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Плодотворный визит и теплый прием: Кичба рассказала об участии в заседании ОП России
Плодотворный визит и теплый прием: Кичба рассказала об участии в заседании ОП России
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Отношения между Общественными палатами Абхазии и России динамично и активно развиваются в последние шесть лет согласно подписанному договору о сотрудничестве... 30.06.2026, Sputnik Абхазия
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Отношения между Общественными палатами Абхазии и России динамично и активно развиваются в последние шесть лет согласно подписанному договору о сотрудничестве, сказала секретарь ОП республики Гули Кичба в интервью радио Sputnik.Что касается девятого заседания Общественной палаты России, где Гули Кичба выступила с речью, оно прошло плодотворно. Были затронуты актуальные вопросы как для России, так и для Абхазии. Среди них демография, патриотическое воспитание и продвижение государственной идеологии. Кроме того, состоялся ряд встреч с коллегами из России и руководителями государственных учреждений. Она также рассказала о прошедшем в Сухуме первом гражданском форуме "Диалог. Согласие. Развитие", который получил высокую оценку российских участников. Кичба напомнила о том, что президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на форуме, отметил ключевую роль Общественной палаты как моста между обществом и властью в установлении общественного согласия и снятии напряженности в стране.
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абхазия, общество, общественная палата абхазии, гули кичба, видео, мультимедиа, видео
абхазия, общество, общественная палата абхазии, гули кичба, видео, мультимедиа, видео
Отношения между Общественными палатами Абхазии и России динамично и активно развиваются в последние шесть лет согласно подписанному договору о сотрудничестве, сказала секретарь ОП республики Гули Кичба в интервью радио Sputnik.
Что касается девятого заседания Общественной палаты России, где Гули Кичба выступила с речью, оно прошло плодотворно. Были затронуты актуальные вопросы как для России, так и для Абхазии.
Среди них демография, патриотическое воспитание и продвижение государственной идеологии. Кроме того, состоялся ряд встреч с коллегами из России и руководителями государственных учреждений.
Она также рассказала о прошедшем в Сухуме первом гражданском форуме "Диалог. Согласие. Развитие", который получил высокую оценку российских участников. Кичба напомнила о том, что президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на форуме, отметил ключевую роль Общественной палаты как моста между обществом и властью в установлении общественного согласия и снятии напряженности в стране.