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Год села: как развивать экономику абхазских деревень
Год села: как развивать экономику абхазских деревень
Sputnik Абхазия
Для организации хозяйственной деятельности в селе необходимо наделить сельского жителя экономическим статусом, считает кандидат экономических наук Хатуна... 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T23:01+0300
2026-06-29T23:01+0300
2026-06-29T23:01+0300
в абхазии
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Для организации хозяйственной деятельности в селе необходимо наделить сельского жителя экономическим статусом, считает кандидат экономических наук Хатуна Шатипа.По мнению ученого, государство должно предложить сельском жителю несколько видов экономической деятельности – официальное оформление подсобного или фермерского хозяйства, организацию производственных кооперативов.В интервью Шатипа также рассказала о том, почему, по ее мнению, главы сел должны самостоятельно распоряжаться выделенными государством средствами и что затягивает разработку программы развития села. Полную беседу смотрите в видео Sputnik.
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видео
Год села: как развивать экономику абхазских деревень
Для организации хозяйственной деятельности в селе необходимо наделить сельского жителя экономическим статусом, считает кандидат экономических наук Хатуна Шатипа.
По мнению ученого, государство должно предложить сельском жителю несколько видов экономической деятельности – официальное оформление подсобного или фермерского хозяйства, организацию производственных кооперативов.
В интервью Шатипа также рассказала о том, почему, по ее мнению, главы сел должны самостоятельно распоряжаться выделенными государством средствами и что затягивает разработку программы развития села.
Полную беседу смотрите в видео Sputnik.