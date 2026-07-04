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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Праздник дружбы: открытие Сухумской набережной и "Сабантуй"
Праздник дружбы: открытие Сухумской набережной и "Сабантуй"
Sputnik Абхазия
Торжественная церемония открытия после реконструкции набережной Сухума состоялась в пятницу, 3 июля. 04.07.2026, Sputnik Абхазия
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Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Работы стали возможны благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей.В церемонии открытия приняли участие маленькие жители Сухума, которые прошлись по берегу с шариками, флагами Абхазии, России и регионов.Также на набережной была заложена капсула времени. В ней - послания и рисунки учащихся сухумских школ и подписанный первыми лицами памятный документ.Кроме того, на набережной Махаджиров прошел татарский национальный праздник "Сабантуй".В преддверии праздника установили деревянные дома, мечеть и тематические павильоны, организовали национальные спортивные игры и детские площадки.На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана — гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, национальную кухню, быт и самый большой в мире самовар.Праздничное мероприятие посетили президент Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Праздник дружбы: открытие Сухумской набережной и "Сабантуй"

14:27 04.07.2026
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Торжественная церемония открытия после реконструкции набережной Сухума состоялась в пятницу, 3 июля.
Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Работы стали возможны благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей.
В церемонии открытия приняли участие маленькие жители Сухума, которые прошлись по берегу с шариками, флагами Абхазии, России и регионов.
Также на набережной была заложена капсула времени. В ней - послания и рисунки учащихся сухумских школ и подписанный первыми лицами памятный документ.
Кроме того, на набережной Махаджиров прошел татарский национальный праздник "Сабантуй".
В преддверии праздника установили деревянные дома, мечеть и тематические павильоны, организовали национальные спортивные игры и детские площадки.
На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана — гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, национальную кухню, быт и самый большой в мире самовар.
Праздничное мероприятие посетили президент Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.
© Sputnik

Во время церемонии открытия Сухумской набережной после реконструкции была заложена капсула времени.

Во время церемонии открытия Сухумской набережной после реконструкции была заложена капсула времени. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik

Во время церемонии открытия Сухумской набережной после реконструкции была заложена капсула времени.

© Sputnik

В праздновании приняли участие жители и гости столицы.

В праздновании приняли участие жители и гости столицы. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik

В праздновании приняли участие жители и гости столицы.

© Sputnik

Татарский вокально-хореографический коллектив спел и станцевал во время открытия набережной.

Татарский вокально-хореографический коллектив спел и станцевал во время открытия набережной. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik

Татарский вокально-хореографический коллектив спел и станцевал во время открытия набережной.

© Sputnik

Церемонию посетили президент Абхазии Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Церемонию посетили президент Абхазии Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и раис Татарстана Рустам Минниханов. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik

Церемонию посетили президент Абхазии Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.

© Sputnik

Гости продемонстрировали свои таланты в хореографии и пении на открытии "Сабантуя".

Гости продемонстрировали свои таланты в хореографии и пении на открытии &quot;Сабантуя&quot;. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik

Гости продемонстрировали свои таланты в хореографии и пении на открытии "Сабантуя".

© Sputnik

Азат Габдрашитов из Казани, который в решающей схватке в национальной татарской борьбе корэш одержал победу над представителем Абхазии Иналом Гаделия, выиграл автомобиль и барашек.

Азат Габдрашитов из Казани, который в решающей схватке в национальной татарской борьбе корэш одержал победу над представителем Абхазии Иналом Гаделия, выиграл автомобиль и барашек. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik

Азат Габдрашитов из Казани, который в решающей схватке в национальной татарской борьбе корэш одержал победу над представителем Абхазии Иналом Гаделия, выиграл автомобиль и барашек.

© Sputnik

"Сабантуй" открылся концертом. На сцену вышли абхазские и татарские коллективы.

&quot;Сабантуй&quot; открылся концертом. На сцену вышли абхазские и татарские коллективы. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik

"Сабантуй" открылся концертом. На сцену вышли абхазские и татарские коллективы.

© Sputnik

Гунба назвал "Сабантуй" не просто праздником, а символом крепкой дружбы между Абхазией и Татарстаном.

Гунба назвал &quot;Сабантуй&quot; не просто праздником, а символом крепкой дружбы между Абхазией и Татарстаном. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik

Гунба назвал "Сабантуй" не просто праздником, а символом крепкой дружбы между Абхазией и Татарстаном.

© Sputnik

На празднике провели татарские национальные игры.

На празднике провели татарские национальные игры. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik

На празднике провели татарские национальные игры.

© Sputnik

В них принимали участие все желающие - как взрослые, так и дети.

В них принимали участие все желающие - как взрослые, так и дети. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik

В них принимали участие все желающие - как взрослые, так и дети.

© Sputnik

Участники "Сабантуя" вышли в татарской национальной одежде.

Участники &quot;Сабантуя&quot; вышли в татарской национальной одежде. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik

Участники "Сабантуя" вышли в татарской национальной одежде.

© Sputnik

На празднике представили татарские национальные музыкальные инструменты.

На празднике представили татарские национальные музыкальные инструменты. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik

На празднике представили татарские национальные музыкальные инструменты.

© Sputnik

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал, что регион нацелен на дальнейшее углубление взаимодействия с Абхазией в сфере образования, спорта, туризма, экономики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал, что регион нацелен на дальнейшее углубление взаимодействия с Абхазией в сфере образования, спорта, туризма, экономики. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал, что регион нацелен на дальнейшее углубление взаимодействия с Абхазией в сфере образования, спорта, туризма, экономики.

© Sputnik

На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана — гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, национальную кухню.

На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана — гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, национальную кухню. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik

На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана — гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, национальную кухню.

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