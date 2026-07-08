Круглый стол об образе будущего парламентария организовала "Единая Абхазия"
© Sputnik / Леон Адлейба Круглый стол об образе будущего парламентария, организованный "Единой Абхазией"
© Sputnik / Леон Адлейба
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Выборы в Парламент Абхазии пройдут в марте следующего года.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Партия "Единая Абхазия" организовала круглый стол на тему "Образ будущего парламентария Абхазии: каким должен быть народный избранник".
В работе круглого стола принимают участие представители органов власти и действующие депутаты, члены "Золотого созыва" Парламента, Общественная палата, эксперты, СМИ.
Председатель партии Алхас Барзания подчеркнул, что депутатский корпус должен отражать общество, в нем должны быть представлены люди разных профессий. А в сегодняшнем созыве практически нет учителей, врачей, ученых, деятелей культуры, работников сельского хозяйства.
"Это создает разрыв законодательной власти с реальными потребностями граждан. Ведь депутат, сохраняющий связь со своей профессиональной средой, лучше всего понимает, как принимаемые законы работают на практике, может выявить их недостатки и противоречия и быстро внести предложение по исправлению ситуации", — сказал он.
Общественно-политический деятель Сергей Шамба считает, что в Парламент должны попасть самые лучшие специалисты страны, потому что необходимо отвечать вызовам времени, считает
Он отметил неспокойность обстановки в мире, переустройство международной системы.
"Мы живем в очень неспокойное время. И нам нужна особая мудрость наших государственных деятелей, людей, которые будут в Парламенте определять судьбу страны, пройти этот период так, чтобы сохранить наше общество, сохранить нашу независимость и развивать нашу страну. И хорошо было бы предлагать людей, которые нужны в этом Парламенте по тем или иным направлениям", — подчеркнул он.
Он отметил неспокойность обстановки в мире, переустройство международной системы.
"Мы живем в очень неспокойное время. И нам нужна особая мудрость наших государственных деятелей, людей, которые будут в Парламенте определять судьбу страны, пройти этот период так, чтобы сохранить наше общество, сохранить нашу независимость и развивать нашу страну. И хорошо было бы предлагать людей, которые нужны в этом Парламенте по тем или иным направлениям", — подчеркнул он.
Депутат I созыва Народного Собрания Давид Пилия считает, что Парламент должен быть мощной политической силой.
"Он определяет правила, как нам жить в ближайшие годы, 10 лет, а может быть, даже и больше. Он принимает законы, он принимает законодательные акты", — пояснил он.
По мнению Пилия, к грядущим в марте 2027 года выборам в Парламент нужно готовиться. Общество должно знать кандидатов, их опыт работы и цели, с которыми они избираются.
По мнению Пилия, к грядущим в марте 2027 года выборам в Парламент нужно готовиться. Общество должно знать кандидатов, их опыт работы и цели, с которыми они избираются.
Член Общественной палаты Эраст Агумава предположил, что необходимо поменять принцип формирования Парламента, перейти к смешанной избирательной системе. По его мнению, это позволит обеспечить более широкий спектр взглядов в законодательном органе.
"Представители научного сообщества, врачебного сообщества, в том числе спортивного. Потому что они знают те процессы, которые происходят внутри этих сообществ лучше, чем просто какой-нибудь человек, который приходит с улицы в Парламент", — отметил Агумава.
Кроме того, это структурирует политические процессы внутри страны, обеспечит системный, последовательный и программный подход, а не ситуативное принятие решений.
"В данном историческом периоде, становлении и развитии нашего государства и парламентаризма, мы подошли к такому моменту, когда нам необходимо перейти к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Чтобы дать возможность партиям открыто продвигать своих кандидатов в высший законодательный орган страны. Это совершенно другой уровень парламентаризма, другая политическая культура", — добавил он.
"В данном историческом периоде, становлении и развитии нашего государства и парламентаризма, мы подошли к такому моменту, когда нам необходимо перейти к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Чтобы дать возможность партиям открыто продвигать своих кандидатов в высший законодательный орган страны. Это совершенно другой уровень парламентаризма, другая политическая культура", — добавил он.
16 марта, 14:04
Роман Качарава, председатель общественной организации "Деловые люди Абхазии" тоже считает, что в Народном Собрании должны быть представлены специалисты разных отраслей, от бизнеса до медицины.
Сам Качарава выдвигать свою кандидатуру не собирается, потому что по действующему законодательству Абхазии он не может совмещать предпринимательскую деятельность с депутатской.
Сам Качарава выдвигать свою кандидатуру не собирается, потому что по действующему законодательству Абхазии он не может совмещать предпринимательскую деятельность с депутатской.
"Если бы была такая возможность по закону совмещать деятельность парламентария и продолжать легально заниматься своим бизнесом, тогда, наверное, я бы рассмотрел такую возможность. Но на данном этапе, к сожалению, пока так — не могу даже при желании оставить бизнес и идти в Парламент", — сказал Качарава.
По его мнению, практический опыт таких специалистов работал бы на благо государства, законы писали бы люди, которые реально развивают страну, создают ВВП и знают изнутри проблемы конкретной отрасли.
По его мнению, практический опыт таких специалистов работал бы на благо государства, законы писали бы люди, которые реально развивают страну, создают ВВП и знают изнутри проблемы конкретной отрасли.