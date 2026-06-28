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Путин заявил о важности народного единства
Путин заявил о важности народного единства
Sputnik Абхазия
Президент в воскресенье принял участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия". 28.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-28T17:30+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Народное единство особенно важно для России сейчас, в эпоху глобальных испытаний, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России"."Оно (народное единство - ред.), повторю, было жизненно важным для нас всегда, во все времена, тем более сейчас, в эпоху глобальных перемен и исторических испытаний", - сказал Путин. Президент также сказал, что такое единство может быть построено только на свободе, а суверенитет России и свобода человека назвал тождественными понятиями.Кроме того, Путин особо отметил, что доверие россиян к демократическим институтам является условием устойчивости российского общества."Доверие народа к демократическим институтам – это непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - сказал президент.Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
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новости, россия, владимир путин, единая россия
новости, россия, владимир путин, единая россия

Путин заявил о важности народного единства

17:30 28.06.2026
© Foto / РИА Новости/Юрий КочетковПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2026
© Foto / РИА Новости/Юрий Кочетков
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Президент в воскресенье принял участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия".
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Народное единство особенно важно для России сейчас, в эпоху глобальных испытаний, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России".
"Оно (народное единство - ред.), повторю, было жизненно важным для нас всегда, во все времена, тем более сейчас, в эпоху глобальных перемен и исторических испытаний", - сказал Путин.
Президент также сказал, что такое единство может быть построено только на свободе, а суверенитет России и свобода человека назвал тождественными понятиями.
"При этом такое единство может быть построено только на свободе, с опорой на свои обычаи, культуру, историю. И эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободны его народ, его страна. В этом смысле свобода человека и суверенитет России - понятия равнозначные, тождественные", - подчеркнул он.
Кроме того, Путин особо отметил, что доверие россиян к демократическим институтам является условием устойчивости российского общества.
"Доверие народа к демократическим институтам – это непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - сказал президент.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
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