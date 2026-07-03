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Визит Кириенко в Абхазию
Визит Кириенко в Абхазию
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Апсны 360° 03.07.2026, Sputnik Абхазия
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Апсны 360°Очередной визит Сергея Кириенко в Абхазию наглядно демонстрирует всем, особенно недоброжелателям, что российско-абхазские отношения находятся в наивысшей точке развития. Первый замглавы Администрации Президента России вновь проверил лично ключевые объекты, работы на которых ведутся при поддержке России.Тут стоит отметить вклад российских регионов. В реконструкцию набережной вложились сразу и Башкортостан с Татарстаном, и Краснодарский край, и Нижний Новгород. Другим важнейшим объектом является молочный завод в селе Лабра Очамчырского района. По сути, это материальное воплощение того, что фиксируется на бумаге — повышение экономической самодостаточности Абхазии (это и есть одна из целей сотрудничества двух стран, о чем ранее говорил и сам Кириенко). Собственное молочное производство, воссозданное благодаря России, — это вклад в укрепление внутреннего рынка республики и + к доходам бюджета. Проще говоря, все это показатель того, что российско-абхазское сотрудничество уже вышло на совершенно иной уровень. Благодаря всесторонней поддержке от главного союзника Абхазия сейчас наращивает турпоток, повышает самодостаточность, развивает инфраструктуру и дальше — больше.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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Визит Кириенко в Абхазию

10:15 03.07.2026 (обновлено: 10:25 03.07.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукБадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели реконструкцию набережной Сухума
Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели реконструкцию набережной Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Апсны 360°
Очередной визит Сергея Кириенко в Абхазию наглядно демонстрирует всем, особенно недоброжелателям, что российско-абхазские отношения находятся в наивысшей точке развития.

Первый замглавы Администрации Президента России вновь проверил лично ключевые объекты, работы на которых ведутся при поддержке России.
Во главе угла, конечно же, стоит набережная столицы, реконструкция которой фактически завершилась. Специалистам удалось не только привести объект в надлежащий вид, сохранив уникальный или даже легендарный исторический облик, но и создать по-настоящему современное общественное пространство.
Тут стоит отметить вклад российских регионов. В реконструкцию набережной вложились сразу и Башкортостан с Татарстаном, и Краснодарский край, и Нижний Новгород.
Другим важнейшим объектом является молочный завод в селе Лабра Очамчырского района. По сути, это материальное воплощение того, что фиксируется на бумаге — повышение экономической самодостаточности Абхазии (это и есть одна из целей сотрудничества двух стран, о чем ранее говорил и сам Кириенко). Собственное молочное производство, воссозданное благодаря России, — это вклад в укрепление внутреннего рынка республики и + к доходам бюджета.
Проще говоря, все это показатель того, что российско-абхазское сотрудничество уже вышло на совершенно иной уровень. Благодаря всесторонней поддержке от главного союзника Абхазия сейчас наращивает турпоток, повышает самодостаточность, развивает инфраструктуру и дальше — больше.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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