https://sputnik-abkhazia.ru/20260630/balans-mezhdu-proizvoditelyami-i-byudzhetom-ekonomist-raskryla-detali-resheniya-kabmina-1064020834.html
Баланс между производителями и бюджетом: экономист раскрыла детали решения Кабмина
Баланс между производителями и бюджетом: экономист раскрыла детали решения Кабмина
Sputnik Абхазия
Цель решения Кабмина – поддержать население, сдержать рост цен и выровнять условия для экспортеров продуктов и местных производителей. 30.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-30T14:57+0300
2026-06-30T14:57+0300
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Правительство Абхазии утвердило перечень социально значимых продуктов, которые полностью освобождены от НДС как при ввозе, так и при продаже внутри страны. В список вошли мясо, рыба, молочная продукция, овощи, злаки и другие товары.Перечень товаров первой необходимости был утвержден в 2015 году Парламентом Абхазии, сказала экономист Фрида Лазба. "При ввозе и вывозе они не облагались НДС. А вот то, что касается товаропроизводителей, которые поставляли свою продукцию и производили ее здесь, поставляя на рынок, они, безусловно, облагались НДС", – уточнила она.Лазба добавила, что государство всегда стоит перед выбором – помочь производителю или получить доход в казну за счет налогов. И хорошо, что правительство изыскало ресурсы для решения, которое приняло 29 июня.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, экономика, видео
Баланс между производителями и бюджетом: экономист раскрыла детали решения Кабмина
14:57 30.06.2026 (обновлено: 15:09 30.06.2026)
Цель решения Кабмина – поддержать население, сдержать рост цен и выровнять условия для экспортеров продуктов и местных производителей.
Правительство Абхазии утвердило перечень социально значимых продуктов, которые полностью освобождены от НДС как при ввозе, так и при продаже внутри страны.
В список вошли мясо, рыба, молочная продукция, овощи, злаки и другие товары.
Перечень товаров первой необходимости был утвержден в 2015 году Парламентом Абхазии, сказала экономист Фрида Лазба.
"При ввозе и вывозе они не облагались НДС. А вот то, что касается товаропроизводителей, которые поставляли свою продукцию и производили ее здесь, поставляя на рынок, они, безусловно, облагались НДС", – уточнила она.
Лазба добавила, что государство всегда стоит перед выбором – помочь производителю или получить доход в казну за счет налогов. И хорошо, что правительство изыскало ресурсы для решения, которое приняло 29 июня.
Подробнее в видео Sputnik.