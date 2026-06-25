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Совинформбюро, Женевские дискуссии и расширение суверенитета: интервью главы МИД Абхазии

Совинформбюро, Женевские дискуссии и расширение суверенитета: интервью главы МИД Абхазии

Sputnik Абхазия

Со дня создания Советского информационного бюро, которое в годы Великой Отечественной войны стало главным источником официальной информации, прошло 85 лет. 25.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-25T19:36+0300

2026-06-25T19:36+0300

2026-06-25T19:36+0300

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Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года вскоре после начала Великой Отечественной войны.Основная задача бюро заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении. В структуру Совинформбюро входили военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие. Как отметил в интервью радио Sputnik глава МИД Абхазии Олег Барциц, Совинформбюро было единственным источником донесения правды в годы Великой Отечественной войны. Оно также сплотило людей и сыграло важную роль в их жизни.Кроме того, Барциц рассказал о том, как ведется подготовка к очередному раунду Женевских дискуссий, какие вопросы абхазская делегация намерена поднять и с чем она туда едет.

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