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https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/akt-vandalizma-na-naberezhnoy-sukhuma-1063951288.html
Акт вандализма на набережной Сухума
Акт вандализма на набережной Сухума
Sputnik Абхазия
Тея Аршба: 26.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-26T21:02+0300
2026-06-26T21:02+0300
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Тея Аршба:Виктор Гюго когда-то сказал: "Существуют два способа разрушить памятник: разрушить его физически или "отреставрировать" так, что от него ничего не останется. Второй способ куда более варварский". В случае с набережной Диоскуров мы столкнулись с парадоксом: пока масштаб и эстетика масштабного обновления восхищают, обновляемому пространству наносится ущерб актами вандализма — еще до официального открытия.​Сложно понять мотивы тех, кто сознательно портит место, где живет и которым завтра будет пользоваться. Как невозможно понять и временных гостей, оставляющих после себя подобный след. Неважно, сколько лет этому человеку и откуда он приехал, — это прямой ущерб жителям Сухума и крайняя неблагодарность к тем, кто за свой счет решил облагородить набережную.​К сожалению, это далеко не первый случай варварства в прибрежной зоне. Нам пора научиться воспитывать в себе и в своих детях понимание ценности родного города, его истории и страны. И, конечно, за подобные нарушения должна быть неотвратимая ответственность. Все мы хотим жить в красивом, аккуратном городе, но для этого нужно прикладывать и собственные усилия и свою ответственность. Жаль, что сейчас мы вновь столкнулись с актом вандализма. Надеюсь, человеку, который это сделал, сейчас стыдно за своё ложное чувство превосходства. Подобные выходки — не акт самовыражения, а маркер скудоумия.​Сухум не заслуживает такого отношения. Мы любим свой город и должны его оберегать!
https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/1063950375.html
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Акт вандализма на набережной Сухума

21:02 26.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркий октябрь
Жаркий октябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Тея Аршба:
Виктор Гюго когда-то сказал: "Существуют два способа разрушить памятник: разрушить его физически или "отреставрировать" так, что от него ничего не останется. Второй способ куда более варварский". В случае с набережной Диоскуров мы столкнулись с парадоксом: пока масштаб и эстетика масштабного обновления восхищают, обновляемому пространству наносится ущерб актами вандализма — еще до официального открытия.
​Сложно понять мотивы тех, кто сознательно портит место, где живет и которым завтра будет пользоваться. Как невозможно понять и временных гостей, оставляющих после себя подобный след. Неважно, сколько лет этому человеку и откуда он приехал, — это прямой ущерб жителям Сухума и крайняя неблагодарность к тем, кто за свой счет решил облагородить набережную.
Жаркий октябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2026
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Директор ЦВЗ: акт вандализма на набережной касается каждого из нас
19:36
​К сожалению, это далеко не первый случай варварства в прибрежной зоне. Нам пора научиться воспитывать в себе и в своих детях понимание ценности родного города, его истории и страны. И, конечно, за подобные нарушения должна быть неотвратимая ответственность. Все мы хотим жить в красивом, аккуратном городе, но для этого нужно прикладывать и собственные усилия и свою ответственность. Жаль, что сейчас мы вновь столкнулись с актом вандализма. Надеюсь, человеку, который это сделал, сейчас стыдно за своё ложное чувство превосходства. Подобные выходки — не акт самовыражения, а маркер скудоумия.
​Сухум не заслуживает такого отношения. Мы любим свой город и должны его оберегать!
Ремонтно-восстановительные работы на набережной Доскуров в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2026
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Архитектор: необходимо организовать постоянный контроль на обновленной набережной в Сухуме
18:45
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