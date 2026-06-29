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Взаимный интерес: бизнес-миссии в Абхазии
Взаимный интерес: бизнес-миссии в Абхазии
Sputnik Абхазия
Все больше предпринимателей рассматривают Абхазию, как площадку для совместных проектов и расширения рынков сбыта. О том, какие возможности открываются для... 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T10:50+0300
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Взаимный интерес: российский бизнес в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: российский бизнес в Абхазии
Все больше предпринимателей рассматривают Абхазию, как площадку для совместных проектов и расширения рынков сбыта. О том, какие возможности открываются для российского бизнеса, почему бизнес-миссии в Абхазии становятся эффективным инструментом поиска партнеров, и какие проекты могут появиться уже в ближайшее время, в эфире радио рассказал руководитель проекта внешнеэкономической деятельности Центра поддержки экспорта Московской области Владимир Стрелков.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, аудио, абхазия, россия, бизнес, торговля
подкасты, взаимный интерес, аудио, абхазия, россия, бизнес, торговля

Взаимный интерес: бизнес-миссии в Абхазии

10:50 29.06.2026
Радио
Взаимный интерес: российский бизнес в Абхазии
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Все больше предпринимателей рассматривают Абхазию, как площадку для совместных проектов и расширения рынков сбыта. О том, какие возможности открываются для российского бизнеса, почему бизнес-миссии в Абхазии становятся эффективным инструментом поиска партнеров, и какие проекты могут появиться уже в ближайшее время, в эфире радио рассказал руководитель проекта внешнеэкономической деятельности Центра поддержки экспорта Московской области Владимир Стрелков.
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