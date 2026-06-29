https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/god-sela-kak-razvivat-ekonomiku-abkhazskikh-dereven-1064010264.html

Год села: как развивать экономику абхазских деревень

Год села: как развивать экономику абхазских деревень

Sputnik Абхазия

Для организации хозяйственной деятельности в селе необходимо наделить сельского жителя экономическим статусом, считает кандидат экономических наук Хатуна... 29.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-29T23:01+0300

2026-06-29T23:01+0300

2026-06-29T23:01+0300

в абхазии

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Для организации хозяйственной деятельности в селе необходимо наделить сельского жителя экономическим статусом, считает кандидат экономических наук Хатуна Шатипа.По мнению ученого, государство должно предложить сельском жителю несколько видов экономической деятельности – официальное оформление подсобного или фермерского хозяйства, организацию производственных кооперативов.В интервью Шатипа также рассказала о том, почему, по ее мнению, главы сел должны самостоятельно распоряжаться выделенными государством средствами и что затягивает разработку программы развития села. Полную беседу смотрите в видео Sputnik.

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