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Премия имени Дзидзария: Наала Касландзия рассказала, о работах представленных на конкурс
Премия имени Дзидзария: Наала Касландзия рассказала, о работах представленных на конкурс
Sputnik Абхазия
Размер премии имени Георгия Дзидзария в этом году был увеличен президентом со 100 до 200 тысяч рублей. 30.06.2026, Sputnik Абхазия
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В этом году принята новая редакция положения о премии имени Георгия Дзидзария, рассказала в интервью радио Sputnik ответственный секретарь комиссии премии Наала Касландзия. "Новая редакция принята с учетом многолетней практики работы комиссии, предложений ее членов и международного опыта работы подобных комиссий. Сделано это для совершенствования работы, повышения эффективности работы. В частности, детализирован процесс критериев отбора номинируемых работ, их оценки, обсуждения", - подчеркнула она. На премию выдвинуты работы: монография Зураба Джапуа "Абхазский эпос о нартах", монография Валерия Бигуаа "Абхазская традиционная религия", труд коллектива авторов СФТИ "Перспективы использования самовосстанавливаемых источников энергии в условиях Абхазии".Государственная премия имени Г. А. Дзидзария присуждается один раз в три года за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук. В конкурсе участвуют труды, опубликованные в 2023–2025 годах. Размер премии — 200 тысяч рублей.
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Премия имени Дзидзария: Наала Касландзия рассказала, о работах представленных на конкурс

19:10 30.06.2026
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Размер премии имени Георгия Дзидзария в этом году был увеличен президентом со 100 до 200 тысяч рублей.
В этом году принята новая редакция положения о премии имени Георгия Дзидзария, рассказала в интервью радио Sputnik ответственный секретарь комиссии премии Наала Касландзия.

"Новая редакция принята с учетом многолетней практики работы комиссии, предложений ее членов и международного опыта работы подобных комиссий. Сделано это для совершенствования работы, повышения эффективности работы. В частности, детализирован процесс критериев отбора номинируемых работ, их оценки, обсуждения", - подчеркнула она.

На премию выдвинуты работы: монография Зураба Джапуа "Абхазский эпос о нартах", монография Валерия Бигуаа "Абхазская традиционная религия", труд коллектива авторов СФТИ "Перспективы использования самовосстанавливаемых источников энергии в условиях Абхазии".

Государственная премия имени Г. А. Дзидзария присуждается один раз в три года за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук. В конкурсе участвуют труды, опубликованные в 2023–2025 годах. Размер премии — 200 тысяч рублей.
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