https://sputnik-abkhazia.ru/20260702/predvestnitsa-pobedy-znachenie-i-khod-iyulskoy-operatsii-1064061968.html

Предвестница победы: значение и ход Июльской операции

Предвестница победы: значение и ход Июльской операции

Sputnik Абхазия

Июльская наступательная операция стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии. 02.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-02T11:24+0300

2026-07-02T11:24+0300

2026-07-02T11:56+0300

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

абхазия

история

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После ряда неудачных наступлений абхазские войска вновь попытались освободить оккупированные грузинами территории.Тамышский десантОперация началась 2 июля с высадки в Тамыше десанта под руководством Заура Зарандия, который вместе с частью Восточного фронта должен был заблокировать переброску грузинских воинских частей в Сухум. Основной удар по противнику наносился с северо-западной линии фронта.Десантники вместе с подразделениями абхазской армии перекрыли дорогу к столице и до 9 июля контролировали коридор, длиной около десяти километров. Они сдерживали натиск восьми мотострелковых батальонов противника, одной механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона.Тамышский десант насчитывал около 300 человек. По словам ветерана войны, кавалера ордена Леона, участника событий Тимура Надарая, к высадке и в целом ко всей операции готовились очень тщательно, учитывая все предыдущие неудачи и опыт.Среди десантников были добровольцы, представители абхазской диаспоры из Турции, казаки. Последних, по словам Надарая, было много, и они показали себя с наилучшей стороны, шли в бой, "как нарты". В боях у Тамышской школы погибли 12 казаков.После высадки десанта в Тамыше абхазские войска нанесли основной удар по северо-западной группировке противника.Ход событийКак писал военный историк Валико Пачулия, после высадки десанта был нанесен основной стратегический удар по северо-западной части сухумской группировки противника.3 июля абхазские бойцы заняли высоту Ахбюк, но, не удержав ее, оставили позицию.3 июля было освобождено село Ахалшени и Ахалшенская развилка, 7 июля была освобождена Сухумская ГЭС и взяты в плен грузинские гвардейцы во главе с генералом Мамуашвили.5 июля Афоно-Эшерский батальон освободил Верхний Каман, 9 июля противник был изгнан из села Шрома. Наконец, утром 22 июля была атакована гора Ахбюк. Несмотря на многочисленные потери, абхазские солдаты удержали позицию.Отряд "смертников"В ночь с 3 на 4 июля, примерно в 4:00, командир восьмой роты третьего мотострелкового батальона Алик Лазба повел в бой группу людей в количестве около 140 человек. Им предстояло вызвать огонь грузинских войск на себя в районе Нижней Эшеры и тем самым отвлечь противника от основного Шромского направления Июльской наступательной операции.Этот тактический ход был крайне опасен. Бойцам предстояло форсировать реку Гумиста, но из-за высокого уровня воды пришлось идти в наступление по заминированному мосту под интенсивным огнем врага. В тот день погибло 39 человек с абхазской стороны, и около 90% от общего числа наступавших получили ранения разной степени тяжести.Ту группу бойцов прозвали "отрядом смертников". Прежде чем выйти на выполнение задачи, каждый из них подписался под документом о добровольном принятии решения.В группе смертников за Абхазию, как они сами себя назвали, было по разным данным от 70 до 120 человек. Согласно плану, они действительно должны были форсировать реку в ночь на 4 июля, но уровень воды в реке оказался неожиданно высоким.Группа продержалась до конца следующего дня и вернулась на прежние позиции. Так, с возвращением, ожидаемо, возникли проблемы.Против их группы выдвинули шесть батальонов, до тысячи человек. При численном превосходстве противника в десять раз бойцы продержались на правом берегу Гумисты около 14 часов.Один из участников событий Стас Жиба в интервью Sputnik так вспоминал ту ночь: "Мы укрывались в окопе. И нам закидывали гранаты. У нас было пять секунд, чтобы нашарить эту гранату в темноте и откинуть ее обратно. Это продолжалось несколько часов. Одна из гранат закатилась куда-то, мы так ее и не нашли. Уже приготовились к смерти. Оказалось, что она закатилась за нашего товарища, он ее собой и прикрыл".В одном из своих интервью Лазба говорил, что в спецоперации погибли 19 абхазских бойцов, по некоторым данным, это количество больше. Большая часть оставшихся в живых отошла к вечеру следующего дня на свои позиции. Но некоторым противник отрезал пути отступления. Они укрывались под мостом без шансов выбраться.Вызволять их никто не собирался. Возглавлявший группу смертников Алик Лазба, не найдя поддержки у начальников, сам приступил к отводу оставшихся бойцов. Обежал позиции, попросил стрелять в указанном направлении, организовал прикрытие и вывел своих ребят на абхазскую сторону.На следующий день после отвлекающего маневра Лазба объявил перемирие и направился на левый берег Гумисты. То были неофициальные, несогласованные со штабом переговоры с противником, которые он сам и провел. Он пошел к грузинским позициям один, чтобы получить тела своих погибших бойцов.У грузинского командира был только один вопрос: "Сколько вас было вчера?" – Услышав ответ, грузин снял шляпу. "У нас только убитыми триста человек. Это ваша земля!" — признал он, столкнувшись с отчаянным стремлением абхазов ее защищать. Тела погибших бойцов были переданы абхазской стороне.Успех июльских событий15 июля 1993 года части и подразделения Восточного фронта приступили к осуществлению плана операции "Икс", пишет Пачулия. В ней принимали участие группы "Члоу", "Катран" и отряд "Эдельвейс"."В операции была задействована бронетехника. Прошла она четко, согласно плану. Связь между подразделениями поддерживалась устойчиво. Действия всех подразделений были согласованы и подчинялись указаниям с командного пункта", – писал историк.В результате операции были освобождены стратегически важные высоты и абхазские войска получили возможность контролировать часть Галского района.27 июля 1993 года в Сочи было подписано мирное трехстороннее соглашение о прекращении огня в Абхазии, его подписали с абхазской стороны премьер-министр Абхазии Сократ Джинджолия, с грузинской – председатель парламента Грузии Вахтанг Гогуадзе, с российской – министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев.Соглашение предусматривало, что участвующие в конфликте стороны с 28 июля 1993 года возвращаются к строгому соблюдению режима прекращения огня и неприменения силы друг против друга.Грузинская сторона не стремилась соблюдать соглашение, поэтому абхазской стороной был разработан новый план по освобождению Сухума.16 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии перешли в наступление, была заблокирована трасса Очамчыра-Сухум.27 сентября абхазские войска ворвались в Сухум, овладели зданием Совмина и водрузили на нем государственный флаг.29 сентября состоялась историческая встреча войск Гумистинского и Восточного фронтов у Кодорского моста, 30 сентября абхазская армия вышла к реке Ингур, на границу с Грузией, где был водружен флаг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260315/1061646180.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/pobeda-abkhazskoy-diplomatii-30-let-trekhstoronnemu-soglasheniyu-v-sochi--1047140288.html

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, история