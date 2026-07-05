Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро субботы на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро субботы на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аефир аҟны
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аефир аҟны
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/ostorozhno-spoyler-sportivnye-filmy-i-medvezhiy-ugol-bakmana-1064160272.html
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
Sputnik Абхазия
От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие... 05.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-05T18:57+0300
2026-07-05T18:57+0300
осторожно, спойлер!
кино
литература
подкасты
осторожно, спойлер
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/05/1064160721_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_12b89d4e2a050b32edc6c9ea30297af1.jpg
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие поговорили о лучших мировых спортивных фильмах. Основное внимание было уделено боксерской драме "Кристи". В первой же части передачи Ирина Турава рассказала о романе "Медвежий угол" Фредерика Бакмана.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/05/1064160721_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_59bb49662e350f128cb9cbcac61548d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кино, литература, подкасты, осторожно, спойлер , аудио
кино, литература, подкасты, осторожно, спойлер , аудио

"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана

18:57 05.07.2026
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
Подписаться
От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие поговорили о лучших мировых спортивных фильмах. Основное внимание было уделено боксерской драме "Кристи". В первой же части передачи Ирина Турава рассказала о романе "Медвежий угол" Фредерика Бакмана.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0