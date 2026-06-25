https://sputnik-abkhazia.ru/20260625/svo-nato-i-ukraina-namereny-obezvredit-bazy-vks-rossii-v-2027-godu-1063911720.html

СВО: НАТО и Украина намерены "обезвредить" базы ВКС России в 2027 году

СВО: НАТО и Украина намерены "обезвредить" базы ВКС России в 2027 году

Sputnik Абхазия

Североатлантический альянс готовится к прямой военной конфронтации с Россией, планирует в 2027 году "выключение" аэродромов ВКС хитроумными гибридными... 25.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-25T09:30+0300

2026-06-25T09:30+0300

2026-06-25T10:16+0300

россия

украина

нато

мнение

колумнисты

аналитика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/05/1045068516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f7c5366ada5cb3c2372d3f763be3f0f.jpg

Североатлантический альянс готовится к прямой военной конфронтации с Россией, планирует в 2027 году "выключение" аэродромов ВКС хитроумными гибридными способами – вне спектра существующих средств поражения, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Штаб Верховного главнокомандующего силами трансформации НАТО 23 июня заявил: способность России "проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из наиболее важных асимметрий в нынешнем конфликте" на Украине. Существующие на Западе средства поражения неэффективны, поэтому объявлен инновационный конкурс беспилотных, роботизированных и других технологий с элементами ИИ, "которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, ВПП, хранилищ топлива и боеприпасов, наземной инфраструктуры".Важна оперативность. Проекты принимают до 20 июля. Инновационные идеи "блокирования аэродромов", внедрение которых займет более года, не рассматриваются. За действенные варианты "предотвращения использования Россией своих авиабаз" организаторы обещают изобретателям награду в размере до 250 000 евро. Здесь просматривается явное поощрение терроризма, однако "частный сектор" не впервые используется для распыления государственной ответственности за будущие акты террора стран НАТО на аэродромах России и других стран.Сама по себе схема не новая. Космическая связь Starlink принадлежит Илону Маску, однако этот "частный" инструмент у Пентагона никто никогда не отнимет. Другой пример: ударные БпЛА с искусственным интеллектом Hornet (дальностью до 150 км, с боевой нагрузкой до 5 кг) производятся американской компанией, которой владеет экс-гендиректор корпорации Google Эрик Шмидт. Украинская прокси-армия с весны 2026 года получила значительное количество таких дронов – только за минувшие два месяца российский центр "Рубикон" уничтожил 500 "Хорнетов". И это не повод для объявления войны Соединенным Штатам, ведь Hornet – частная инновация, просто бизнес.Западные спонсоры терроризма надеются, что изобретатели придумают нечто хитро-сокрушительное для авиабаз России: "Каждый вылет начинается с аэродрома. Каждый аэродром является уязвимым местом. Если его удастся постоянно блокировать, воздушная кампания противника будет сорвана". Агрессорам необходимы системы, способные работать без "постоянного человеческого контроля", в условиях отсутствия GPS-сигнала, противодействия РЭБ, и в любых климатических условиях – как бы без участия стран НАТО.Дерзость – от безнаказанностиАрмия США разворачивает два специализированных полигона, на которых воссоздаются реальные условия украинского ТВД: интенсивное применение радиоэлектронной борьбы, массовое использование дронов и средств борьбы с ними. Пентагон ведет подготовку к затяжной войне на истощение. Безусловно, рейнджеры готовятся не только к новой кампании в Заливе. Даже американские автоконцерны General Motors и Ford запускают на своих мощностях производство крылатых ракет Tomahawk и зенитных Patriot. США полностью заморозили диалог с РФ по стратегической стабильности, увязывая любые двусторонние проблемы с урегулированием конфликта на Украине – по рецептам и чаяниям Вашингтона.Серьезно настроена на войну с Россией вся Западная Европа – даже без участия США. Британия, Франция, Германия в начале июня договорились о совместном производстве дальнобойного оружия и систем ПВО для Украины. Крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства 22 июня ударили по Воронежу. А могут долететь гораздо дальше, до 550 км. Такая геополитическая дерзость – от безнаказанности.Украинские марионетки НАТО в конце мая объявили "логистическую блокаду" Крыма, в ходе которой командование ВСУ намерено "систематически уничтожать российские склады, технику, командные пункты и пути снабжения в оперативной глубине". Что мешает России зеркально и оперативно "снести" все мосты через Днепр (их немногим более двадцати), и этим полностью блокировать логистику левобережной группировки украинской прокси-армии?Иран жестко убедил США не связываться с ним на поле боя – за два месяца. Россия с гораздо большими военным потенциалом не сделала этого с кукловодами бандеровцев – за четыре года. Наверняка пришло время сменить стратегию СВО, расширить спектр целей, решительно уничтожить транспортную логистику ВСУ (не обязательно тактическим ядерным оружием). После этого не потребуется месяцами штурмовать города-укрепрайоны противника: без снабжения боеприпасами, горючим, продовольствием – фронт ВСУ развалится за месяц.Долготерпение Кремля на исходе. Агентство Reuters 23 июня сообщило: "Россия обвинила Соединенные Штаты в невыполнении "договоренностей", достигнутых президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске в августе прошлого года… Москва считает, что США способствуют украинским беспилотным/ракетным атакам. Степень политической амортизации ударов снижается. Стратегические угрозы растут, даже если "священные коровы" Запада суровой реальности не ощущают.Президент Сербии Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung заявил, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, поскольку она уже началась – неофициально. Пусть так, Россия намерена достигать своих целей военными средствами. И даже если весь Запад работает на украинскую прокси-армию, главное – не забывать: для российских сил ядерного сдерживания количество беспилотников ВСУ и войск НАТО значения не имеет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260617/baltiyskaya-kukhnya-nato-otvazhnyy-kaban-po-frantsuzski-1063744195.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260604/ucheniya-nato-v-pribaltike-otkuda-u-khloptsev-britanskaya-grust-1063465575.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, украина, нато, мнение, колумнисты, аналитика