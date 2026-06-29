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Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле

Горы рухнувших домов: вид с воздуха на последствия землетрясений в Венесуэле

Sputnik Абхазия

Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы... 29.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-29T17:00+0300

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Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле 25 июня, за ними последовали 430 афтершоков. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура, больницы, закрыт аэропорт.По данным местных властей, погибли 1 430 человек, медпомощь понадобилась 3 238 пострадавшим.

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