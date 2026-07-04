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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Градус повышен: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии в июне
Градус повышен: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии в июне
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 6998 штрафов за различные нарушения ПДД в июне. 04.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-04T08:30+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии составили 178 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения в июне, что на 18 случаев больше, чем в мае. На первом месте по количеству выписанных штрафов за аналогичное нарушение остается Сухум, где в июне было выявлено 73 нетрезвых автомобилиста — на девять больше, чем в мае.Вторую позицию в этот раз заняла Гагра, обогнав Гудауту на 22 протокола: 48 против 26 соответственно. В шаге от "пьедестала" снова оказалась Очамчыра. Ей не хватило шести "писем счастья" до третьей строчки. В Гулрыпше за месяц выявили шесть нетрезвых водителей, в Галском районе — три и по одному в Сухумском и Ткуарчалском районах. Несовершеннолетних нарушителей на дорогах Абхазии замечено не было. Самому молодому "лихачу" было 22 года — он старше своего майского предшественника на три года. Самому старшему любителю прокатиться "навеселе" в прошлом месяце было 65 лет. Он младше майского "призера" на восемь лет. В июне на "радары" блюстителей правопорядка попались шесть представительниц прекрасной половины человечества. Две из них были из Сухума, одна из Гагры и трое из России. Самой молодой было 31 год, самой старшей — 50 лет. Кроме того, дополнительные расходы на оплату штрафов во время отдыха в Абхазии понесли 16 гостей из России и один из Украины.
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абхазия, гаи, новости

Градус повышен: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии в июне

08:30 04.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МВД Абхазии
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 6998 штрафов за различные нарушения ПДД в июне.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии составили 178 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения в июне, что на 18 случаев больше, чем в мае.
На первом месте по количеству выписанных штрафов за аналогичное нарушение остается Сухум, где в июне было выявлено 73 нетрезвых автомобилиста — на девять больше, чем в мае.
Вторую позицию в этот раз заняла Гагра, обогнав Гудауту на 22 протокола: 48 против 26 соответственно.
В шаге от "пьедестала" снова оказалась Очамчыра. Ей не хватило шести "писем счастья" до третьей строчки.
В Гулрыпше за месяц выявили шесть нетрезвых водителей, в Галском районе — три и по одному в Сухумском и Ткуарчалском районах.
В возрастной категории также произошли существенные перестановки. "Золото" в июне взяли автомобилисты подшофе в возрасте от 30 до 35 лет. "Серебро" ушло к тем, кому от 35 до 40 лет, а "чемпионам" мая, нетрезвым автолюбителям 40-45 лет, в июне пришлось довольствоваться всего лишь "бронзой".
Несовершеннолетних нарушителей на дорогах Абхазии замечено не было. Самому молодому "лихачу" было 22 года — он старше своего майского предшественника на три года.
Самому старшему любителю прокатиться "навеселе" в прошлом месяце было 65 лет. Он младше майского "призера" на восемь лет.
В июне на "радары" блюстителей правопорядка попались шесть представительниц прекрасной половины человечества. Две из них были из Сухума, одна из Гагры и трое из России. Самой молодой было 31 год, самой старшей — 50 лет.
Кроме того, дополнительные расходы на оплату штрафов во время отдыха в Абхазии понесли 16 гостей из России и один из Украины.
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