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Экономика Абхазии по итогам 2025 года

Экономика Абхазии по итогам 2025 года

Sputnik Абхазия

Доходы госбюджета Абхазии в 2025 году превысили 21,7 миллиарда рублей.Это на 38% больше, чем показатель позапрошлого года, сообщил на заседании профильного... 25.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-25T20:00+0300

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Доходы госбюджета Абхазии в 2025 году превысили 21,7 миллиарда рублей.Это на 38% больше, чем показатель позапрошлого года, сообщил на заседании профильного комитета Парламента министр финансов Саид Губаз.Почти 40% доходов составила российская финпомощь. Она составила 8,38 миллиарда. На таможенные и налоговые поступления пришлось 54% доходов. Они суммарно составили 11,8 миллиарда рублей.

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