https://sputnik-abkhazia.ru/20260630/abkhazskie-kanny-zvezdy-vypusknykh-ballov--1063992595.html

Абхазские Канны: "звезды" выпускных баллов

Абхазские Канны: "звезды" выпускных баллов

Sputnik Абхазия

Более 150 школ Абхазии в этом году выпустили во взрослую жизнь юных девушек и парней. 30.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-30T14:05+0300

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Июнь в Абхазии – традиционное время выпускных вечеров. К этому дню выпускники и их родители готовятся весь год, тщательно подбирают наряды, шьют платья на заказ, резервируют популярных дизайнеров, визажистов, фотографов и видеографов.Все очень серьезно, подготовка почти как к красной дорожке Каннского кинофестиваля, а образы ничуть не уступают голливудским звездам.Слова излишни, смотрите сами в фотоленте Sputnik.

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