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Аутентичный отдых: чего ждут и ищут туристы в Абхазии
Аутентичный отдых: чего ждут и ищут туристы в Абхазии
Sputnik Абхазия
Эксперт в сфере туризма, преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия ответила на вопросы радио Sputnik о том, каким должен быть туризм в... 27.06.2026, Sputnik Абхазия
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Эксперт в сфере туризма, преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия ответила на вопросы радио Sputnik о том, каким должен быть туризм в республике, чтобы гости возвращались каждый год.По словам Джинджолия, развитие индустрии напрямую связано с круглогодичностью. Комфортные погодные условия позволяют привлекать туристов в любой сезон.Белла Джинджолия также подчеркнула, что гости все чаще ищут не просто морской отдых и знакомство с достопримечательностями, а традиции, историю, культуру и быт. По её мнению, именно сельский туризм может стать той площадкой, где путешественники прикоснутся к культуре на практике.
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видео, мультимедиа, туризм, видео

Аутентичный отдых: чего ждут и ищут туристы в Абхазии

21:00 27.06.2026 (обновлено: 21:56 27.06.2026)
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Эксперт в сфере туризма, преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия ответила на вопросы радио Sputnik о том, каким должен быть туризм в республике, чтобы гости возвращались каждый год.

По словам Джинджолия, развитие индустрии напрямую связано с круглогодичностью. Комфортные погодные условия позволяют привлекать туристов в любой сезон.

Белла Джинджолия также подчеркнула, что гости все чаще ищут не просто морской отдых и знакомство с достопримечательностями, а традиции, историю, культуру и быт. По её мнению, именно сельский туризм может стать той площадкой, где путешественники прикоснутся к культуре на практике.
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