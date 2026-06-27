https://sputnik-abkhazia.ru/20260627/kulturnyy-turizm-etnolog-rasskazala-kak-prepodnosit-traditsii-abkhazii-otdykhayuschim-1063972372.html
Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим
Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим
Sputnik Абхазия
Среди туристов есть те, кто интересуется народом, языком и традициями, сказала в интервью радио Sputnik этнолог Инга Шамба. 27.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-27T09:00+0300
2026-06-27T09:00+0300
2026-06-27T22:01+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1b/1063972434_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b17db14cd2af4c0771c75c4856a95661.jpg
"Они специально записываются на экскурсии чтобы изучить Абхазию, не только природу, но и историю, традиции, музыку и многое другое. Туристы часто задают вопрос о том, почему не слышат здесь абхазского языка или песен" – отметила она.Для того, чтобы туристы получили полное представление об Абхазии, какие существуют правила поведения, и в этом вопросе очень важна работа гидов, считает Шамба.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1b/1063972434_66:0:1205:854_1920x0_80_0_0_5301d9a8012f046ebced69c6c36b5cd7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, туризм, видео
видео, мультимедиа, туризм, видео
Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим
09:00 27.06.2026 (обновлено: 22:01 27.06.2026)
Среди туристов есть те, кто интересуется народом, языком и традициями, сказала в интервью радио Sputnik этнолог Инга Шамба.
"Они специально записываются на экскурсии чтобы изучить Абхазию, не только природу, но и историю, традиции, музыку и многое другое. Туристы часто задают вопрос о том, почему не слышат здесь абхазского языка или песен" – отметила она.
Для того, чтобы туристы получили полное представление об Абхазии, какие существуют правила поведения, и в этом вопросе очень важна работа гидов, считает Шамба.