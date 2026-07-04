Праздник дружбы: открытие Сухумской набережной и "Сабантуй"

Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Работы стали возможны благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей.В церемонии открытия приняли участие маленькие жители Сухума, которые прошлись по берегу с шариками, флагами Абхазии, России и регионов.Также на набережной была заложена капсула времени. В ней - послания и рисунки учащихся сухумских школ и подписанный первыми лицами памятный документ.Кроме того, на набережной Махаджиров прошел татарский национальный праздник "Сабантуй".В преддверии праздника установили деревянные дома, мечеть и тематические павильоны, организовали национальные спортивные игры и детские площадки.На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана — гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, национальную кухню, быт и самый большой в мире самовар.Праздничное мероприятие посетили президент Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.
Торжественная церемония открытия после реконструкции набережной Сухума состоялась в пятницу, 3 июля.
Общая стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Работы стали возможны благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей.
В церемонии открытия приняли участие маленькие жители Сухума, которые прошлись по берегу с шариками, флагами Абхазии, России и регионов.
Также на набережной была заложена капсула времени. В ней - послания и рисунки учащихся сухумских школ и подписанный первыми лицами памятный документ.
Кроме того, на набережной Махаджиров прошел татарский национальный праздник "Сабантуй".
В преддверии праздника установили деревянные дома, мечеть и тематические павильоны, организовали национальные спортивные игры и детские площадки.
На ярмарке жителям Абхазии и туристам представили продукцию из Татарстана — гончарные и резные изделия, текстиль, украшения, книги о Татарстане, национальную кухню, быт и самый большой в мире самовар.
Праздничное мероприятие посетили президент Бадра Гунба, Первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.