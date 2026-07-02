https://sputnik-abkhazia.ru/20260702/ukreplenie-biznesa-i-ekzoticheskie-brendy-ladariya-rasskazal-o-rabote-tpp-abkhazii--1064073458.html
Укрепление бизнеса и экзотические бренды: Ладария рассказал о работе ТПП Абхазии
Укрепление бизнеса и экзотические бренды: Ладария рассказал о работе ТПП Абхазии
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Торгово-промышленная палата Абхазии была создана 18 марта 2002 года указом первого президента республики Владислава Ардзинба. 02.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-02T19:30+0300
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Основная задача Торгово-промышленной палаты Абхазии заключается в содействии абхазскому бизнесу, сказал в интервью радио Sputnik президент ТПП Инар Ладария, избранный на пост 2 февраля 2026 года.Он отметил, что эта задача закладывалась с момента создания организации и с первых дней она старается сделать бизнес Абхазии крепче, дает возможность для развития.Ладария также подчеркнул, что российский рынок для Абхазии по-прежнему остается приоритетным. Поэтому он видит необходимость в расширении перечня экспортной продукции и объемов.При этом он также отметил, что есть определенные проблемы в объемах производимой в республике экспортной продукции, который мог бы обеспечить запросы и потребности партнеров.
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абхазия, видео, мультимедиа, тпп абхазии, видео
абхазия, видео, мультимедиа, тпп абхазии, видео
Укрепление бизнеса и экзотические бренды: Ладария рассказал о работе ТПП Абхазии
Торгово-промышленная палата Абхазии была создана 18 марта 2002 года указом первого президента республики Владислава Ардзинба.
Основная задача Торгово-промышленной палаты Абхазии заключается в содействии абхазскому бизнесу, сказал в интервью радио Sputnik президент ТПП Инар Ладария, избранный на пост 2 февраля 2026 года.
Он отметил, что эта задача закладывалась с момента создания организации и с первых дней она старается сделать бизнес Абхазии крепче, дает возможность для развития.
Ладария также подчеркнул, что российский рынок для Абхазии по-прежнему остается приоритетным. Поэтому он видит необходимость в расширении перечня экспортной продукции и объемов.
При этом он также отметил, что есть определенные проблемы в объемах производимой в республике экспортной продукции, который мог бы обеспечить запросы и потребности партнеров.