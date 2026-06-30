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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Плодотворный визит и теплый прием: Кичба рассказала об участии в заседании ОП России
Плодотворный визит и теплый прием: Кичба рассказала об участии в заседании ОП России
Sputnik Абхазия
Отношения между Общественными палатами Абхазии и России динамично и активно развиваются в последние шесть лет согласно подписанному договору о сотрудничестве... 30.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-30T21:05+0300
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Отношения между Общественными палатами Абхазии и России динамично и активно развиваются в последние шесть лет согласно подписанному договору о сотрудничестве, сказала секретарь ОП республики Гули Кичба в интервью радио Sputnik.Что касается девятого заседания Общественной палаты России, где Гули Кичба выступила с речью, оно прошло плодотворно. Были затронуты актуальные вопросы как для России, так и для Абхазии. Среди них демография, патриотическое воспитание и продвижение государственной идеологии. Кроме того, состоялся ряд встреч с коллегами из России и руководителями государственных учреждений. Она также рассказала о прошедшем в Сухуме первом гражданском форуме "Диалог. Согласие. Развитие", который получил высокую оценку российских участников. Кичба напомнила о том, что президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на форуме, отметил ключевую роль Общественной палаты как моста между обществом и властью в установлении общественного согласия и снятии напряженности в стране.
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абхазия, общество, общественная палата абхазии, гули кичба, видео, мультимедиа, видео
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Плодотворный визит и теплый прием: Кичба рассказала об участии в заседании ОП России

21:05 30.06.2026 (обновлено: 23:05 30.06.2026)
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Отношения между Общественными палатами Абхазии и России динамично и активно развиваются в последние шесть лет согласно подписанному договору о сотрудничестве, сказала секретарь ОП республики Гули Кичба в интервью радио Sputnik.
Что касается девятого заседания Общественной палаты России, где Гули Кичба выступила с речью, оно прошло плодотворно. Были затронуты актуальные вопросы как для России, так и для Абхазии.
Среди них демография, патриотическое воспитание и продвижение государственной идеологии. Кроме того, состоялся ряд встреч с коллегами из России и руководителями государственных учреждений.
Она также рассказала о прошедшем в Сухуме первом гражданском форуме "Диалог. Согласие. Развитие", который получил высокую оценку российских участников. Кичба напомнила о том, что президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на форуме, отметил ключевую роль Общественной палаты как моста между обществом и властью в установлении общественного согласия и снятии напряженности в стране.
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