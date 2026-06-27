Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260627/kulturnyy-turizm-etnolog-rasskazala-kak-prepodnosit-traditsii-abkhazii-otdykhayuschim-1063972372.html
Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим
Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим
Sputnik Абхазия
Среди туристов есть те, кто интересуется народом, языком и традициями, сказала в интервью радио Sputnik этнолог Инга Шамба. 27.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-27T09:00+0300
2026-06-27T22:01+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1b/1063972434_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b17db14cd2af4c0771c75c4856a95661.jpg
"Они специально записываются на экскурсии чтобы изучить Абхазию, не только природу, но и историю, традиции, музыку и многое другое. Туристы часто задают вопрос о том, почему не слышат здесь абхазского языка или песен" – отметила она.Для того, чтобы туристы получили полное представление об Абхазии, какие существуют правила поведения, и в этом вопросе очень важна работа гидов, считает Шамба.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1b/1063972434_66:0:1205:854_1920x0_80_0_0_5301d9a8012f046ebced69c6c36b5cd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, туризм, видео
видео, мультимедиа, туризм, видео

Культурный туризм: этнолог рассказала, как преподносить традиции Абхазии отдыхающим

09:00 27.06.2026 (обновлено: 22:01 27.06.2026)
© Видео Sputnik
Подписаться
Среди туристов есть те, кто интересуется народом, языком и традициями, сказала в интервью радио Sputnik этнолог Инга Шамба.
"Они специально записываются на экскурсии чтобы изучить Абхазию, не только природу, но и историю, традиции, музыку и многое другое. Туристы часто задают вопрос о том, почему не слышат здесь абхазского языка или песен" – отметила она.

Для того, чтобы туристы получили полное представление об Абхазии, какие существуют правила поведения, и в этом вопросе очень важна работа гидов, считает Шамба.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0