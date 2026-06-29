https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/vzaimnyy-interes-biznes-missii-v-abkhazii--1063977800.html

Взаимный интерес: бизнес-миссии в Абхазии

Взаимный интерес: бизнес-миссии в Абхазии

Sputnik Абхазия

Все больше предпринимателей рассматривают Абхазию, как площадку для совместных проектов и расширения рынков сбыта. О том, какие возможности открываются для... 29.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-29T10:50+0300

2026-06-29T10:50+0300

2026-06-29T10:50+0300

радио

подкасты

взаимный интерес

абхазия

россия

бизнес

торговля

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/1d/1063986694_0:178:1920:1258_1920x0_80_0_0_cc93082b00af32fcd0dc2646e855a550.jpg

Взаимный интерес: российский бизнес в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: российский бизнес в Абхазии

Все больше предпринимателей рассматривают Абхазию, как площадку для совместных проектов и расширения рынков сбыта. О том, какие возможности открываются для российского бизнеса, почему бизнес-миссии в Абхазии становятся эффективным инструментом поиска партнеров, и какие проекты могут появиться уже в ближайшее время, в эфире радио рассказал руководитель проекта внешнеэкономической деятельности Центра поддержки экспорта Московской области Владимир Стрелков.Слушайте подкаст.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, аудио, абхазия, россия, бизнес, торговля