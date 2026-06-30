Абхазские Канны: "звезды" выпускных баллов
Выпускные вечера проходят с размахом в городских, районных и сельских школах
Выпускные вечера проходят с размахом в городских, районных и сельских школах
Каждый вечер на набережной Сухума дефилировали вчерашние школьники
Каждый вечер на набережной Сухума дефилировали вчерашние школьники
К последнему дню в этом все готовятся ответственно и заранее
К последнему дню в этом все готовятся ответственно и заранее
Уже в начале года подбираются наряды, образы
Уже в начале года подбираются наряды, образы
Некоторые даже подумывают парные луки, чтобы сразить всех "зрителей" наповал
Некоторые даже подумывают парные луки, чтобы сразить всех "зрителей" наповал
Набережная Сухума - место, куда стекаются все выпускники на фотосессию
Набережная Сухума - место, куда стекаются все выпускники на фотосессию
В эти дни она превращается в настоящую ковровую дорожку
В эти дни она превращается в настоящую ковровую дорожку
Образы выпускников ничем не уступают нарядам звезд Канн и "Оскара"
Образы выпускников ничем не уступают нарядам звезд Канн и "Оскара"
Нежные, яркие, акцентные и национальные - платья можно найти на любой вкус
Нежные, яркие, акцентные и национальные - платья можно найти на любой вкус
Молодые люди превращаются в настоящих джентльменов
Молодые люди превращаются в настоящих джентльменов
Девушки - в элегантных, вмиг повзрослевших леди
Девушки - в элегантных, вмиг повзрослевших леди
Правда, искры в глазах и улыбки выдают еще совсем юный возраст
Правда, искры в глазах и улыбки выдают еще совсем юный возраст
Ежегодно среди модниц находятся те, кто предпочитает национальный мотив, а не модный фасон
Ежегодно среди модниц находятся те, кто предпочитает национальный мотив, а не модный фасон
У каждого образа своя история, портные и модельеры перед выпускными не спят ночами
У каждого образа своя история, портные и модельеры перед выпускными не спят ночами
Ребята тоже пытаются креативить, а не просто купить классический костюм
Ребята тоже пытаются креативить, а не просто купить классический костюм
Не каждое платье выйдет в свет вновь, но блистать в нем обладательница будет весь вечер
Не каждое платье выйдет в свет вновь, но блистать в нем обладательница будет весь вечер
Выпускной вечер – последний беззаботный день школьников, впереди вступительные экзамены
Выпускной вечер – последний беззаботный день школьников, впереди вступительные экзамены
Эти молодые люди уже через несколько месяцев начнут студенческую жизнь и будут учиться азам выбранной профессии
Эти молодые люди уже через несколько месяцев начнут студенческую жизнь и будут учиться азам выбранной профессии