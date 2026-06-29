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Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле
Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле
Sputnik Абхазия
Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы... 29.06.2026, Sputnik Абхазия
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Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы, закрыт аэропорт.По данным местных властей, погибли 1 430 человек, медпомощь понадобилась 3 238 пострадавшим.
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фото, фото , венесуэла, мультимедиа, в мире
фото, фото , венесуэла, мультимедиа, в мире

Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле

17:00 29.06.2026 (обновлено: 17:09 29.06.2026)
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Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы, закрыт аэропорт.

По данным местных властей, погибли 1 430 человек, медпомощь понадобилась 3 238 пострадавшим.
© AP Photo Matias Delacroix

Страшная трагедия произошла в Венеусэле на прошлой неделе

Страшная трагедия произошла в Венеусэле на прошлой неделе - Sputnik Абхазия
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© AP Photo Matias Delacroix

Страшная трагедия произошла в Венеусэле на прошлой неделе

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Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы

Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы - Sputnik Абхазия
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© REUTERS 2026 PLANET LABS PBC

Землетрясение стерло с лица земли целые кварталы

© AP Photo Matias Delacroix

Сильно пострадали жилые дома

Сильно пострадали жилые дома - Sputnik Абхазия
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© AP Photo Matias Delacroix

Сильно пострадали жилые дома

© AP Photo Pool/Miguel Medina

Более 1400 человек погибли из-за стихийного бедствия

Более 1400 человек погибли из-за стихийного бедствия - Sputnik Абхазия
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© AP Photo Pool/Miguel Medina

Более 1400 человек погибли из-за стихийного бедствия

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Многие жители страны остались без крыши над головой

Многие жители страны остались без крыши над головой - Sputnik Абхазия
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© REUTERS Handout

Многие жители страны остались без крыши над головой

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Часть пострадавших смогли извлечь из-под обломков

Часть пострадавших смогли извлечь из-под обломков - Sputnik Абхазия
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Часть пострадавших смогли извлечь из-под обломков

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Земля так тряслась, что многоэтажки складывались, как карточные домики.

Земля так тряслась, что многоэтажки складывались, как карточные домики. - Sputnik Абхазия
7/12
© REUTERS Ernesto Montoya

Земля так тряслась, что многоэтажки складывались, как карточные домики.

© AP Photo Matias Delacroix

Спасательные работы до сих пор продолжаются

Спасательные работы до сих пор продолжаются - Sputnik Абхазия
8/12
© AP Photo Matias Delacroix

Спасательные работы до сих пор продолжаются

© AP Photo Matias Delacroix

Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, под завалами могли остаться живые люди

Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, под завалами могли остаться живые люди - Sputnik Абхазия
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© AP Photo Matias Delacroix

Несмотря на то, что прошло уже четыре дня, под завалами могли остаться живые люди

© REUTERS Handout

Пострадала инфраструктура, больницы, школы, был закрыт аэропорт

Пострадала инфраструктура, больницы, школы, был закрыт аэропорт - Sputnik Абхазия
10/12
© REUTERS Handout

Пострадала инфраструктура, больницы, школы, был закрыт аэропорт

© REUTERS Handout

Особенно поражают кадры разрушений с воздуха.

Особенно поражают кадры разрушений с воздуха. - Sputnik Абхазия
11/12
© REUTERS Handout

Особенно поражают кадры разрушений с воздуха.

© AP Photo Pool/Miguel Medina

От последствий стихийного бедствия страна оправится нескоро

От последствий стихийного бедствия страна оправится нескоро - Sputnik Абхазия
12/12
© AP Photo Pool/Miguel Medina

От последствий стихийного бедствия страна оправится нескоро

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