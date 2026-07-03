Средства ПВО России за ночь сбили 155 украинских БпЛА над регионами

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.



Беспилотники уничтожили над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями.



Кроме того, дроны сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.