный гнев, вели в бой. Тыл и фронт действовали в унисон, поддерживаемые четким, выверенным ритмом ежедневных сводок и репортажей.
Май сорок пятого года ознаменовал победу на поле боя, но не завершение информационной битвы, поскольку мир стремительно скатывался в холодную войну. Совинформбюро оперативно перестроилось под новые геополитические реалии, когда главным вектором работы стало отстаивание позитивного имиджа СССР за рубежом и передача советской повестки на международную аудиторию.
Через печатные издания, радиопрограммы и выставки Совинформбюро знакомило планету с восстановлением разрушенных городов, достижениями советской науки, великими стройками и, конечно же, триумфальным прорывом человечества в космос.
В 1961 году на базе Совинформбюро возникло Агентство печати "Новости" (АПН), унаследовавшее лучшие традиции международной журналистики. АПН стало главным связующим звеном между Советским Союзом и мировым сообществом, открывая зарубежному читателю многогранную жизнь огромной страны. Сегодня преемники Совинформбюро работают в принципиально иных технологических и политических условиях, когда против России западным меньшинством развернута полномасштабная информационная война, в которой классическое вранье сочетается с изощренными технологиями манипуляции сознанием, когда на смену громоздким радиоприемникам пришли экраны смартфонов, а телеграфные провода уступили место спутниковым каналам.
Современный этап развития отечественных международных медиа — это эпоха цифровой глобализации, стремительного развития социальных сетей и, к сожалению, беспрецедентного давления со стороны Запада. В этих условиях российские информационные агентства, продолжающие дело Совинформбюро, выполняют важнейшую миссию по защите исторической правды и суверенитета страны. Как и 85 лет назад, их главным оружием остаются выверенные факты, оперативная подача информации и глубокая аналитика.
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