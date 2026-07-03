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Средства ПВО России за ночь сбили 155 украинских БпЛА над регионами
Средства ПВО России за ночь сбили 155 украинских БпЛА над регионами
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 03.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Беспилотники уничтожили над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями.Кроме того, дроны сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Средства ПВО России за ночь сбили 155 украинских БпЛА над регионами

09:00 03.07.2026 (обновлено: 10:56 03.07.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2026
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Средства ПВО за ночь перехватили 155 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожили над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями.

Кроме того, дроны сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
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