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Бюджет, прозрачность и защита потребителей: Егоров о внедрении онлайн-касс в Абхазии
Бюджет, прозрачность и защита потребителей: Егоров о внедрении онлайн-касс в Абхазии
Sputnik Абхазия
Пилотный проект по внедрению онлайн-касс был запущен в Абхазии с 1 июня. 25.06.2026, Sputnik Абхазия
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Для чего нужны онлайн-кассы, как внедрение этой системы поможет экономике Абхазии и что это даст потребителям, в интервью Sputnik Абхазия рассказал глава ФНС России Даниил Егоров. Пилотный проект по внедрению онлайн-касс в Абхазии стартовал 1 июня. В рамках соглашения с республикой Россия предоставила абхазским коллегам современную контрольно-кассовую технику, помогает с тестированием программного продукта и оказывает техническое содействие. Глава ФНС России Даниил Егоров отметил, что это один из сложных инфраструктурных проектов. Онлайн-кассы нужны, чтобы обеспечить справедливое налогообложение и впоследствии собранные средства будут направлены на решение ряда вопросов, в том числе социальных.В качестве аргумента он привел в пример российский опыт. После внедрения этой системы объемы издержек в розничной торговле снизились на 40%. Это стало возможным благодаря автоматизированной фиксации выручки и расчета налогов. Кроме того, онлайн-кассы служат дополнительной защитой прав потребителя, который при необходимости может предоставить электронный чек за товар. Внедрение онлайн-касс будет реализовано в рамках соглашения между МНС Абхазии и ФНС России, работы будут вестись поэтапно в 2026-2027 годах. Первым этапом установят 1000 аппаратов. В проекте примут участие налогоплательщики на добровольной основе. Они смогут освоить систему в реальных условиях без применения штрафов.
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видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, федеральная налоговая служба рф, налоги, абхазия, видео

Бюджет, прозрачность и защита потребителей: Егоров о внедрении онлайн-касс в Абхазии

23:31 25.06.2026
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Пилотный проект по внедрению онлайн-касс был запущен в Абхазии с 1 июня.
Для чего нужны онлайн-кассы, как внедрение этой системы поможет экономике Абхазии и что это даст потребителям, в интервью Sputnik Абхазия рассказал глава ФНС России Даниил Егоров.

Пилотный проект по внедрению онлайн-касс в Абхазии стартовал 1 июня. В рамках соглашения с республикой Россия предоставила абхазским коллегам современную контрольно-кассовую технику, помогает с тестированием программного продукта и оказывает техническое содействие.

Глава ФНС России Даниил Егоров отметил, что это один из сложных инфраструктурных проектов. Онлайн-кассы нужны, чтобы обеспечить справедливое налогообложение и впоследствии собранные средства будут направлены на решение ряда вопросов, в том числе социальных.

В качестве аргумента он привел в пример российский опыт. После внедрения этой системы объемы издержек в розничной торговле снизились на 40%. Это стало возможным благодаря автоматизированной фиксации выручки и расчета налогов.

Кроме того, онлайн-кассы служат дополнительной защитой прав потребителя, который при необходимости может предоставить электронный чек за товар.

Внедрение онлайн-касс будет реализовано в рамках соглашения между МНС Абхазии и ФНС России, работы будут вестись поэтапно в 2026-2027 годах. Первым этапом установят 1000 аппаратов.

В проекте примут участие налогоплательщики на добровольной основе. Они смогут освоить систему в реальных условиях без применения штрафов.
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