https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/akt-vandalizma-na-naberezhnoy-sukhuma-1063951288.html

Акт вандализма на набережной Сухума

Акт вандализма на набережной Сухума

Sputnik Абхазия

Тея Аршба: 26.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-26T21:02+0300

2026-06-26T21:02+0300

2026-06-26T21:02+0300

социальные сети

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c8271a599b2abe868769eabd3ac338.jpg

Тея Аршба:Виктор Гюго когда-то сказал: "Существуют два способа разрушить памятник: разрушить его физически или "отреставрировать" так, что от него ничего не останется. Второй способ куда более варварский". В случае с набережной Диоскуров мы столкнулись с парадоксом: пока масштаб и эстетика масштабного обновления восхищают, обновляемому пространству наносится ущерб актами вандализма — еще до официального открытия.​Сложно понять мотивы тех, кто сознательно портит место, где живет и которым завтра будет пользоваться. Как невозможно понять и временных гостей, оставляющих после себя подобный след. Неважно, сколько лет этому человеку и откуда он приехал, — это прямой ущерб жителям Сухума и крайняя неблагодарность к тем, кто за свой счет решил облагородить набережную.​К сожалению, это далеко не первый случай варварства в прибрежной зоне. Нам пора научиться воспитывать в себе и в своих детях понимание ценности родного города, его истории и страны. И, конечно, за подобные нарушения должна быть неотвратимая ответственность. Все мы хотим жить в красивом, аккуратном городе, но для этого нужно прикладывать и собственные усилия и свою ответственность. Жаль, что сейчас мы вновь столкнулись с актом вандализма. Надеюсь, человеку, который это сделал, сейчас стыдно за своё ложное чувство превосходства. Подобные выходки — не акт самовыражения, а маркер скудоумия.​Сухум не заслуживает такого отношения. Мы любим свой город и должны его оберегать!

https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/1063950375.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/1063949169.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

социальные сети