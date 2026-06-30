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Абхазские Канны: "звезды" выпускных баллов
Абхазские Канны: "звезды" выпускных баллов
Sputnik Абхазия
Более 150 школ Абхазии в этом году выпустили во взрослую жизнь юных девушек и парней. 30.06.2026, Sputnik Абхазия
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Июнь в Абхазии – традиционное время выпускных вечеров. К этому дню выпускники и их родители готовятся весь год, тщательно подбирают наряды, шьют платья на заказ, резервируют популярных дизайнеров, визажистов, фотографов и видеографов.Все очень серьезно, подготовка почти как к красной дорожке Каннского кинофестиваля, а образы ничуть не уступают голливудским звездам.Слова излишни, смотрите сами в фотоленте Sputnik.
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мультимедиа, абхазия, фото из пресс-центра, фото, сухум
мультимедиа, абхазия, фото из пресс-центра, фото, сухум

Абхазские Канны: "звезды" выпускных баллов

14:05 30.06.2026 (обновлено: 14:34 30.06.2026)
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Более 150 школ Абхазии в этом году выпустили во взрослую жизнь юных девушек и парней.
Июнь в Абхазии – традиционное время выпускных вечеров. К этому дню выпускники и их родители готовятся весь год, тщательно подбирают наряды, шьют платья на заказ, резервируют популярных дизайнеров, визажистов, фотографов и видеографов.
Все очень серьезно, подготовка почти как к красной дорожке Каннского кинофестиваля, а образы ничуть не уступают голливудским звездам.
Слова излишни, смотрите сами в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускные вечера проходят с размахом в городских, районных и сельских школах

Выпускные вечера проходят с размахом в городских, районных и сельских школах - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускные вечера проходят с размахом в городских, районных и сельских школах

© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждый вечер на набережной Сухума дефилировали вчерашние школьники

Каждый вечер на набережной Сухума дефилировали вчерашние школьники - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каждый вечер на набережной Сухума дефилировали вчерашние школьники

© Sputnik / Томас Тхайцук

К последнему дню в этом все готовятся ответственно и заранее

К последнему дню в этом все готовятся ответственно и заранее - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

К последнему дню в этом все готовятся ответственно и заранее

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже в начале года подбираются наряды, образы

Уже в начале года подбираются наряды, образы - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже в начале года подбираются наряды, образы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые даже подумывают парные луки, чтобы сразить всех "зрителей" наповал

Некоторые даже подумывают парные луки, чтобы сразить всех &quot;зрителей&quot; наповал - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые даже подумывают парные луки, чтобы сразить всех "зрителей" наповал

© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума - место, куда стекаются все выпускники на фотосессию

Набережная Сухума - место, куда стекаются все выпускники на фотосессию - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума - место, куда стекаются все выпускники на фотосессию

© Sputnik / Томас Тхайцук

В эти дни она превращается в настоящую ковровую дорожку

В эти дни она превращается в настоящую ковровую дорожку - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В эти дни она превращается в настоящую ковровую дорожку

© Sputnik / Томас Тхайцук

Образы выпускников ничем не уступают нарядам звезд Канн и "Оскара"

Образы выпускников ничем не уступают нарядам звезд Канн и &quot;Оскара&quot; - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Образы выпускников ничем не уступают нарядам звезд Канн и "Оскара"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нежные, яркие, акцентные и национальные - платья можно найти на любой вкус

Нежные, яркие, акцентные и национальные - платья можно найти на любой вкус - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нежные, яркие, акцентные и национальные - платья можно найти на любой вкус

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые люди превращаются в настоящих джентльменов

Молодые люди превращаются в настоящих джентльменов - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые люди превращаются в настоящих джентльменов

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки - в элегантных, вмиг повзрослевших леди

Девушки - в элегантных, вмиг повзрослевших леди - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки - в элегантных, вмиг повзрослевших леди

© Sputnik / Томас Тхайцук

Правда, искры в глазах и улыбки выдают еще совсем юный возраст

Правда, искры в глазах и улыбки выдают еще совсем юный возраст - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Правда, искры в глазах и улыбки выдают еще совсем юный возраст

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно среди модниц находятся те, кто предпочитает национальный мотив, а не модный фасон

Ежегодно среди модниц находятся те, кто предпочитает национальный мотив, а не модный фасон - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно среди модниц находятся те, кто предпочитает национальный мотив, а не модный фасон

© Sputnik / Томас Тхайцук

У каждого образа своя история, портные и модельеры перед выпускными не спят ночами

У каждого образа своя история, портные и модельеры перед выпускными не спят ночами - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

У каждого образа своя история, портные и модельеры перед выпускными не спят ночами

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята тоже пытаются креативить, а не просто купить классический костюм

Ребята тоже пытаются креативить, а не просто купить классический костюм - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята тоже пытаются креативить, а не просто купить классический костюм

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не каждое платье выйдет в свет вновь, но блистать в нем обладательница будет весь вечер

Не каждое платье выйдет в свет вновь, но блистать в нем обладательница будет весь вечер - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не каждое платье выйдет в свет вновь, но блистать в нем обладательница будет весь вечер

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускной вечер – последний беззаботный день школьников, впереди вступительные экзамены

Выпускной вечер – последний беззаботный день школьников, впереди вступительные экзамены - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выпускной вечер – последний беззаботный день школьников, впереди вступительные экзамены

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эти молодые люди уже через несколько месяцев начнут студенческую жизнь и будут учиться азам выбранной профессии

Эти молодые люди уже через несколько месяцев начнут студенческую жизнь и будут учиться азам выбранной профессии - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эти молодые люди уже через несколько месяцев начнут студенческую жизнь и будут учиться азам выбранной профессии

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