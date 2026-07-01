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Школа для бизнесменов: Габуния и Самсония о лаборатории креативного предпринимательства
Школа для бизнесменов: Габуния и Самсония о лаборатории креативного предпринимательства
Sputnik Абхазия
По итогу лаборатории креативного предпринимательства ожидается увидеть готовую бизнес-модель или укрепление бизнеса, сказала в интервью радио Sputnik глава... 01.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-01T10:00+0300
2026-07-01T10:00+0300
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в абхазии
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По итогу лаборатории креативного предпринимательства ожидается увидеть готовую бизнес-модель или укрепление бизнеса, сказала в интервью радио Sputnik глава отдела креативной экономики Минкульта Абхазии Светлана Габуния."Как говорится, нет предела совершенству — понять, какие инструменты ты в работе не используешь, что можешь внедрить в свою работу, ну и, соответственно, улучшить свой продукт, улучшить взаимодействие с клиентами", — подчеркнула она.Лаборатория креативного предпринимательства открылась в Абхазии. Программа рассчитана на два месяца с еженедельными встречами раз в неделю. Проект реализуется агентством ABART совместно с российским обществом "Знание".
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видео, мультимедиа, видео
Школа для бизнесменов: Габуния и Самсония о лаборатории креативного предпринимательства
10:00 01.07.2026 (обновлено: 17:41 01.07.2026)
По итогу лаборатории креативного предпринимательства ожидается увидеть готовую бизнес-модель или укрепление бизнеса, сказала в интервью радио Sputnik глава отдела креативной экономики Минкульта Абхазии Светлана Габуния.
"Как говорится, нет предела совершенству — понять, какие инструменты ты в работе не используешь, что можешь внедрить в свою работу, ну и, соответственно, улучшить свой продукт, улучшить взаимодействие с клиентами", — подчеркнула она.
Лаборатория креативного предпринимательства открылась в Абхазии. Программа рассчитана на два месяца с еженедельными встречами раз в неделю. Проект реализуется агентством ABART совместно с российским обществом "Знание".