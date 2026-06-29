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Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле
Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле
Sputnik Абхазия
Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы... 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T17:00+0300
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Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы, закрыт аэропорт.По данным местных властей, погибли 1 430 человек, медпомощь понадобилась 3 238 пострадавшим.
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фото, фото , венесуэла, мультимедиа, в мире
фото, фото , венесуэла, мультимедиа, в мире
Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле 17:00 29.06.2026 (обновлено: 17:09 29.06.2026)
Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы, закрыт аэропорт.
По данным местных властей, погибли 1 430 человек, медпомощь понадобилась 3 238 пострадавшим. © AP Photo Matias Delacroix
Страшная трагедия произошла в Венеусэле на прошлой неделе
Страшная трагедия произошла в Венеусэле на прошлой неделе
© REUTERS 2026 PLANET LABS PBC
Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы
Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы
© AP Photo Matias Delacroix
Сильно пострадали жилые дома
Сильно пострадали жилые дома
© AP Photo Pool/Miguel Medina
Более 1400 человек погибли из-за стихийного бедствия
Более 1400 человек погибли из-за стихийного бедствия
© REUTERS Handout
Многие жители страны остались без крыши над головой
Многие жители страны остались без крыши над головой
© REUTERS MIGUEL MEDINA
Часть пострадавших смогли извлечь из-под обломков
Часть пострадавших смогли извлечь из-под обломков
© REUTERS Ernesto Montoya
Земля так тряслась, что многоэтажки складывались, как карточные домики.
Земля так тряслась, что многоэтажки складывались, как карточные домики.
© AP Photo Matias Delacroix
Спасательные работы до сих пор продолжаются
Спасательные работы до сих пор продолжаются
© AP Photo Matias Delacroix
Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, под завалами могли остаться живые люди
Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, под завалами могли остаться живые люди
© REUTERS Handout
Пострадала инфраструктура, больницы, школы, был закрыт аэропорт
Пострадала инфраструктура, больницы, школы, был закрыт аэропорт
© REUTERS Handout
Особенно поражают кадры разрушений с воздуха.
Особенно поражают кадры разрушений с воздуха.
© AP Photo Pool/Miguel Medina
От последствий стихийного бедствия страна оправится нескоро
От последствий стихийного бедствия страна оправится нескоро