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Лето. Снова разговоры о демпинге
Лето. Снова разговоры о демпинге
Sputnik Абхазия
Гуарапский писарь 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T10:57+0300
2026-06-29T10:57+0300
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Гуарапский писарь Очередное бессмысленное заседание Парламента (на этот раз комитета), который все больше превращается в театр одного актера, которому уже нечего терять, и, который, видимо, решил вместе с собой потопить всю страну.Чтобы рассуждать о том, есть демпинг или нет нужно в первую очередь оперировать цифрами, ведь они, как известно, вещь упрямая. Вместо этого обсуждение уходит куда-то в плоскость сказала-мазала. Поднять нужно цифры посещения страны (министр сказал, что есть данные с 2016 г.), наверняка внутри этой общей цифры можно достать данные конкретно по месяцам, посмотреть - 5, 10 лет назад посещали ли Абхазию туристы весной и в начале лета, в каком количестве. Потом взять данные по ценам крупных отелей, туроператоров и т.д. Не просто "вот я сейчас открыл их сайт, там столько-то", или там "друг моего соседа в соцсетях написал то-то", а конкретные цифры средней стоимости конкретных услуг, в том числе с разбивкой по месяцам. После этого мы поймём, есть ли у нас в разгар сезона демпинг, или низкие цены применяются вне сезона и за счет этого наоборот привлекаются туристы, хотя обычно в это время нас мало кто посещал?Как можно, не имея каких-либо достоверных данных, рассуждать о конкретных решениях проблемы, если вы даже еще не установили, есть ли эта проблема вообще? Кстати говоря, умиляет позиция депутатов Парламента, которые уже в который раз заявляют, что они не разбираются в обсуждаемой теме, но ждут, что им предложат решение. Но если вы не разбираетесь в теме, как вы можете голосовать за то или иное предлагаемое вам решение? Может, вам глупость предложат, как вы это поймёте? Это все свидетельствует о том, что главное изобразить бурную деятельность, тем более перед предстоящими выборами. Показать себя радетелями малого бизнеса и защитниками всех беззащитных, а то, что эти решения могут навредить стране это уже не столь важно, ведь при коллективных решениях ответственность, как известно, сильно размыта.
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Лето. Снова разговоры о демпинге

10:57 29.06.2026
© Sputnik / Акоп КущянВид на Сухум
Вид на Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Акоп Кущян
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Гуарапский писарь
Очередное бессмысленное заседание Парламента (на этот раз комитета), который все больше превращается в театр одного актера, которому уже нечего терять, и, который, видимо, решил вместе с собой потопить всю страну.

Чтобы рассуждать о том, есть демпинг или нет нужно в первую очередь оперировать цифрами, ведь они, как известно, вещь упрямая. Вместо этого обсуждение уходит куда-то в плоскость сказала-мазала. Поднять нужно цифры посещения страны (министр сказал, что есть данные с 2016 г.), наверняка внутри этой общей цифры можно достать данные конкретно по месяцам, посмотреть - 5, 10 лет назад посещали ли Абхазию туристы весной и в начале лета, в каком количестве. Потом взять данные по ценам крупных отелей, туроператоров и т.д. Не просто "вот я сейчас открыл их сайт, там столько-то", или там "друг моего соседа в соцсетях написал то-то", а конкретные цифры средней стоимости конкретных услуг, в том числе с разбивкой по месяцам. После этого мы поймём, есть ли у нас в разгар сезона демпинг, или низкие цены применяются вне сезона и за счет этого наоборот привлекаются туристы, хотя обычно в это время нас мало кто посещал?

Как можно, не имея каких-либо достоверных данных, рассуждать о конкретных решениях проблемы, если вы даже еще не установили, есть ли эта проблема вообще? Кстати говоря, умиляет позиция депутатов Парламента, которые уже в который раз заявляют, что они не разбираются в обсуждаемой теме, но ждут, что им предложат решение. Но если вы не разбираетесь в теме, как вы можете голосовать за то или иное предлагаемое вам решение? Может, вам глупость предложат, как вы это поймёте? Это все свидетельствует о том, что главное изобразить бурную деятельность, тем более перед предстоящими выборами. Показать себя радетелями малого бизнеса и защитниками всех беззащитных, а то, что эти решения могут навредить стране это уже не столь важно, ведь при коллективных решениях ответственность, как известно, сильно размыта.
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