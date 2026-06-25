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Совинформбюро, Женевские дискуссии и расширение суверенитета: интервью главы МИД Абхазии
Совинформбюро, Женевские дискуссии и расширение суверенитета: интервью главы МИД Абхазии
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Со дня создания Советского информационного бюро, которое в годы Великой Отечественной войны стало главным источником официальной информации, прошло 85 лет. 25.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-25T19:36+0300
2026-06-25T19:36+0300
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Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года вскоре после начала Великой Отечественной войны.Основная задача бюро заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении. В структуру Совинформбюро входили военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие. Как отметил в интервью радио Sputnik глава МИД Абхазии Олег Барциц, Совинформбюро было единственным источником донесения правды в годы Великой Отечественной войны. Оно также сплотило людей и сыграло важную роль в их жизни.Кроме того, Барциц рассказал о том, как ведется подготовка к очередному раунду Женевских дискуссий, какие вопросы абхазская делегация намерена поднять и с чем она туда едет.
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абхазия, мид абхазии, женевские дискуссии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, мид абхазии, женевские дискуссии, видео, мультимедиа, видео
Совинформбюро, Женевские дискуссии и расширение суверенитета: интервью главы МИД Абхазии
Со дня создания Советского информационного бюро, которое в годы Великой Отечественной войны стало главным источником официальной информации, прошло 85 лет.
Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года вскоре после начала Великой Отечественной войны.
Основная задача бюро заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении. В структуру Совинформбюро входили военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие.
Как отметил в интервью радио Sputnik глава МИД Абхазии Олег Барциц, Совинформбюро было единственным источником донесения правды в годы Великой Отечественной войны. Оно также сплотило людей и сыграло важную роль в их жизни.
Кроме того, Барциц рассказал о том, как ведется подготовка к очередному раунду Женевских дискуссий, какие вопросы абхазская делегация намерена поднять и с чем она туда едет.