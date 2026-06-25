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Экономика Абхазии по итогам 2025 года
Экономика Абхазии по итогам 2025 года
Sputnik Абхазия
Доходы госбюджета Абхазии в 2025 году превысили 21,7 миллиарда рублей.Это на 38% больше, чем показатель позапрошлого года, сообщил на заседании профильного... 25.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-25T20:00+0300
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Доходы госбюджета Абхазии в 2025 году превысили 21,7 миллиарда рублей.Это на 38% больше, чем показатель позапрошлого года, сообщил на заседании профильного комитета Парламента министр финансов Саид Губаз.Почти 40% доходов составила российская финпомощь. Она составила 8,38 миллиарда. На таможенные и налоговые поступления пришлось 54% доходов. Они суммарно составили 11,8 миллиарда рублей.
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мультимедиа, инфографика, абхазия, экономика, бюджет, инфографика
мультимедиа, инфографика, абхазия, экономика, бюджет, инфографика
Экономика Абхазии по итогам 2025 года
Доходы госбюджета Абхазии в 2025 году превысили 21,7 миллиарда рублей.
Это на 38% больше, чем показатель позапрошлого года, сообщил на заседании профильного комитета Парламента министр финансов Саид Губаз.
Почти 40% доходов составила российская финпомощь. Она составила 8,38 миллиарда.
На таможенные и налоговые поступления пришлось 54% доходов. Они суммарно составили 11,8 миллиарда рублей.