https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/ostorozhno-spoyler-sportivnye-filmy-i-medvezhiy-ugol-bakmana-1064160272.html

"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана

"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана

Sputnik Абхазия

От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие... 05.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-05T18:57+0300

2026-07-05T18:57+0300

2026-07-05T18:57+0300

осторожно, спойлер!

кино

литература

подкасты

осторожно, спойлер

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"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана

От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие поговорили о лучших мировых спортивных фильмах. Основное внимание было уделено боксерской драме "Кристи". В первой же части передачи Ирина Турава рассказала о романе "Медвежий угол" Фредерика Бакмана.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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кино, литература, подкасты, осторожно, спойлер , аудио