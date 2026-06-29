https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/eto-i-est-sukhumskiy-stil-1063988456.html
Это и есть сухумский стиль
Это и есть сухумский стиль
Sputnik Абхазия
Пару дней назад прогулялся по стройке сухумской набережной -- и не могу не поделиться радостью от увиденного. 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T11:52+0300
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Пару дней назад прогулялся по стройке сухумской набережной -- и не могу не поделиться радостью от увиденного. Респект администрации Сухума и большое спасибо Татарстану, Башкортостану, Международному аэропорту Сухум и абхазскому бизнесу.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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социальные сети, сухум, абхазия
Это и есть сухумский стиль
11:52 29.06.2026 (обновлено: 12:16 29.06.2026)
Пару дней назад прогулялся по стройке сухумской набережной -- и не могу не поделиться радостью от увиденного.
Впечатления превзошли все ожидания. Белая набережная, выполненная из качественных материалов – это и есть сухумский стиль, и это большой подарок для каждого из нас.
Респект администрации Сухума и большое спасибо Татарстану, Башкортостану, Международному аэропорту Сухум и абхазскому бизнесу.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.