https://sputnik-abkhazia.ru/20260704/spetsoperatsiya-otvlekayuschiy-manevr-4-iyulya-1993-goda-1064124960.html

Спецоперация "Отвлекающий маневр", июль 1993 года

Спецоперация "Отвлекающий маневр", июль 1993 года

Sputnik Абхазия

Инал Лазба: 04.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-04T11:27+0300

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Инал Лазба:Сегодня мы вспоминаем одну из самых дерзких и героических страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии — спец. операцию “Отвлекающий маневр". На первом фото - Алик Лазба, командир группы "смертников". На втором и третьем фото - командирские записи Алика Лазба с именами и подписями людей, добровольно согласившихся войти в "Группу смертников за Абхазию". Это были люди, чья преданность Родине не знала границ.К сожалению, в официальной историографии роль этого маневра и масштаб подвига бойцов зачастую остаются недооцененными. А ведь именно такие тактические решения, подкрепленные невероятным мужеством, переламывали ход сражений. Против группы противники выдвинули несколько батальонов до тысячи человек. При численном превосходстве противника в десять раз бойцы продержались на правом берегу Гумисты около 14-18 часов непрерывного боя. Этот героический маневр стал ключевым отвлекающим ударом июльской операции 1993 года, сковавшим значительные силы противника на нижнем участке Гумистинского фронта. Жертвенность бойцов группы Алика Лазба позволила абхазской армии эффективно реализовать основной замысел операции и занять господствующие высоты. Такой риск был оправдан тем, что не заняв высоты в районе Шрома, Ахалшени, Цугуровка операция по освобождению Сухума была бы невозможна. Успех июльской операции (тамышский десант и отвлекающий маневр, взятие стратегических высот) предопределил успех сентябрьской операции по освобождению столицы.Мы обязаны помнить не только даты, но и имена. Мы должны говорить об их вкладе громче, чтобы будущие поколения понимали, какой ценой была достигнута Победа.(на фото список командира 8 роты 3 мотострелкового батальона Алика Лазба, необходимо отметить, что в операции участвовали также бойцы 7 и 9 роты).

https://sputnik-abkhazia.ru/20180925/manevr-otryada-alika-lazba-1025039765.html

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