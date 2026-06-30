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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Средства ПВО за ночь уничтожили 419 украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО за ночь уничтожили 419 украинских беспилотников над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников. 30.06.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 419 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями.Кроме того, БпЛА уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму.
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россия, украина, министерство обороны рф, новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 419 украинских беспилотников над Россией

09:00 30.06.2026 (обновлено: 10:32 30.06.2026)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкФронтовые дороги СВО
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© Sputnik / Станислав Красильников
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 419 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями.

Кроме того, БпЛА уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму.
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