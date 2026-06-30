https://sputnik-abkhazia.ru/20260630/balans-mezhdu-proizvoditelyami-i-byudzhetom-ekonomist-raskryla-detali-resheniya-kabmina-1064020834.html

Баланс между производителями и бюджетом: экономист раскрыла детали решения Кабмина

Баланс между производителями и бюджетом: экономист раскрыла детали решения Кабмина

Sputnik Абхазия

Цель решения Кабмина – поддержать население, сдержать рост цен и выровнять условия для экспортеров продуктов и местных производителей. 30.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-30T14:57+0300

2026-06-30T14:57+0300

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Правительство Абхазии утвердило перечень социально значимых продуктов, которые полностью освобождены от НДС как при ввозе, так и при продаже внутри страны. В список вошли мясо, рыба, молочная продукция, овощи, злаки и другие товары.Перечень товаров первой необходимости был утвержден в 2015 году Парламентом Абхазии, сказала экономист Фрида Лазба. "При ввозе и вывозе они не облагались НДС. А вот то, что касается товаропроизводителей, которые поставляли свою продукцию и производили ее здесь, поставляя на рынок, они, безусловно, облагались НДС", – уточнила она.Лазба добавила, что государство всегда стоит перед выбором – помочь производителю или получить доход в казну за счет налогов. И хорошо, что правительство изыскало ресурсы для решения, которое приняло 29 июня.Подробнее в видео Sputnik.

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