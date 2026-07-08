https://sputnik-abkhazia.ru/20260708/kruglyy-stol-ob-obraze-buduschego-parlamentariya-organizovala-edinaya-abkhaziya-1064251675.html

Круглый стол об образе будущего парламентария организовала "Единая Абхазия"

Круглый стол об образе будущего парламентария организовала "Единая Абхазия"

Sputnik Абхазия

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в марте следующего года. 08.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-08T22:05+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Партия "Единая Абхазия" организовала круглый стол на тему "Образ будущего парламентария Абхазии: каким должен быть народный избранник".В работе круглого стола принимают участие представители органов власти и действующие депутаты, члены "Золотого созыва" Парламента, Общественная палата, эксперты, СМИ.Председатель партии Алхас Барзания подчеркнул, что депутатский корпус должен отражать общество, в нем должны быть представлены люди разных профессий. А в сегодняшнем созыве практически нет учителей, врачей, ученых, деятелей культуры, работников сельского хозяйства.Общественно-политический деятель Сергей Шамба считает, что в Парламент должны попасть самые лучшие специалисты страны, потому что необходимо отвечать вызовам времени, считаетОн отметил неспокойность обстановки в мире, переустройство международной системы. "Мы живем в очень неспокойное время. И нам нужна особая мудрость наших государственных деятелей, людей, которые будут в Парламенте определять судьбу страны, пройти этот период так, чтобы сохранить наше общество, сохранить нашу независимость и развивать нашу страну. И хорошо было бы предлагать людей, которые нужны в этом Парламенте по тем или иным направлениям", — подчеркнул он.Депутат I созыва Народного Собрания Давид Пилия считает, что Парламент должен быть мощной политической силой."Он определяет правила, как нам жить в ближайшие годы, 10 лет, а может быть, даже и больше. Он принимает законы, он принимает законодательные акты", — пояснил он.По мнению Пилия, к грядущим в марте 2027 года выборам в Парламент нужно готовиться. Общество должно знать кандидатов, их опыт работы и цели, с которыми они избираются.Член Общественной палаты Эраст Агумава предположил, что необходимо поменять принцип формирования Парламента, перейти к смешанной избирательной системе. По его мнению, это позволит обеспечить более широкий спектр взглядов в законодательном органе.Кроме того, это структурирует политические процессы внутри страны, обеспечит системный, последовательный и программный подход, а не ситуативное принятие решений."В данном историческом периоде, становлении и развитии нашего государства и парламентаризма, мы подошли к такому моменту, когда нам необходимо перейти к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Чтобы дать возможность партиям открыто продвигать своих кандидатов в высший законодательный орган страны. Это совершенно другой уровень парламентаризма, другая политическая культура", — добавил он.Роман Качарава, председатель общественной организации "Деловые люди Абхазии" тоже считает, что в Народном Собрании должны быть представлены специалисты разных отраслей, от бизнеса до медицины.Сам Качарава выдвигать свою кандидатуру не собирается, потому что по действующему законодательству Абхазии он не может совмещать предпринимательскую деятельность с депутатской. "Если бы была такая возможность по закону совмещать деятельность парламентария и продолжать легально заниматься своим бизнесом, тогда, наверное, я бы рассмотрел такую возможность. Но на данном этапе, к сожалению, пока так — не могу даже при желании оставить бизнес и идти в Парламент", — сказал Качарава.По его мнению, практический опыт таких специалистов работал бы на благо государства, законы писали бы люди, которые реально развивают страну, создают ВВП и знают изнутри проблемы конкретной отрасли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260316/1061671224.html

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