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Школа для бизнесменов: Габуния и Самсония о лаборатории креативного предпринимательства
Школа для бизнесменов: Габуния и Самсония о лаборатории креативного предпринимательства
Sputnik Абхазия
По итогу лаборатории креативного предпринимательства ожидается увидеть готовую бизнес-модель или укрепление бизнеса, сказала в интервью радио Sputnik глава... 01.07.2026, Sputnik Абхазия
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По итогу лаборатории креативного предпринимательства ожидается увидеть готовую бизнес-модель или укрепление бизнеса, сказала в интервью радио Sputnik глава отдела креативной экономики Минкульта Абхазии Светлана Габуния."Как говорится, нет предела совершенству — понять, какие инструменты ты в работе не используешь, что можешь внедрить в свою работу, ну и, соответственно, улучшить свой продукт, улучшить взаимодействие с клиентами", — подчеркнула она.Лаборатория креативного предпринимательства открылась в Абхазии. Программа рассчитана на два месяца с еженедельными встречами раз в неделю. Проект реализуется агентством ABART совместно с российским обществом "Знание".
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Школа для бизнесменов: Габуния и Самсония о лаборатории креативного предпринимательства

10:00 01.07.2026 (обновлено: 17:41 01.07.2026)
© Sputnik / Sputnik
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По итогу лаборатории креативного предпринимательства ожидается увидеть готовую бизнес-модель или укрепление бизнеса, сказала в интервью радио Sputnik глава отдела креативной экономики Минкульта Абхазии Светлана Габуния.

"Как говорится, нет предела совершенству — понять, какие инструменты ты в работе не используешь, что можешь внедрить в свою работу, ну и, соответственно, улучшить свой продукт, улучшить взаимодействие с клиентами", — подчеркнула она.

Лаборатория креативного предпринимательства открылась в Абхазии. Программа рассчитана на два месяца с еженедельными встречами раз в неделю. Проект реализуется агентством ABART совместно с российским обществом "Знание".
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