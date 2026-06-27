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"Звезды" бала: республиканский выпускной в Абхазии

"Звезды" бала: республиканский выпускной в Абхазии

Sputnik Абхазия

Республиканский выпускной вечер прошел в Абхазии 26 июня. 27.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-27T14:05+0300

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Набережная столицы превратилась в красную ковровую дорожку, на которой красовались выпускники школ страны.Для вчерашних школьников столица подготовила праздник-концерт, дискотеку, салют.Президент Абхазии Бадра Гунба лично поздравил выпускников и вручил награды золотым медалистам.Самые красивые образы и красочные моменты выпускного в фотоленте Sputnik.

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