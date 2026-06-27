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Аутентичный отдых: чего ждут и ищут туристы в Абхазии

Аутентичный отдых: чего ждут и ищут туристы в Абхазии

Sputnik Абхазия

Эксперт в сфере туризма, преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия ответила на вопросы радио Sputnik о том, каким должен быть туризм в... 27.06.2026, Sputnik Абхазия

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Эксперт в сфере туризма, преподаватель Абхазского госуниверситета Белла Джинджолия ответила на вопросы радио Sputnik о том, каким должен быть туризм в республике, чтобы гости возвращались каждый год.По словам Джинджолия, развитие индустрии напрямую связано с круглогодичностью. Комфортные погодные условия позволяют привлекать туристов в любой сезон.Белла Джинджолия также подчеркнула, что гости все чаще ищут не просто морской отдых и знакомство с достопримечательностями, а традиции, историю, культуру и быт. По её мнению, именно сельский туризм может стать той площадкой, где путешественники прикоснутся к культуре на практике.

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