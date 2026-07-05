https://sputnik-abkhazia.ru/20260705/ostorozhno-spoyler-sportivnye-filmy-i-medvezhiy-ugol-bakmana-1064160272.html
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
Sputnik Абхазия
От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие... 05.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-05T18:57+0300
2026-07-05T18:57+0300
2026-07-05T18:57+0300
осторожно, спойлер!
кино
литература
подкасты
осторожно, спойлер
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/05/1064160721_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_12b89d4e2a050b32edc6c9ea30297af1.jpg
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": спортивные фильмы и "Медвежий угол" Бакмана
От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие поговорили о лучших мировых спортивных фильмах. Основное внимание было уделено боксерской драме "Кристи". В первой же части передачи Ирина Турава рассказала о романе "Медвежий угол" Фредерика Бакмана.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/05/1064160721_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_59bb49662e350f128cb9cbcac61548d5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кино, литература, подкасты, осторожно, спойлер , аудио
кино, литература, подкасты, осторожно, спойлер , аудио
От захватывающих историй триумфа и падений до мощных работ о силе духа и воле. В новом эпизоде "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия ведущие поговорили о лучших мировых спортивных фильмах. Основное внимание было уделено боксерской драме "Кристи". В первой же части передачи Ирина Турава рассказала о романе "Медвежий угол" Фредерика Бакмана.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.