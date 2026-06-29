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Стариков о финансировании Украины Европой: деньги останутся в ЕС

Стариков о финансировании Украины Европой: деньги останутся в ЕС

Sputnik Абхазия

Очередные 60 миллиардов долларов европейской помощи на самом деле пойдут не на Украину, а останутся в ЕС и будут использоваться на наращивание военного... 29.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-29T10:58+0300

2026-06-29T10:58+0300

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Стариков: Евросоюз выдает деньги не Зеленскому, а сам себе на военпром Sputnik Абхазия Стариков: Евросоюз выдает деньги не Зеленскому, а сам себе на военпром

Очередные 60 миллиардов долларов европейской помощи на самом деле пойдут не на Украину, а останутся в ЕС и будут использоваться на наращивание военного производства, отмечает российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.Как устроены европейские механизмы помощи Украине? Создается сложная, хитрая схема, которая рядовым европейцам не объяснена. К примеру, треть из последнего 90-миллиардного транша пойдет на разные нужды Украины, а остальное останется в Европе для строительства оборонных предприятий, пояснил российский политический эксперт, писатель Николай Стариков.По сути, эти 60 миллиардов европейские страны выдали не Зеленскому, а сами себе на расширение заводов и наращивание производства, просто сказать своим избирателям это невозможно, отметил Стариков."Приходится выдумывать вот такие схемы сложные. С одной стороны, создавая себе алиби. Это ведь заводы не наши. Это завод как бы германо-украинский, хотя из украинского там только трезуб и какой-нибудь хлопец в совете директоров. Все, больше ничего нет. Завод в Германии, работают немецкие рабочие, комплектующие производятся на Западе, финансирование ЕС. Что там украинского? Ничего. Ну и в целом нужно понимать, что ухудшение экономического состояния, очевидно, дает возможность подталкивать в том числе и промышленников европейских к производству военной продукции. У них не остается выбора", – считает эксперт.

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