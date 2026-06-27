https://sputnik-abkhazia.ru/20260627/kulturnyy-turizm-etnolog-rasskazala-kak-prepodnosit-traditsii-abkhazii-otdykhayuschim-1063972372.html

Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим

Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим

Sputnik Абхазия

Среди туристов есть те, кто интересуется народом, языком и традициями, сказала в интервью радио Sputnik этнолог Инга Шамба. 27.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-27T09:00+0300

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"Они специально записываются на экскурсии чтобы изучить Абхазию, не только природу, но и историю, традиции, музыку и многое другое. Туристы часто задают вопрос о том, почему не слышат здесь абхазского языка или песен" – отметила она.Для того, чтобы туристы получили полное представление об Абхазии, какие существуют правила поведения, и в этом вопросе очень важна работа гидов, считает Шамба.

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