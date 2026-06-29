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Это и есть сухумский стиль
Это и есть сухумский стиль
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Пару дней назад прогулялся по стройке сухумской набережной -- и не могу не поделиться радостью от увиденного. 29.06.2026, Sputnik Абхазия
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Пару дней назад прогулялся по стройке сухумской набережной -- и не могу не поделиться радостью от увиденного. Респект администрации Сухума и большое спасибо Татарстану, Башкортостану, Международному аэропорту Сухум и абхазскому бизнесу.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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Это и есть сухумский стиль

11:52 29.06.2026 (обновлено: 12:16 29.06.2026)
© Foto / Ираклий ХинтбаСухумская набережная
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2026
© Foto / Ираклий Хинтба
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Пару дней назад прогулялся по стройке сухумской набережной -- и не могу не поделиться радостью от увиденного.

Впечатления превзошли все ожидания. Белая набережная, выполненная из качественных материалов – это и есть сухумский стиль, и это большой подарок для каждого из нас.

Респект администрации Сухума и большое спасибо Татарстану, Башкортостану, Международному аэропорту Сухум и абхазскому бизнесу.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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