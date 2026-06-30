Средства ПВО за ночь уничтожили 419 украинских беспилотников над Россией

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 419 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.



Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями.



Кроме того, БпЛА уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму.