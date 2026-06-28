https://sputnik-abkhazia.ru/20260628/putin-zayavil-o-vazhnosti-narodnogo-edinstva-1063978336.html

Путин заявил о важности народного единства

Путин заявил о важности народного единства

Sputnik Абхазия

Президент в воскресенье принял участие в пленарном заседании первого этапа съезда партии "Единая Россия". 28.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-28T17:30+0300

2026-06-28T17:30+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Народное единство особенно важно для России сейчас, в эпоху глобальных испытаний, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании первого этапа Съезда "Единой России"."Оно (народное единство - ред.), повторю, было жизненно важным для нас всегда, во все времена, тем более сейчас, в эпоху глобальных перемен и исторических испытаний", - сказал Путин. Президент также сказал, что такое единство может быть построено только на свободе, а суверенитет России и свобода человека назвал тождественными понятиями.Кроме того, Путин особо отметил, что доверие россиян к демократическим институтам является условием устойчивости российского общества."Доверие народа к демократическим институтам – это непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - сказал президент.Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

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