https://sputnik-abkhazia.ru/20260703/svo-massirovannye-udary-po-kievu-uskoryayut-nastuplenie-vs-rossii-1064086537.html

СВО: массированные удары по Киеву ускоряют наступление ВС России

СВО: массированные удары по Киеву ускоряют наступление ВС России

Sputnik Абхазия

Массированный российский удар по объектам противника в Киеве и нескольких областях Украины 2 июля – важное средство ускорения СВО, лишения Запада надежд на... 03.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-03T10:08+0300

2026-07-03T10:08+0300

2026-07-03T10:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Массированный российский удар по объектам противника в Киеве и нескольких областях Украины 2 июля – важное средство ускорения СВО, лишения Запада надежд на "стратегический перелом" и на спасение марионеточного бандеровского режима, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Огненный апокалипсис состоялся в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по объектам военной промышленности, топливно-энергетического комплекса, аэродромам противника.Более всего досталось Киеву – поражены более 20 предприятий ВПК и ТЭК:Внушительный и далеко не полный список целей, пораженных в Киеве "Геранями", "Бандеролями", "Калибрами", "Цирконами", "Искандерами" и крылатыми ракетами Х-101. Данных объективного контроля в Сети – с избытком. Командование ВВС Украины сообщило о прилете по столице и шести областям более 70 ракет разных типов и 500 ударных дронов большой дальности.Горят военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. В районе поселка Просяная Днепропетровской области уничтожен прифронтовой штаб ВСУ, замаскированный в зерновом элеваторе. В Одесской области удар "Искандера" вызвал вторичную детонацию на предприятии "Снежная панда", где якобы производили туалетную бумагу. В Павлограде уничтожена газовая станция, которая обеспечивала всю промышленность региона. По информации "Укрэнерго", утром 2 июля Киев и еще четыре области остались без электричества.Украинский Апокалипсис вызвал большую тревогу Варшавы и Войска польского: наземные средства ПВО привели в высшую степень боеготовности, в небо подняли истребители F-16. Прочие страны НАТО близки к отчаянию – рушится пропагандистская "картинка" успехов украинской прокси-армии.Гиперзвуковой разрыв шаблонаФакты – упрямая вещь. Сегодняшнюю атаку на объекты ВСУ в Киеве мэр Виталий Кличко назвал самой масштабной с начала спецоперации. Киевские СМИ констатировали: темп наступления российских войск за месяц (в июне) возрос в шесть раз. Противник видит "действительно крупные и устойчивые продвижения" ВС России на Константиновском, Добропольском, Гуляйпольском и Славянско-Краматорском направлениях.Только за минувшие шесть дней (27 июня – 2 июля) в Донбассе, Запорожье и Харьковской области российские войска освободили девять населенных пунктов – это Новоскилеватное, Писанцы, Богодаровка, Малиновка, Ровное, Лесное, Копани, Украинское, Пискуновка. Методичные групповые и массированные удары по объектам противника в Киеве и на подконтрольных бандеровцам территориях, безусловно, снижают боеспособность ВСУ, и ускоряют российское наступление.В реальном мире российские войска продвигаются вперед на всех участках фронта. ВСУ активно отступают в Запорожье, теряют города и мощные укрепрайоны в Донбассе. Украинские власти Харьковской области 1 июля объявили эвакуацию в двух районах на фоне уличных боев за Казачью Лопань – этот поселок находится в 24 км от Харькова. Напомню, глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что харьковчане готовы были стать частью РФ еще в 2022 году. Этот регион имеет для России стратегическое значение, и должен быть полностью освобожден от бандеровцев.Украинский главком Александр Сырский 30 июня сообщил телеканалу ТСН о подготовке нового российского наступления на Киев через территорию Черниговской области. Как бы то ни было, освобождение Киева необходимо для завершения СВО. В списке освобожденных могут и должны оказаться Николаев, Одесса, другие русские города.После массированного удара по Киеву пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей". И еще несколько принципиальных позиций Кремля:- Россия не может закрывать глаза на то, что Европа вступила на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с Москвой;- эскалация ЕС по отношению к РФ вынуждает Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности страны.Безрассудное упорство Запада на украинском ТВД, поставки дронов и прочего дальнобойного оружия – раньше или позже вынудят Россию нанести массированные удары по ВПК и логистическим центрам в Польше, Румынии, Германии, других странах НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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россия, украина, министерство обороны рф, мнение, авторы, колумнисты