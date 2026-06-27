"Звезды" бала: республиканский выпускной в Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба лично поздравил выпускников и вручил награды золотым медалистам.
Республиканский бал выпускников состоялся в Сухуме 26 июня.
Республиканский бал выпускников состоялся в Сухуме 26 июня.
В столицу со всех районов Абхазии съехались выпускники 2026 года.
В столицу со всех районов Абхазии съехались выпускники 2026 года.
Совсем скоро им предстоят вступительные экзамены и студенческая жизнь.
Совсем скоро им предстоят вступительные экзамены и студенческая жизнь.
Для выпускников в столице подготовили большой праздник.
Для выпускников в столице подготовили большой праздник.
Концерт, специальная фотозона, поздравление от министров - программа была обширной.
Концерт, специальная фотозона, поздравление от министров - программа была обширной.
Президент Бадра Гунба также поздравил вчерашних школьников.
Президент Бадра Гунба также поздравил вчерашних школьников.
Он отметил важность образованного молодого поколения для страны.
Он отметил важность образованного молодого поколения для страны.
В 2026 году с золотой медалью школы Абхазии окончили пять человек.
В 2026 году с золотой медалью школы Абхазии окончили пять человек.
В подарок от президента за безупречную учебу они получили по 200 000 рублей.
В подарок от президента за безупречную учебу они получили по 200 000 рублей.
Девушки в нарядных образах, парни в смокингах - выпускники ответственно подготовились к выпускному.
Девушки в нарядных образах, парни в смокингах - выпускники ответственно подготовились к выпускному.
Набережная Сухума вмиг превратилась в красную ковровую дорожку.
Набережная Сухума вмиг превратилась в красную ковровую дорожку.
Праздничному настроению не помешал даже не вовремя хлынувший дождь.
Праздничному настроению не помешал даже не вовремя хлынувший дождь.
Перед началом концерта на сцену торжественно вынесли флаг Абхазии.
Перед началом концерта на сцену торжественно вынесли флаг Абхазии.
Одна из золотых медалистов из Сухумской пятой школы идет получать заслуженную награду из рук президента.
Одна из золотых медалистов из Сухумской пятой школы идет получать заслуженную награду из рук президента.
Свои медали спустя много лет получили и те медалисты, которым по различным обстоятельствам не вручили их в свой выпускной.
Свои медали спустя много лет получили и те медалисты, которым по различным обстоятельствам не вручили их в свой выпускной.
Праздник закончился красочным салютом.
Праздник закончился красочным салютом.