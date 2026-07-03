https://sputnik-abkhazia.ru/20260703/vizit-kirienko-v-abkhaziyu-1064086902.html

Визит Кириенко в Абхазию

Визит Кириенко в Абхазию

Sputnik Абхазия

Апсны 360° 03.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-03T10:15+0300

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Апсны 360°Очередной визит Сергея Кириенко в Абхазию наглядно демонстрирует всем, особенно недоброжелателям, что российско-абхазские отношения находятся в наивысшей точке развития. Первый замглавы Администрации Президента России вновь проверил лично ключевые объекты, работы на которых ведутся при поддержке России.Тут стоит отметить вклад российских регионов. В реконструкцию набережной вложились сразу и Башкортостан с Татарстаном, и Краснодарский край, и Нижний Новгород. Другим важнейшим объектом является молочный завод в селе Лабра Очамчырского района. По сути, это материальное воплощение того, что фиксируется на бумаге — повышение экономической самодостаточности Абхазии (это и есть одна из целей сотрудничества двух стран, о чем ранее говорил и сам Кириенко). Собственное молочное производство, воссозданное благодаря России, — это вклад в укрепление внутреннего рынка республики и + к доходам бюджета. Проще говоря, все это показатель того, что российско-абхазское сотрудничество уже вышло на совершенно иной уровень. Благодаря всесторонней поддержке от главного союзника Абхазия сейчас наращивает турпоток, повышает самодостаточность, развивает инфраструктуру и дальше — больше.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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