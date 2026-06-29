https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/starikov-o-finansirovanii-ukrainy-evropoy-dengi-ostanutsya-v-es-1063987103.html
Стариков о финансировании Украины Европой: деньги останутся в ЕС
Стариков о финансировании Украины Европой: деньги останутся в ЕС
Sputnik Абхазия
Очередные 60 миллиардов долларов европейской помощи на самом деле пойдут не на Украину, а останутся в ЕС и будут использоваться на наращивание военного... 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T10:58+0300
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Стариков: Евросоюз выдает деньги не Зеленскому, а сам себе на военпром
Sputnik Абхазия
Стариков: Евросоюз выдает деньги не Зеленскому, а сам себе на военпром
Очередные 60 миллиардов долларов европейской помощи на самом деле пойдут не на Украину, а останутся в ЕС и будут использоваться на наращивание военного производства, отмечает российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.Как устроены европейские механизмы помощи Украине? Создается сложная, хитрая схема, которая рядовым европейцам не объяснена. К примеру, треть из последнего 90-миллиардного транша пойдет на разные нужды Украины, а остальное останется в Европе для строительства оборонных предприятий, пояснил российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.По сути, эти 60 миллиардов европейские страны выдали не Зеленскому, а сами себе на расширение заводов и наращивание производства, просто сказать своим избирателям это невозможно, отметил Стариков."Приходится выдумывать вот такие схемы сложные. С одной стороны, создавая себе алиби. Это ведь заводы не наши. Это завод как бы германо-украинский, хотя из украинского там только трезуб и какой-нибудь хлопец в совете директоров. Все, больше ничего нет. Завод в Германии, работают немецкие рабочие, комплектующие производятся на Западе, финансирование ЕС. Что там украинского? Ничего. Ну и в целом нужно понимать, что ухудшение экономического состояния, очевидно, дает возможность подталкивать в том числе и промышленников европейских к производству военной продукции. У них не остается выбора", – считает эксперт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, европа, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, европа, аудио
Очередные 60 миллиардов долларов европейской помощи на самом деле пойдут не на Украину, а останутся в ЕС и будут использоваться на наращивание военного производства, отмечает российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.
Как устроены европейские механизмы помощи Украине? Создается сложная, хитрая схема, которая рядовым европейцам не объяснена. К примеру, треть из последнего 90-миллиардного транша пойдет на разные нужды Украины, а остальное останется в Европе для строительства оборонных предприятий, пояснил российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.
"90 миллиардов они выдают кредит Украине. Этот кредит Украина должна отдать только в случае, если она получит репарации от России. Ну, то есть никогда. Поэтому первый вариант, который не объясняется западному избирателю, – мы просто взяли и подарили деньги Зеленскому. Но на что эти деньги будут потрачены? 30 миллиардов из этих 90 тратятся на поддержание штанов киевского режима. Ну, то есть все, что там необходимо. А 60 миллиардов тратятся на военные нужды. И вот здесь самое интересное. Что такое военные нужды? Это во многом сегодня заводы, которые строятся или расширяются в ЕС. За деньги ЕС", – сказал Стариков
По сути, эти 60 миллиардов европейские страны выдали не Зеленскому, а сами себе на расширение заводов и наращивание производства, просто сказать своим избирателям это невозможно, отметил Стариков.
"Приходится выдумывать вот такие схемы сложные. С одной стороны, создавая себе алиби. Это ведь заводы не наши. Это завод как бы германо-украинский, хотя из украинского там только трезуб и какой-нибудь хлопец в совете директоров. Все, больше ничего нет. Завод в Германии, работают немецкие рабочие, комплектующие производятся на Западе, финансирование ЕС. Что там украинского? Ничего. Ну и в целом нужно понимать, что ухудшение экономического состояния, очевидно, дает возможность подталкивать в том числе и промышленников европейских к производству военной продукции. У них не остается выбора", – считает эксперт.