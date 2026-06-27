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"Звезды" бала: республиканский выпускной в Абхазии
"Звезды" бала: республиканский выпускной в Абхазии
Sputnik Абхазия
Республиканский выпускной вечер прошел в Абхазии 26 июня. 27.06.2026, Sputnik Абхазия
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Набережная столицы превратилась в красную ковровую дорожку, на которой красовались выпускники школ страны.Для вчерашних школьников столица подготовила праздник-концерт, дискотеку, салют.Президент Абхазии Бадра Гунба лично поздравил выпускников и вручил награды золотым медалистам.Самые красивые образы и красочные моменты выпускного в фотоленте Sputnik.
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"Звезды" бала: республиканский выпускной в Абхазии

14:05 27.06.2026
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Республиканский выпускной вечер прошел в Абхазии 26 июня.
Набережная столицы превратилась в красную ковровую дорожку, на которой красовались выпускники школ страны.
Для вчерашних школьников столица подготовила праздник-концерт, дискотеку, салют.
Президент Абхазии Бадра Гунба лично поздравил выпускников и вручил награды золотым медалистам.
Самые красивые образы и красочные моменты выпускного в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский бал выпускников состоялся в Сухуме 26 июня.

Республиканский бал выпускников состоялся в Сухуме 26 июня. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский бал выпускников состоялся в Сухуме 26 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В столицу со всех районов Абхазии съехались выпускники 2026 года.

В столицу со всех районов Абхазии съехались выпускники 2026 года. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В столицу со всех районов Абхазии съехались выпускники 2026 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Совсем скоро им предстоят вступительные экзамены и студенческая жизнь.

Совсем скоро им предстоят вступительные экзамены и студенческая жизнь. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Совсем скоро им предстоят вступительные экзамены и студенческая жизнь.

© Sputnik / Тамас Тхайцук

Для выпускников в столице подготовили большой праздник.

Для выпускников в столице подготовили большой праздник. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Тамас Тхайцук

Для выпускников в столице подготовили большой праздник.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт, специальная фотозона, поздравление от министров - программа была обширной.

Концерт, специальная фотозона, поздравление от министров - программа была обширной. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт, специальная фотозона, поздравление от министров - программа была обширной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Бадра Гунба также поздравил вчерашних школьников.

Президент Бадра Гунба также поздравил вчерашних школьников. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Бадра Гунба также поздравил вчерашних школьников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он отметил важность образованного молодого поколения для страны.

Он отметил важность образованного молодого поколения для страны. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он отметил важность образованного молодого поколения для страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2026 году с золотой медалью школы Абхазии окончили пять человек.

В 2026 году с золотой медалью школы Абхазии окончили пять человек. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2026 году с золотой медалью школы Абхазии окончили пять человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В подарок от президента за безупречную учебу они получили по 200 000 рублей.

В подарок от президента за безупречную учебу они получили по 200 000 рублей. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В подарок от президента за безупречную учебу они получили по 200 000 рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки в нарядных образах, парни в смокингах - выпускники ответственно подготовились к выпускному.

Девушки в нарядных образах, парни в смокингах - выпускники ответственно подготовились к выпускному. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки в нарядных образах, парни в смокингах - выпускники ответственно подготовились к выпускному.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума вмиг превратилась в красную ковровую дорожку.

Набережная Сухума вмиг превратилась в красную ковровую дорожку. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума вмиг превратилась в красную ковровую дорожку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничному настроению не помешал даже не вовремя хлынувший дождь.

Праздничному настроению не помешал даже не вовремя хлынувший дождь. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничному настроению не помешал даже не вовремя хлынувший дождь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед началом концерта на сцену торжественно вынесли флаг Абхазии.

Перед началом концерта на сцену торжественно вынесли флаг Абхазии. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед началом концерта на сцену торжественно вынесли флаг Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одна из золотых медалистов из Сухумской пятой школы идет получать заслуженную награду из рук президента.

Одна из золотых медалистов из Сухумской пятой школы идет получать заслуженную награду из рук президента. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одна из золотых медалистов из Сухумской пятой школы идет получать заслуженную награду из рук президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свои медали спустя много лет получили и те медалисты, которым по различным обстоятельствам не вручили их в свой выпускной.

Свои медали спустя много лет получили и те медалисты, которым по различным обстоятельствам не вручили их в свой выпускной. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свои медали спустя много лет получили и те медалисты, которым по различным обстоятельствам не вручили их в свой выпускной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник закончился красочным салютом.

Праздник закончился красочным салютом. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник закончился красочным салютом.

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